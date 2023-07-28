Можно ли пить кофе при температуре

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Можно ли пить кофе при температуре. Разбираемся, почему не стоит пить кофе при температуре. Пять причин, почему нельзя кофе при высокой температуре.

Кофе является любимым напитком для многих, особенно с утра. Но если человек приболел, как быть в такой ситуации? Возникает вопрос: можно ли пить кофе при температуре? Давайте разбираться.

Температура бывает разная

Одно дело — температура 37, а второе — под 40 градусов. Если температура невысокая, то от кофе можно не отказываться. В этом случае кофеин поможет сконцентрироваться, особенно если нужно проделать какую-то работу.  

Если же температура высокая — 38 и выше, то стоит отказаться от кофе. Дело в том, что при высокой температуре сердце и так находится под высокой нагрузкой. А если еще выпить кофе, вы создадите большую нагрузку на работу сердца. Дело может даже дойти до тахикардии.

Пять фактов, почему не стоит употреблять кофе при высокой температуре

  1. В кофе содержится кофеин, который приводит к быстрому повышению температуры тела.
  2. Высокая температура свидетельствует о значительном повышении артериального давления. Кофе добавит к этому дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
  3. Кофе способствует расширению сосудов и разжижжению крови, в то время как при высокой температуре нужен обратный эффект.
  4. Кофе может привести к гиповолемии из-за снижения объема крови.
  5. Кофе может вызвать дополнительное воспаление и привести к ухудшению состояния здоровья.

Выводы

Как вы теперь понимаете, если температура невысокая, то чашечка кофе вам не навредит. Если же у вас серьезный жар, то лучше всего обращаться к врачу. А кофе создаст лишнюю нагрузку и на без того ослабленный организм.

Настя Ромашова

 

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