Когда врач назначает антибиотики, сразу возникает ряд вопросов о том, что можно, а что нет во время приема. Рассмотрим, можно ли пить алкоголь с антибиотиками.



Не рекомендуется принимать алкоголь во время лечения антибиотиками. Алкоголь может снижать эффективность лекарственных средств и замедлять их всасывание в организме, а также провоцировать развитие побочных эффектов, которые для вас могут быть опасны. Все это может привести к печальным последствиям и даже к смерти.



Во время лечения антибиотиками лучше не переусердствовать с приемом алкоголя, а еще лучше совсем отказаться от употребления алкоголя на время приема антибиотиков

Если эта информация вас все еще не убедила, представим факты, почему не стоит пить алкоголь с антибиотиками.

10 причин, почему не стоит употреблять алкоголь во время приема антибиотиков



Алкоголь может мешать усвоению лекарств организмом. Алкоголь может снижать активность лекарственных веществ. Алкоголь может усугублять возможные побочные эффекты от приема антибиотиков. Алкоголь может повышать риск нежелательных инфекционных и других последствий при приеме антибиотиков. Прием антибиоков вместе с алкоголем может негативно влиять на еффективную работу печени. Алкоголь может и вовсе отменять действие антибиотиков. Алкоголь может снижать иммунитет организма во время приема антибиотиков. Прием алкоголя вместе с антибиотиками может привести к нежелательным гормональным изменениям. Алкоголь с антибиотиками может ослаблять работу нервной системы. Алкоголь может привести к длительному повышению плазмы в крови, снижая тем самым активность антибиотиков.

Выводы

Теперь вы знаете, что пить алкоголь с антибиотиками категорически не рекомендуется. В лучшем случае вы сведете действие лекарств на нет, а в худшем — получите серьезные осложнения.