Невнимательность ребенка в школе: что говорит медицина

В последние годы специалисты фиксируют рост числа детей с трудностями концентрации. Учителя раздражаются, ребенок чувствует вину, а взрослые теряются. Но внимание – не черта характера, а функция мозга, которая зависит от десятков факторов: от сна и питания до уровня тревожности. О том, когда "невнимательность" – возрастная особенность, а когда повод обратиться к специалисту, рассказывает врач-невролог Центра компетенций "Детская неврология, нейропсихология и логопедия" Детской клиники "Медси" на Пироговской Альбина Маскаева.

– Что стоит за рассеянностью, невнимательностью?

– За словом "невнимательность" обычно скрываются четыре разные истории.

Особенности работы нервной системы. Мозг ребенка похож на браузер с 50 открытыми вкладками: внимание перескакивает с одной задачи на другую, ему физически трудно сосредоточиться. Выгорание и переутомление. Когда каждый день расписан по минутам, нервная система просто не выдерживает и "отключается". Тревога. Если в голове много страхов и ребенок постоянно ждет неприятностей, ресурсы мозга уходят не на учебу, а на выживание. Несоответствие уровня нагрузки. Слишком простая программа вызывает скуку, слишком сложная – страх неудачи. В обоих случаях внимание "уходит в тень".





– Где грань между нормой и проблемой?

– Оценивать внимание можно уже с пяти-шести лет, когда ребенок способен выполнять инструкцию из нескольких шагов. Нормой считается, если он теряет фокус на скучном задании, но с энтузиазмом занимается тем, что ему интересно.

Повод насторожиться – когда концентрации нет нигде: ни на уроках, ни за игрой, ни при просмотре мультфильмов. Если такое состояние длится месяцами и мешает учебе и общению, необходима консультация специалиста.

– Когда причина в физическом здоровье?

– Невнимательность – это симптом, а не диагноз. Она может быть проявлением тревожных расстройств, хронических нарушений сна, последствий черепно-мозговой травмы, сенсорных проблем (например, снижения слуха или зрения).

Иногда причиной становится повышенная утомляемость после болезни или нарушения обмена веществ. Главное – не списывать все на "характер" и не пропустить тревожные звоночки.





– Как проходит диагностика?

– Специального анализа "на внимание" не существует. Первичная консультация начинается с беседы и осмотра – они дают большую часть информации.

Затем назначается визит к нейропсихологу: с помощью тестов он определяет, какой тип внимания страдает – слуховой, зрительный или пространственный. При необходимости проводится ЭЭГ для оценки электрической активности мозга и УЗДГ сосудов шеи и головы, если есть головные боли или головокружения.

Из лабораторных исследований информативны общий анализ крови, ферритин и витамин D – их дефицит напрямую влияет на когнитивную энергию.

– Влияет ли образ жизни?

– Сон, движение, питание и режим – четыре базовых столпа внимания. Если ребенок спит семь часов вместо необходимых девяти-десяти, мозг просто не успевает восстановиться.

Физическая активность – профилактика гипоксии и лучший способ снять внутреннее напряжение. Полноценный завтрак – не сладкий круассан, а каша или омлет, вода должна быть всегда под рукой. Стабильный распорядок дня помогает нервной системе чувствовать предсказуемость и безопасность.





– А как же гаджеты, за которыми некоторые дети проводят много времени?

– Бесконтрольное использование экранов формирует клиповое мышление. Мозг привыкает к постоянной смене ярких стимулов и плохо реагирует на задачи, требующие долгой концентрации.

Полностью исключить гаджеты невозможно. Оптимальное правило – никаких гаджетов за полтора-два часа до сна. Синий свет снижает выработку мелатонина, мешает засыпанию, и на следующий день ребенок становится еще более рассеянным и уставшим.

– Как помочь без лекарств?

– Начните с простых шагов – устойчивая база на самом деле может исправить ситуацию. Также важно найти сферу, в которой ребенок будет успешен – спорт, музыка, рисование. Уверенность в себе помогает восстановить способность к концентрации и снижает уровень тревоги.

Наладить режим дня;

организовать спокойное рабочее место;

убрать лишние раздражители;

делить задания на короткие блоки и делать перерывы по таймеру: двадцать–двадцать пять минут работы – пять минут отдыха.

– Когда нужна медицинская помощь?

– Если после изменения режима и снижения нагрузки внимание не восстанавливается, необходима консультация невролога и нейропсихолога. Иногда за рассеянностью действительно стоят нарушения, требующие лечения.

Главное – не обвинять и не заставлять "взять себя в руки". Невнимательность – не лень, а сигнал, что нервная система не справляется с нагрузкой и нуждается в поддержке.