Беременность накладывает ряд ограничений на привычный образ жизни, питание и напитки. Даже такой простой напиток, как чай находится под вопросом. Давайте разберемся, можно ли пить чай беременным.

Самый большой вред чая для беременных — это содержание в нем кофеина. Поэтому об употреблении крепкого чая можно забыть. Но не все так плохо, чай пить можно, если знать меру и не делать его сильно крепким.

Правила употребления чая при беременности

Чай следует хорошо разбавлять водой. Рекомендуется брать половинку чайной ложки чая на кружку.

В день пить не более 2–3 чашек чая.

Чай подбирать только качественный и от проверенных производителей.

Избегать употребления чая с различными добавками и ароматизаторами.

Температура напитка должна быть комнатной.

Чай выпивать в первый час после заварки.

Травяные чаи при беременности

Лучше всего подходят травяные чаи. Они не такие крепкие, как черный или зеленый чаи, и при этом обладают полезными свойствами. Рекомендуется употреблять следующие травяные чаи:

Иван-чай. Напиток богат витаминами и макроэлементами. Обладает жаропонижающими свойствами. Помогает при проблемах со сном и изжоге. В день рекомендуется пить до двух кружек.

Мятный чай. Благоприятно сказывается на желудке. Помогает против запоров. Также такой чай расслабляет и успокаивает нервы.

Ромашковый чай. Облегчает токсикоз и улучшает пищеварение.

Чай с шиповником содержит большое количество витамина С. Также положительно влияет на иммунитет и снижает отечность.

Итог

Как вы поняли, при беременности можно употреблять чай. Главное, чтобы он не был сильно крепким. Стоит обратить внимание на травяные напитки — будет вкусно и полезно.