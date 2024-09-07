Зависимость от гаджетов у детей. Что с этим делать?

Гаджеты очень гармонично вписались в жизнь современных людей, но когда речь идет о детях, родители начинают бить тревогу, если ребенок не выпускает телефон из рук. Тратя много времени на интернет скроллинг, дети действительно могут меньше внимания уделять учебе и досугу на свежем воздухе. Но можно ли с уверенностью заявлять, что ребенок, который сидит в телефоне, имеет зависимость от своего гаджета? На этот вопрос ответила Юлия Бушуева, эксперт в области воспитания детей и руководитель образовательного проекта от команды Максима Батырева Batyrev.Camp.





Как понять, что ребенок зависим от гаджетов?

Без диагностики специалиста не стоит уверенно утверждать, что ребенок зависим от гаджетов. Только профессиональный взгляд поможет точно определить, существует ли такая проблема и стоит ли родителям беспокоиться. Опираясь на свой опыт работы с детьми, могу утверждать, что частое использование смартфона еще не говорит о наличии зависимости. На самом деле только в 1-2 случаях из 30 такая проблема имеет место быть.

Таким детям может быть сложно представить свою повседневность без использования смартфона. Поэтому в некоторых случаях можно предположить о возможной зависимости. Но на деле таких случаев крайне мало, потому что если дать ребенку выбор между интересным занятием и смартфоном, то он скорее всего выберет активность. В подобных ситуациях детям не сложно отвлечься от экрана телефона и они могут с легкостью попробовать что-то новое. Переживая за своих детей, родители часто совершают ошибку, накладывая запрет на использование гаджетов, но этот подход неправильный.

Как научить ребенка правильно использовать смартфон и компьютер





Современную жизнь сложно представить без существования смартфона, компьютера, интернета. Кроме того, что дети ими пользуются для игр, общения в социальных сетях, потребления развлекательного контента, гаджеты могут помочь в образовательных процессах. Задача, которая стоит перед их родителями – продемонстрировать те возможности, которые дают им технологии.

Так как гаджеты плотно вписались в рабочие процессы взрослых, именно они могут помочь подрастающему поколению правильно их использовать. Не стоит ставить ограничение экранного времени, вместо этого покажите, что польза от смартфона и компьютера может быть колоссальной. Не нужно ограничиваться одной лишь теорией, показывайте возможности гаджетов на практике.

Помогите ребенку найти полезную информацию, которая может быть ему интересна. Используйте для этого интернет: задайте вопрос и вместе поищите ответ на него. Сформулируйте запрос, найдите информацию, изучите ее и обсудите то, что вы узнали. Не ограничивайтесь только наблюдением, будьте вовлеченными в процесс поиска информации, рассказывая о различных методах, которые помогают в этом.

Несмотря на то, что дети являются активными пользователями интернета, зачастую они не умеют эффективно находить нужную информацию. Поэтому задача взрослых – привить детям цифровую грамотность, научить их техническим навыкам, которые помогут извлечь максимальную пользу из гаджетов.

Как гаджеты способствуют познанию мира





Технологии открывают большие возможности для познания окружающего мира. Когда вы с ребенком находитесь на природе, вместо того чтобы полностью запрещать использование устройств, предложите ему осознанный подход к их применению. Например, предложите сделать серию снимков живописных пейзажей, запечатлеть виды гор или озера, а затем вместе обсудите, как эти фотографии применимы в творчестве или в интернете. Такой подход способствует развитию эмпатии и показывает, что гаджеты могут приносить пользу при изучении окружающей среды.

Стоит показать ребенку, как ответственно использовать соцсети. Обсудите с ним, что допустимо и недопустимо в онлайн пространстве, на какие моменты следует обращать внимание. Разъясните основы цифрового этикета, включая нормы общения в переписке. Своим примером продемонстрируйте, как ведется деловая переписка через смартфон, как формулируете ответы и используете эмоджи. Это может быть не только полезным, но и увлекательным для ребенка, так как культура общения в интернете у подростков только формируется. Им необходимо понять, что безэмоциональная фраза может быть неправильно истолкована. Научите их четко и грамотно писать сообщения – это полезный навык, который пригодится им в жизни.