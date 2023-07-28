Употребление кофе является своеобразным ритуалом для множества людей. Но как быть, если подскочило давление: можно ли пить кофе в таком случае? Давайте разбираться.

При повышенном давлении (гипертонии) потребление кофе оказывает неблагоприятное воздействие на организм. Дело в том, что кофе содержит кофеин, который является сильным стимулятором центральной нервной системы. Он увеличивает частоту сердечных сокращений и может привести к повышению кровяного давления.

Пить или не пить кофе при высоком давлении

Стоит отметить, что не все люди одинаково реагируют на кофе. У некоторых людей кофеин может вызывать более выраженную реакцию, в то время как у других он не вызывает значительных изменений в организме. Поэтому и ответ на вопрос о том, можно ли пить кофе при повышенном давлении, является индивидуальным.

Если у человека повышенное давление, то крайне рекомендуется сначала проконсультироваться с врачом. Специалист может дать рекомендации по ограничению употребления данного напитка или посоветовать вовсе на время отказаться от него.

В целом умеренное употребление кофе (до 2-3 чашек в день) вполне безопасно для большинства людей с повышенным давлением.

Три причины, почему пить кофе при высоком давлении нужно с осторожностью

Кофе содержит кофеин, который вызывает временное повышение кровяного давления и увеличение пульса. Кофе в больших количествах приводит к дегидратации организма, что в свою очередь усугубляет гипертонию. Некоторые люди вполне могут испытывать индивидуальную чувствительность к кофе, что приводит к повышению давления и к другим негативным реакциям.

Итог

Если вы любитель кофе, то небольшая доза напитка вам скорее всего не навредит. Но лучше всего сначала проконсультироваться с врачом. Он подскажет, какую крепкость и суточные дозировки кофе стоит для себя выбрать.