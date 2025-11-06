Читатели Клео.ру выбрали лучшие витамины D3

Выбор витаминов сегодня становится неотъемлемой частью заботы о здоровье. В условиях активного ритма жизни и особенно в пасмурный осенне-зимний сезон организму нередко требуется дополнительная поддержка. Витамин D3 помогает поддерживать иммунитет, настроение и общий тонус, что делает его одним из самых востребованных микроэлементов современности.

В рейтинге Клео.ру были представлены девять популярных марок витамина D3, сочетающих качество, безопасность и разумную цену. Цель проекта – показать, какие добавки действительно заслуживают доверия пользователей, а не просто занимают полки аптек и маркетплейсов.

Голосование проходило на сайте Клео.ру и в Telegram-канале. В опросе приняли участие более 3000 человек, поделившихся личным опытом и впечатлениями от приема. Такой масштаб позволил сформировать объективную картину предпочтений покупателей и определить продукты, которые действительно работают.

Победители рейтинга:

1 место – Solgar Витамин D3 5000 МЕ

2 место – Now Витамин D3 5000 МЕ

3 место – Детримакс Витамин D3 5000 МЕ

Проект "Народные рейтинги" Клео.ру создан для того, чтобы помочь читателям ориентироваться в широком ассортименте товаров и выбирать, исходя из реального опыта. В разное время пользователи уже определили лучшие зубные пасты, солнцезащитные средства, дезодоранты, питьевую воду и детское питание.

Благодаря таким голосованиям формируется честная картина потребительских предпочтений – без рекламы, накруток и субъективных обзоров.