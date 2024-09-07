Масло зародышей пшеницы: полезные свойства

При желании улучшить состояние своего здоровья и внешний вид люди прибегают к включению в свой рацион определенных добавок. Одним из таких удачных решений станет масло зародышей пшеницы, о пользе которого известно многое, как в медицине, так и в косметологии. Этот продукт – настоящий кладезь витаминов и антиоксидантов, поэтому пользуется обоснованной популярностью при лечении различных заболеваниях, а также при проведении косметологических процедур. Вместе с тем, нужно знать и о противопоказаниях применения этого масла. В данной статье Клео.ру предлагает разобраться с тем, на какие моменты нужно обращать внимание.

Полезные свойства масла зародышей пшеницы

Продукт является источником всевозможных полезных веществ. В его составе содержатся полинасыщенные и аминокислоты, рекордное количество витамина Е, а также витамины группы В, фолиевая и никотиновая кислота, кобальт, фосфор, селен, ванадий, кремний, бор, марганец. Среди полезных свойств масла зародышей пшеницы Клео.ру советует обратить особое внимание на следующие:

Применение при диетах благодаря высокой питательной ценности и способности быстро насыщать организм и ускорять метаболические процессы. Этим обусловлена эффективность продукта, несмотря на его высокую калорийность (890 ккал на 100 г).

Применение при тяжелых физических нагрузках и спортивных тренировках благодаря содержанию в составе октакозанола, повышающего выносливость. Кроме того, данное вещество уменьшает риск образования опухолей и тромбов.

Ранозаживляющие, антимикробные и противогрибковые свойства, что обусловлено наличием в составе природного антиоксиданта сквалена.

Масло зародышей пшеницы полезно для волос, оно устраняет их сухость и ломкость, придает здоровый блеск и восстанавливает поврежденную структуру.

Масло зародышей пшеницы для кожи способно оказать целый комплекс действий: увлажняющий эффект, выравнивание тона, избавление от жирного блеска, прыщей и угрей, отечности под глазами, устранения пигментации.

Кроме того, масло зародышей пшеницы наделено такими лечебными свойствами:

устранение воспалительных процессов;

уменьшение уровня вредного холестерина в печени и крови;

нормализация репродуктивной функции;

положительное воздействие на процессы кровообращения;

повышение иммунитета, сопротивляемости инфекциям и вирусам;

устранение гормональных сбоев.





Способы применения масла зародышей пшеницы

Продукт активно используется для профилактики и в комплексном лечении различных заболеваний. В зависимости от того, какую цель вы хотите достичь, можно воспользоваться одним из таких способов применения:

Для устранения болевых симптомов при сильных ушибах и растяжениях масло, подогретое до 40 градусов, наносят на больной участок и втирают массирующими движениями.

Масло допустимо использовать для профилактики заболеваний органов ЖКТ. Для этого его употребляют по одной чайно ложке в день на протяжении одного месяца.

В период беременности и кормления грудью масло можно применять по чайной ложке в день, разделив его на два приема.

Для устранения сухости и ломкости волос масло рекомендуется втирать в корни до мытья головы. Усилить эффект можно, надев полиэтиленовую шапочку и походив в ней какое-то время до мытья волос.

Для увеличения густоты и блеска ресниц масло смешивают с витамином Е и наносят, начиная с области середины роста волосяных нитей, используя для этого специальную кисточку.

Для улучшения состояния кожи масло можно включать в состав масок и наносить на время от 15 минут до получаса. Его можно смешивать с другими маслами6 бергамотовым, сандаловым, можжевеловым, лимонным, апельсиновым, мятным, лавандовым, кедровым.





Возможные противопоказания и меры предосторожности

Несмотря на то, что масло зародышей пшеницы обладает омолаживающим действием и способно значительно улучшить состояние здоровья, все же существуют определенные противопоказания к его применению. К таковым относятся следующие состояния:

индивидуальная непереносимость продукта, вызывающая аллергическую реакцию;

возраст до шести лет;

наличие камней в почках, мочевом или желчном пузыре.

Чтобы узнать, если у вас аллергическая реакция на масло зародышей пшеницы, можно сделать пробу. Для этого средство в небольшом количестве наносят на область предплечья. При возникновении аллергии появляется покраснение, сыпь или припухлость.





Подведем итог

Теперь вы знаете о пользе масла зародышей пшеницы и о возможных противопоказаниях к его применению. Изучив все необходимые моменты, вы сможете принять взвешенное решение, стоит ли вам использовать этот продукт для лечения, профилактики некоторых заболеваний или в качестве косметического средства.