Можно ли пить кофе при сахарном диабете

Если человеку диагностировали сахарный диабет, возникает множество различных диет и ограничений. А как быть с кофе? Можно ли употреблять кофе при сахарном диабете? Давайте разбираться.

Есть научные исследования на эту тему. И они гласят, что 2-3 чашки кофе в сутки могут улучшить общее состояние людей с сахарным диабетом. Все дело в том, что кофеин помогает снизить уровень сахара в крови.

Вместо сахара лучше использовать сахарозаменители. Благо, сейчас их очень много, можно подобрать на свой вкус.

Здесь работает такое же правило, как и везде: главное — знать меру и не злоупотреблять. И, конечно, желательно проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Пять причин пить кофе при сахарном диабете

Опишем пользу, которую несет регулярное употребление кофе. Но важно не забывать, что польза кофе возможна лишь при умеренном употреблении:

Кофе представляет собой натуральный источник кофеина, который снижает внутриклеточный избыток глюкозы, приводя тем самым уровень сахара в норму. Большинство мутаций генов при диабете возникает из-за снижения активности клеточных ферментов. Исследования показывают, что кофеин способен поддерживать активность этих ферментов. Кофе улучшает иммунитет, поскольку снижается уровень кортизола и адреналина в крови. Это также способствует улучшению показателей сахара в крови. Исследования показывают, что регулярное употребление кофеина помогает предотвращать развитие и прогрессирование сахарного диабета. Кофе способно замедлить возникновение побочных эффектов диабета, таких как нарушение зрения, изменения в работе сердечно-сосудистой системы и ухудшение работы почек.

Итог

Как видите, кофе можно пить при сахарном диабете. Более того, при умеренном употреблении кофе даже оказывает положительное влияние на организм. В частности, помогает держать уровень сахара в норме.