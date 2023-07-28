Кофе с молоком — это напиток, который уже давно полюбился кофеманам во всем мире. Однако возникает логичный вопрос: можно ли пить кофе с молоком - насколько это вредно или полезно?

Если пить кофе с молоком, это благоприятно скажется на вашем здоровье. Все дело в том, что молоко обогащает кофе необходимыми питательными веществами. Оно также снижает вредное воздействие самого кофе на желудочно-кишечный тракт. Поскольку высокие дозы кофеина могут привести к повышению кислотности в желудке, молоко придется как нельзя кстати.

Также добавление молока в кофе делает напиток более насыщенным и приятным на вкус. Введение сливок или молока позволяет изменить привычный вкус кофе, тем самым придав ему больше разнообразия.

Хоть с молоком, хоть без — кофе стоит пить только после еды. Натощак усиливается пагубное воздействие кофеина на желудок и в целом на организм.

Кроме того, кофе с молоком богат витаминами и минералами, включая такие: кальций, магний, протеин и многие другие. Если вы пьете кофе каждое утро, молоко пойдет только на пользу. Ведь дополнительный протеин и кальций точно не будут лишними.

Шесть причин, почему стоит пить кофе с молоком

Кофе с молоком имеет более нежный вкус. Молоко смягчает горький вкус кофе. Молоко придает кофе аромат. Молоко делает кофе кремовым. Молоко насыщает кофе полезными веществами. Напиток становится более калорийным.

Выводы

Теперь вы знаете, что можно пить кофе с молоком, это хороший вариант для завтрака. Ведь молоко оказывает смягчающее действие на желудочно-кишечный тракт и сосуды. Кроме того, уменьшается действие кофейных кислот. Важно помнить основное правило: пить кофе следует после еды, а не натощак.