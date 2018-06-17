Симптомы внематочной беременности

Для каждой женщины диагноз «внематочная беременность» звучит достаточно страшно. Современная медицинская практика достаточно часто регистрирует такие случаи.

Внематочная беременность на ранних сроках сопровождается такими признаками, как боль, кровянистые выделения и другие. Не являются редкостью ситуации, при которых развитие патологического состояния не сопровождается никакой патологической картиной.

Виды патологического состояния

В гинекологии под внематочной беременностью понимают развитие оплодотворенной яйцеклетки за пределами полости матки. Завершением патологического процесса является гибель плодного яйца.

Зависимо от того, в каком участке локализуется плодное яйцо, выделяют несколько типов внематочной беременности:

яичниковая – т. е. развитие происходит в полости яичников;

– т. е. развитие происходит в полости яичников; брюшная – после оплодотворения яичник выталкивает яйцеклетку, однако, она не попадает в матке, а крепится к стенкам брюшины;

– после оплодотворения яичник выталкивает яйцеклетку, однако, она не попадает в матке, а крепится к стенкам брюшины; трубная – рост и развитие эмбриона происходит в фаллопиевой трубе;

– рост и развитие эмбриона происходит в фаллопиевой трубе; рудиментарная – плодное яйцо развивается в рудиментарном отростке матки.

Каждый тип определяет клиническую картину, которой сопровождается внематочная беременность.

Яичниковая беременность в гинекологии встречается редко. Развитием здорового плода оно завершится не может.

Относительно признаков такого рода беременности. Обнаружить ее рано достаточно сложно. Первые три месяца вынашивание не сопровождается никакими патологическими признаками. У женщины отмечаются стандартная картина беременности, тест ХГЧ также дает положительный результат. На более поздних сроках могут ощущаться шевеления плода, что объясняется эластичностью тканей яичника.

Первые признаки, свидетельствующие в пользу патологического развития беременности, появляются к моменту, когда плод достигает размеров, не позволяющих свободно размещаться в яичнике.

А именно:

ярко выраженные болевые ощущения в области придатков;

мажущие, а в некоторых случаях и обильные кровянистые выделения;

головокружения;

на фоне резкого снижения артериального давления наблюдаются предобморочные состояния;

ощущения покалывания в поясничной области;

дискомфорт, которым сопровождается опорожнение кишечника.

Локализация болевых ощущений определяется тем, где прикрепилась яйцеклетка. Другими словами, если она закрепилась слева, то и болеть будет с этой стороны.

Из-за того, что плод постоянно растет, а эластичность яичника имеет природные ограничения, болевой синдром постоянно усиливается, появляются кровотечения. Повышение температуры тела – тревожный сигнал, который говорит о необходимости в кратчайшие сроки обратиться к врачу.

Брюшная внематочная беременность на ранних сроках имеет признаки, которые характеризуют обычную гестацию. Это может быть тошнота, слабость, изменение ощущений (обонятельных, вкусовых), прекращение менструации. Молочные железы становятся грубыми.

По прошествии некоторого времени женщина жалуется на боли в нижних участках брюшной полости. Если повреждаются мелкие сосуды, развивается анемия. Вызывать опасение должны такие неприятные ощущения:

ярко выраженная слабость;

головокружения;

предобморочное состояние;

потеря сознания;

повышение потливости;

бледность кожных и слизистых поверхностей.

Все перечисленное – свидетельство развития внутреннего кровотечения. Обращение к врачу должно быть незамедлительным.

Беременность, которая развилась в рудиментарном роге матки в 100% случаев завершается гибелью плода. Процесс сопровождается перерастяжением стенок отростка и, впоследствии, их разрывом.

Чаще всего в гинекологии диагностируется трубная беременность. Из 87% случаев внематочной беременности на этот вид патологического процесса приходится 100%.

У трубной беременности признаки чаще всего нетипичные, стертые. Даже если плодное яйцо локализуется в трубе, у женщины отмечается типичная клиническая картина беременности. По мере того как плод развивается, нагрузка на стенки труб возрастает. В конечном итоге, это завершается их разрывом. Женщина отмечает у себя сильные, тянущие боли в области брюшины. Достаточно часто они отдают в лопатку, прямую кишку. Бледность, холодный пот, учащение пульса, головокружения, потери сознания – признаки внутреннего кровотечения. Во время внешнего осмотра отмечается набухание заднего свода влагалища. При взятии пункции, в шприце обнаруживается кровь, которая имеет темную окраску и не сворачивается.

Общие клинические проявления

Существует ошибочное мнение, что внематочная беременность на ранних сроках не имеет никаких признаков на ранних сроках. Однако при условии внимательного наблюдения за самочувствием тревожные сигналы легко обнаружить.

Прежде всего, у женщины наблюдается не привычная задержка менструации, а ее скудное проявление. На протяжении нескольких дней выделений действительно может не наблюдаться, а затем появляются кровянистые выделения. Они имеют, как правило, неинтенсивный характер.

Во-вторых, тянущие боли в нижней части живота. При обычной беременности этот признак выражен не сильно, а в большинстве случаев отсутствует. Высокая интенсивность, повышающаяся во время физической активности, иррадиация в поясничный отдел и задний проход характеризует боль на фоне внематочной беременности.

Во время внешнего осмотра врач обнаруживает такие патологические признаки:

рыхлость шейки матки, дополняемая синюшностью;

во время пальпации придатков обнаруживается увеличение фаллопиевой трубы со стороны, где развилась внематочная беременность;

при отклонении матки болевой синдром усиливается.

Описывая признаки внематочной беременности на ранних сроках, также следует упомянуть несоответствие сроков последней менструации и размеров матки.

Внешний осмотр не дает полной информации, достаточно для постановки диагноза. Потребуется провести дополнительные исследования.

О последствиях патологической беременности

Зависимо от того, где закрепилось плодное яйцо, у женщины может наблюдаться несколько последствий внематочной беременности.

Трубный аборт

В этом случае происходит отторжение плодного яйца фаллопиевой трубой. Придатки остаются целыми. Состояние имеет такие ярки признаки:

резкая, приступообразная, жгучая боль внизу живота;

кровянистые выделения;

нарушение менструального цикла (при условии, что ранее подобного не отмечалось).

Интенсивная боль в нижнем участке живота развивается на фоне попытки организма протолкнуть оплодотворенную яйцеклетку дальше по фаллопиевой трубе. Еще одна причина – попадание в забрюшинное пространство крови.

О трубном аборте говорят в случаях, когда у женщины отмечаются такие симптомы:

боль, в развитии которой отмечается четкая периодичность;

иррадиация болевого синдрома в область заднего прохода, ключицы, поясницы. Он может усиливаться

во время чихания, кашля, резкого движения, акта дефекации.

У кровянистых выделений нет никаких запахов. Даже прием кровоостанавливающих медицинских препаратов не приводит к прекращению выделений. Если диагноз не был поставлен своевременно или женщина не обратилась к лечащему врачу, назначается механическое вычищение.

Поводом для немедленного обращения к врачу служит повышение температуры тела, слабость и регулярные головокружения.

Разрыв фаллопиевой трубы

Подобное состояние в гинекологии признается самым тяжелым осложнением внематочной беременности. При отсутствии своевременной и адекватной медицинской помощи он приводит к смерти женщины.

Фаллопиева труба разрывается достаточно стремительно и сопровождается такими клиническими проявлениями:

резкая и очень сильная боль внизу живота, которую некоторые сравнивают с ударом ножом;

стремительное снижение показателей артериального давления;

учащение пульса;

появление на поверхности ладоней, лба холодного, даже липкого пота;

общее самочувствие значительно ухудшается, могут отмечаться случаи потери сознания.

Диагностика патологического процесса

Установить, что у женщины беременность развивается по патологическому сценарию, можно на основании анализа жалоб, результатов внешнего осмотра и проведения аппаратного и лабораторного исследования.

Лабораторное исследование позволяет диагностировать патологический процесс уже с третьей недели с момента оплодотворения. Как правило, в крови при внематочной беременности можно наблюдать повышение концентрации лейкоцитов. Одновременно снижается содержание прогестерона и гонадтропина.

Начиная с 4 недели патологию удается диагностировать с помощью аппарата УЗИ (если используется абдоминальный датчик). Если проводится трансвагинальное обследование, с момента зачатия должно пройти порядка 6 недель.

Лапароскопия позволяет не только точно поставить диагноз, но и при необходимости целиком удалить нежизнеспособный эмбрион. Этот метод относится к малотравматичным – делается только три небольших прокола, что исключает большую кровопотерю. Использование лапароскопии позволяет точно установить локализацию и характер протекания внематочной беременности. А это, в свою очередь, незаменимо для избегания развития осложнений.

При условии его использования можно исключить вероятность того, что внематочная беременность будет спутаны с иными нарушениями:

аппендицит в остром течении;

онкологический процесс;

сальпингоофорит;

маточный выкидыш.

За счет высокой точности, лапароскопия в современной гинекологии признаемся самым информативным методом.