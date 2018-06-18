Межреберная невралгия – болезнь характеризуется сильной болью, затрагивающей под сильным давлением межреберный нерв. Чаще всего встречается у взрослых людей. Дети в редких случаях подвержены этому заболеванию.

Этиология болезни

Межреберная невралгия возникает по причине сжатия нервных окончаний между ребрами. Часто это последствия запущенного остеохондроза. Болезнь иногда вызвана патологиями в позвоночнике:

воспалительный процесс (чаще инфекционный и реже бактериальный);

воспаление, вызванное остеопорозом гормонального характера;

кифоз – искривление верхней части позвоночника;

синдром Бехтерева;

онкологическое заболевание, затрагивающее позвоночные суставы;

герпетическая инфекционная болезнь;

рефлекторная компрессия в тканях.

Причины межреберной невралгии – воспаления в суставах, прогрессирующий остеопороз гормонального типа, травмы. Развиваются на фоне ОРЗ, тяжелой гипотермии, чрезмерной физической нагрузки и стресса.

Симптомы межреберной невралгии

Отличительная черта недуга – болевой синдром в межреберных пространствах, ощутим при глубоком вдохе, чихании, во время кашля или наклонах тела в стороны. У пациента наблюдается анталгическое положение, которое он принимает, чтобы уменьшить или предотвратить боль. Во время осмотра обнаруживают болезненные участки у позвоночника, зона под руками, по бокам грудины.

Боль и покалывания охватывает грудную клетку. Боль подострая и острая длится несколько минут, выражена в межреберных зонах. Сильная боль в межреберье, «затихает» и повторяется. Дискомфорт в области межреберного нерва, ощутим при поворотах туловища чихании, кашле, глотании пищи. Боль во время глубокого вдоха. Боль при пальпации. Заставляет человека бессознательно избегать дискомфорта, менять позу тела, изгибаться.

Невралгия междуреберного нерва остро ощущается в области с 5 по 9 ребро. Боль, распространяется постепенно и отдает в плечо. Пальпацией определяют место нарушения работы нерва. Ее проводят по паравертебральной и подмышечной зоне. Межреберную невралгию описывают как болевой синдром, охватывающий грудину.

Симптоматика похожа на сердечно-неврологические расстройства. Если ощущается боль в лопатках или зоне сердца, пальцы немеют, примите кардио-препараты. За комплексным лечением нужно обратиться к лечащему врачу.

Особенности болезни

Заболевание сопровождается болевым ощущением разной интенсивности. Они отличаются от стенокардии и патологий сердечно-сосудистой системы. Болезни сердца проявляются кратковременной болью лабильного характера, отклонениями частоты сердцебиения, скачками давления. Пульсирующая боль утихает и возникает снова.

Межреберная невралгия не дает таких симптомов, не влияет на кровяное давление или частоту пульса. Сердечная боль не утихает при смене осанки. Она остается неизменной при кашле или чихании, что наблюдается при боли, связной с невралгией.

При невралгической болезни боль опоясывает поясницу. Ее ошибочно принимают за почечные колики. Самостоятельная постановка диагноза и самолечение – запрещается. При возникновении симптомов запишитесь на прием к врачу, только профессионал правильно оценит характер боли и поставит верный диагноз.

Терапевтические меры

После постановки диагноза проводят терапевтическое лечение. Первый шаг – анестезия, устранение боли. Далее, действия направленные на нормализацию трофических тканей пораженной области. Используют:

противовоспалительные препараты нестероиодного типа;

противоэпилептические средства;

витамины группы В;

прибегают к иглоукалыванию и акупунктуре.

Если межреберная невралгия вторичная, лечат симптоматично. Исключают стрессовые воздействия на позвоночник, показана диета на основе продуктов, богатых желатином.

Эффективные способы лечения:

Иглоукалывание – специальные иглы вводят в болевые зоны. Фармакопунктура – вводят лекарства в особые точки. Вакуумное лечение – терапевтический эффект достигают вакуумными банками, которые активируют микроциркуляцию жидкости в теле. Массажа, проводят с применением согревающих масел, в области позвоночника, грудной клетки. Мануальное лечение – нормализуют состояние грудной и шейной зоны позвоночника. Остеопатия расслабляет сжатый нерв. Квантовое лечение – воздействие нескольких излучений разного типа.

Народные методы лечения

Симптомы межреберной невралгии устраняют лечением народными средствами. Они помогут снять сильные боли.

Домашние кремы на основе меда, добавляют пару капель эфирного масла, предпочтительно лавандового. Втирают, пораженную область укутывают шерстяными шарфами или платками. Сварить вкрутую яйцо. Неочищенное и целое, катать в области грудины. Альтернатива – разрезают пополам и прикладывают к болезненным участкам. Применение раствора на основе соли (2 столовые ложки и 0,5 литра теплой воды). Вымоченную в растворе ткань приложить к участку и утеплить сверху. Снять компресс через два часа. Исцеляющий микс на основе жидкого меда, пчелиного воска, сока луковицы. Средство используют для компрессов. Зону утепляют на ночь. Настойка на основе семян льна. Семена заваривают, остужают отвар и делают компресс. Перцовые пластыри. Перед наклеиванием, зону обрабатывают спиртом и вытирают полотенцем. Пластырь носят 2-3 дня. Болезненные места обработайте соком черной редьки, смешанной с соком хрена. Дополнительно используют смешанный скипидар и вазелин, в одинаковых пропорциях. Лопух. Проверенное средство, снимающее боль. Свежие листья лицевой стороной прикладывают к очагу боли, закрепляют шерстяными платками на ночь.

В старину невралгию лечили растопленным на воде свиным салом, смешанным с почками сирени и ее листьями в порошкообразном виде. Чтобы смесь была эффективной, соблюдают пропорции, добавляя сало в 4 раза меньше. Состав втирают в пораженные места охлажденным.

Для растирки берут раствор мумиё. Спиртовой раствор втирают в болезненные области 5 мин. Повышает действие средства молоко или мед.

Лечебные ванны

Для приготовления лечебной ванны кипятят измельченные ветки тополя или осины. После настаивания отвара, смесь процеживают и добавляют в воду, набранную в ванную (температура 40 градусов). Ванну принимают перед сном. После купания больные места обрабатывают пихтовым маслом. Шалфей 4 ложки залить кипятком (250 гр). После настаивания и процеживания, добавляют в ванну с морской солью. В теплую воду добавляют нескольких капель масла эвкалипта или лавандового масла и стопку молока вместе с 1 ст. л меда. Ванну принимают через день.

В домашних условиях справляются с болью народными методами не все. На помощь приходят медицинские препараты. Острую боль устраняют ибупрофеном и болеутоляющими лекарствами. На протяжении курса терапии физические нагрузки исключают. Назначают курс лечебной гимнастики.

Людям, страдающим от межреберной невралгии, рекомендуется висеть (расслаблено) на турнике в течение одной-двух минут. Это укрепляет мышцы рук, плеч и шеи. Упражнения на спинные и поясничные мышцы, дадут хороший результат.

Профилактика

Межреберную невралгию можно предотвратить. Сделать это просто: Не нагружайте и грамотно распределяйте нагрузку на спину. Лечите болезнь, а не устраняйте симптомы. Выработайте правильную осанку. Люди с сидячим образом жизни занимайтесь гимнастикой. Поддерживайте иммунитет, берегите нервную систему. Выберите сбалансированную диету.

Для профилактики в течение дня выполняйте упражнения:

в сидячем положении, наклонить назад тело, поднять руки, подняться несколько раз, вернуться в исходное положение;

медленно поднимать плечи вверх и вниз;

аккуратно повторять головой круговые движения;

наклониться в бок, коснуться земли пальцами, повторить упражнение в противоположном направлении;

свести лопатки и оставаться в этом положении в течение 10-15 секунд;

наклонить голову и коснуться краем подбородка груди, выполнить упражнение три или четыре раза.

Межреберную невралгию диагностируют только врачи и назначают лечение. В острых стадиях заболевания пациенту рекомендуют постельный режим в течение двух или трех дней.

Матрас должен быть прочным и твердым. Для того чтобы болезнь не перешла в хроническую форму сведите к минимуму физическое напряжение, откажитесь от вредных привычек, избегайте стрессов.

Межреберная невралгия проявляется тяжелыми симптомами, заставляя человека испытывать боль. Лечение в домашних дает положительные результаты.