Можно ли беременным принимать ванну

Женщины, ожидающие ребенка, зачастую задаются вопросом: можно ли принимать ванну во время беременности? В большинстве случаев ответ на этот вопрос — да, принимать ванну можно. Однако есть несколько важных моментов, которые следует учитывать. Их и рассмотрим ниже.

Что следует знать при приеме ванны беременным

Прежде всего, важно понимать, что вода в ванне не должна быть слишком горячей. Слишком высокая температура может вызвать проблемы с кровоснабжением плода и повысить риск преждевременных родов. Рекомендуемая температура воды в ванне — на уровне 37-38 градусов Цельсия, то есть на 1-2 градуса выше температуры тела.

Кроме того, если у вас есть имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой или отеки, в этом случае стоит обратиться к врачу. Скорее всего он посоветует воздержаться от принятия ванны. В этом случае лучше принимать душ или использовать специальные ванночки для ног, чтобы уменьшить отеки.

Также не рекомендуется принимать ванну, если у вас есть раны или ссадины на коже, так как долгое нахождение в воде будет способствовать развитию инфекции.

Наконец, важно не забывать о гигиене. Во время беременности иммунитет ослаблен, поэтому важно следить за чистотой самой ванны и применять только качественные моющие средства.

Итог

В целом принятие ванны в период беременности — это вполне безопасный и приятный способ расслабиться и снять стресс. Главное — учитывать вышеупомянутые моменты и следовать рекомендациям врача.