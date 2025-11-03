Плохо и все: как отличить мигрень от обычной головной боли

Мигрень – это не просто головная боль сильнее, чем обычно. Это отдельное заболевание нервной системы, при котором нарушается передача болевых импульсов в мозге. По данным исследований, от него страдают до 15% населения, женщины – значительно чаще мужчин. Причины — в гормональных колебаниях, стрессе и особенностях нервной регуляции. Отличать мигрень от обычной головной боли важно не только ради комфорта – при неправильном лечении она может становиться хронической и существенно снижать качество жизни.

Как ощущается мигрень

У этой боли есть характерный сценарий: приступ начинается постепенно и превращается в пульсирующую боль, чаще – с одной стороны головы. Любой звук, свет или движение усиливают дискомфорт, становится невозможно сконцентрироваться на чем-то.

Многие женщины связывают приступы с менструальным циклом, сменой погоды, перелетами или стрессом. Иногда мигрень, наоборот, появляется, когда вы расслабляетесь – в выходные или после напряженной недели.

Типичные симптомы

Боль с одной стороны головы, чаще – за глазом или в виске.

Пульсирующий, нарастающий характер боли.

Повышенная чувствительность к свету, звукам, запахам.

Тошнота, иногда рвота.

"Аура" перед приступом – вспышки, пятна, искры, расфокусировка зрения.

Ощущение слабости и усталости после окончания боли.

Признаки обычной головной боли



Головная боль напряжения – самая распространенная. Она связана с усталостью, стрессом, зажатостью мышц шеи и плеч. Ее можно описать как "обруч вокруг головы" – равномерное сдавливание, без пульсации и тошноты. Чтобы купировать симптомы мигрени, нужна тишина и темнота. При обычной боли вы все еще можете нормально работать, разговаривать и двигаться – просто с неприятными ощущениями.



Что характерно

Боль двусторонняя, тупая, сжимающая.

Нет острой реакции на свет или звуки.

Нет тошноты и рвоты.

Появляется после долгой работы, стресса или недосыпа;

Проходит после отдыха, прогулки, сна или простого обезболивающего.

Почему мигрень возвращается

Мигрень редко бывает случайной. Ее провоцируют определенные триггеры, и, если не распознать их вовремя, приступы будут повторяться снова.

Неврологи советуют вести "дневник мигрени" – записывать, что происходило накануне приступа. Часто закономерность становится очевидной уже через пару недель наблюдения.

Гормональные колебания (особенно в первые дни цикла).

Хронический стресс или его резкое окончание ("мигрень выходного дня").

Нарушение режима сна, переутомление, смена часовых поясов.

Продукты с тирамином – выдержанные сыры, шоколад, красное вино, красное мясо.

Избыточное употребление кофе и крепкого чая.

Обезвоживание.

Сильные запахи, духота, громкие звуки, мигающий свет.





Когда стоит обратиться к врачу

Если боль возвращается часто и нарушает привычный ритм жизни, это сигнал записаться к неврологу. Современные препараты позволяют не просто снять приступ, но и предотвратить появление новых.

Врач назначает профилактическое лечение, корректирует режим сна, питания и подбирает препараты, снижающие частоту приступов.

Боль возникает чаще двух раз в месяц.

Приступы сопровождаются тошнотой, рвотой или аурой.

Боль длится дольше суток и не проходит после обезболивающих.

Появляются нарушения зрения, онемение лица, трудности с речью.

Изменился характер боли – она стала сильнее, чем раньше.

Как держать мигрень под контролем

Мигрень – не приговор. При правильном подходе качество жизни не будет страдать, а боли могут прекратиться. Главное – вовремя распознать симптомы, не терпеть и не списывать все на усталость.

Триггеры мигрени индивидуальны, поставить диагноз и назначить терапию может поставить только квалифицированный врач. Если избегать провоцирующих ситуаций, знать методы, как купировать мигрень на начальных этапах, и принимать препараты, вы снова будете контролировать свое самочувствие, ритм жизни. Появится то самое ощущение ясной головы, к которому хочется возвращаться снова.