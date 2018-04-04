Иглоукалывание - что надо знать о процедуре?

Иглоукалывание (акупунктура) – это метод лечения, который берёт свое начало из древней китайской медицины. На сегодня он признан официальной медициной. Однако многие европейские и американские исследователи настроены к нему скептически. Они пологают, что доказательная база результативности иглоукалывания является недостаточной, а терапевтические успехи связаны с эффектом плацебо.

Впрочем, большинство пациентов отмечают значительное улучшение общего самочувствия и психического состояния уже после первого сеанса.

Существует несколько теорий, которые объясняют эффективность иглоукалывания. Основными их них являются следующие:

Рефлексогенные зоны (акупунктурные точки) связаны через нервные окончания с внутренними органами. Следовательно, стимулирование этих зон позволяет улучшить работу внутренних органов и снять боль. Воздействие игл на клетки и ткани высвобождает биологически активные вещества, которые через кровоток попадают во все органы. Иглы затрагивают сосуды поверхностных слоёв кожи и усиливают микроциркуляцию крови, что в целом благотворно влияет на организм.

Иглоукалывание – довольно дорогостоящая процедура. Это связано с необходимостью привлечения в медицинский центр или клинику специалистов, которые хорошо разбираются в анатомии и физиологических процессах.

В Китае, например, обучение акупунктуре длится несколько лет и только после получения основного медицинского образования. Неправильный подход к процедуре может не только оказаться бесполезным для пациента, но и навредят здоровью. Поэтому к выбору клиники и врача-рефлексотерапевта следует отнестись с большой ответственностью и осторожностью.

Показания и противопоказания к применению метода

Китайские врачи считают, что благодаря иглоукалыванию можно вылечить около 200 различных болезней. В европейской медицине показаниями к применению метода является следующие:

Заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артрит, радикулит и другие). Расстройства эмоциональной сферы, болезни нервной системы (апатия, депрессия, панические атаки, хроническая усталость, соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы). Боли различной этиологии, в том числе мигрень. Заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка, метеоризм и другие). Болезни сердечно-сосудистой системы, низкое артериальное давление. Нарушения обмена веществ (сахарный диабет, ожирение).

Однако иглоукалывание не является панацеей и волшебной палочкой против всех возможных проблем со здоровьем. А в некоторых случаях оно может и навредить.

Иглоукалывание имеет следующие противопоказания:

Онкологические заболевания, узлы во внутренних органах (например, щитовидной железе, матке). Иглоукалывание стимулирует иммунитет, что может быть опасным при новообразованиях. Беременность. Возраст до 7 лет. Масштабные повреждения на коже (ожоги, обморожения, крупные раны).

Перед принятием решения о проведении иглоукалывания необходимо пройти полное обследование организма и получить точный диагноз. Необходим узнать, какое именно заболевание стало причиной плохого самочувствия.

Как проводится процедура иглоукалывания

Для проведения сеанса иглоукалывания используются одноразовые тонкие стерильные иглы из высококачественного материала. Иногда их покрывают серебром или золотом. В зависимости от диагноза пациента могут различаться количество игл, их длина, глубина введения. Во время первых сеансов иглы вводят не очень глубоко.

Процедура практически безболезненная и бескровная. Могут возникнуть ощущения лёгкого покалывания, зуда, онемения. Это нормально. Переносимость воздействия игл зависит от индивидуальных особенностей каждого пациента.

Последние сеансы обычно более болезненные, что связано с повышением порога чувствительности нервных окончаний и более глубоким введением игл.

После процедуры на местах введения иголок могут остаться красные пятнышки, припухлости, синяки. Это обычная реакция кожи на мелкие повреждения. Не стоит бояться, ранки быстро заживут.

Для достижения заметного эффекта необходимо пройти 10-15 сеансов иглоукалывания.