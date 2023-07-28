Можно ли пить чай беременным

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Можно ли пить чай беременным. Какой чай больше всего подходит при беременности.

Беременность накладывает ряд ограничений на привычный образ жизни, питание и напитки. Даже такой простой напиток, как чай находится под вопросом. Давайте разберемся, можно ли пить чай беременным.

Самый большой вред чая для беременных — это содержание в нем кофеина. Поэтому об употреблении крепкого чая можно забыть. Но не все так плохо, чай пить можно, если знать меру и не делать его сильно крепким.

Правила употребления чая при беременности

  • Чай следует хорошо разбавлять водой. Рекомендуется брать половинку чайной ложки чая на кружку.
  • В день пить не более 2–3 чашек чая.
  • Чай подбирать только качественный и от проверенных производителей.
  • Избегать употребления чая с различными добавками и ароматизаторами.
  • Температура напитка должна быть комнатной.
  • Чай выпивать в первый час после заварки.

Травяные чаи при беременности

Лучше всего подходят травяные чаи. Они не такие крепкие, как черный или зеленый чаи, и при этом обладают полезными свойствами. Рекомендуется употреблять следующие травяные чаи:

  • Иван-чай. Напиток богат витаминами и макроэлементами. Обладает жаропонижающими свойствами. Помогает при проблемах со сном и изжоге. В день рекомендуется пить до двух кружек.
  • Мятный чай. Благоприятно сказывается на желудке. Помогает против запоров. Также такой чай расслабляет и успокаивает нервы.
  • Ромашковый чай. Облегчает токсикоз и улучшает пищеварение.  
  • Чай с шиповником содержит большое количество витамина С. Также положительно влияет на иммунитет и снижает отечность.  

Итог

Как вы поняли, при беременности можно употреблять чай. Главное, чтобы он не был сильно крепким. Стоит обратить внимание на травяные напитки — будет вкусно и полезно.

Настя Ромашова

 

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