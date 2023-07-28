Все проблемы - от неудовлетворенности: откровение Лолиты

Лолите в этом году исполнится 60. Но, как говорится, кто даст?! В последнее время ее просто не узнать – певица постройнела, похорошела, сменила имидж. О переменах в теле и отношении к себе артистка без комплексов рассказала женскому журналу Kleo.ru.

«Хорошо выглядеть - это тяжелая работа, скажу вам честно, - улыбается Лолита. – Великая Софи Лорен говорила, что ненавидит ее. Ведь забота о собственной внешности отнимает много времени. Потому я позволяла себе на протяжении пары лет ходить непричесанной, черти в чем. Просто надо было выдохнуть: ненормально держать себя постоянно в напряжении еще и по поводу внешнего вида. Тогда журналисты и поклонники видели меня любую: располневшую, негламурно одетую. Теперь же, когда я вышла на новый этап и сформировала вокруг себя новое творческое поле, я стала другой».

Сегодня Лолита вновь накрахмаленная, дорого пахнущая и хорошо выглядящая. Но она - живой человек, и если чувствует себя «не очень», то может выйти на улицу так, как ей удобно, и будет все равно, кто и что подумает.

Многих интересует вопрос, как певица так сильно и быстро похудела. Ответ прост – обратилась к хорошему эндокринологу. «Хочешь похудеть – лечись, – говорит она. – Я прошла нормальный курс со всеми ограничениями. И уже несколько лет остаюсь в своем весе. Причем теперь свободно ем белые булки на ночь, могу выпить – словом, все что угодно. Но если, грубо говоря, съела целый батон, то потом два дня его их не буду».

Впрочем, диеты ей сейчас и не нужны. «В зрелом возрасте кожа у людей, изматывающих себя диетами, обвисает, сохнет, - пояснила Милявская. - А если ты находишься хоть чуть-чуть «в теле», то выглядишь моложе. Потому изображать из себя вешалку я не собираюсь. Это неудобно, да просто неприлично в моем возрасте».

А вообще она убеждена: чтобы быть всегда в хорошей форме, достаточно регулярно посещать тренажерный зал, плавать в бассейне и заниматься любовью. «Многие внутренние проблемы у людей - от банальной неудовлетворенности, – уверена звезда. - А какие-то внешние дефекты можно легко исправить, вколов инъекцию «Ботокса». Потому честно признаюсь - «Ботокс» применяла, липосакцию живота делала. И всем, кто мучается по поводу жировых отложений, тоже очень рекомендую - недорого и не больно».

Фото: Феликс Грозданов