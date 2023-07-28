Можно ли пить кофе при повышенном давлении

 1062

Можно ли пить кофе при повышенном давлении. Сколько можно пить кофе без вреда для здоровья.

Употребление кофе является своеобразным ритуалом для множества людей. Но как быть, если подскочило давление: можно ли пить кофе в таком случае? Давайте разбираться.

При повышенном давлении (гипертонии) потребление кофе оказывает неблагоприятное воздействие на организм. Дело в том, что кофе содержит кофеин, который является сильным стимулятором центральной нервной системы. Он увеличивает частоту сердечных сокращений и может привести к повышению кровяного давления.

Пить или не пить кофе при высоком давлении  

Стоит отметить, что не все люди одинаково реагируют на кофе. У некоторых людей кофеин может вызывать более выраженную реакцию, в то время как у других он не вызывает значительных изменений в организме. Поэтому и ответ на вопрос о том, можно ли пить кофе при повышенном давлении, является индивидуальным.

Если у человека повышенное давление, то крайне рекомендуется сначала проконсультироваться с врачом. Специалист может дать рекомендации по ограничению употребления данного напитка или посоветовать вовсе на время отказаться от него.  

В целом умеренное употребление кофе (до 2-3 чашек в день) вполне безопасно для большинства людей с повышенным давлением.  

Три причины, почему пить кофе при высоком давлении нужно с осторожностью

  1. Кофе содержит кофеин, который вызывает временное повышение кровяного давления и увеличение пульса.
  2. Кофе в больших количествах приводит к дегидратации организма, что в свою очередь усугубляет гипертонию.
  3. Некоторые люди вполне могут испытывать индивидуальную чувствительность к кофе, что приводит к повышению давления и к другим негативным реакциям.

Итог

Если вы любитель кофе, то небольшая доза напитка вам скорее всего не навредит. Но лучше всего сначала проконсультироваться с врачом. Он подскажет, какую крепкость и суточные дозировки кофе стоит для себя выбрать.

 

Настя Ромашова

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.