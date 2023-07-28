Что делать, если болит сердце: 7 советов

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Что делать, если болит сердце. Советы о том, что делать при боли в сердце. Причины появления боли.

Боль в сердце может свидетельствовать о самых разных отклонениях. Это может произойти в любом возрасте и у любого человека, независимо от образа жизни. Но не всегда она означает серьезную проблему. В данной статье мы предоставим семь советов о том, что делать, если у вас возникла боль в сердце, и что может быть причиной такого состояния.

7 советов при болях в сердце

  1. Успокойтесь и не паникуйте. Паника лишь ухудшает ситуацию.
  2. Примите положение лежа и постарайтесь максимально расслабиться.
  3. Постарайтесь дышать не глубоко — делайте медленные и спокойные вдохи и выдохи.
  4. Приложите лед или прохладный компресс на грудь.
  5. Выпейте стакан воды.  
  6. Примите лекарства, которые вам выписал врач.  
  7. Следуйте всем инструкциям врача и не занимайтесь самолечением.

Причины появления боли в сердце

Существует множество причин, почему может болеть сердце. Некоторые из них могут быть неопасными, а другие, наоборот, требуют срочной медицинской помощи. Вот несколько наиболее распространенных причин боли в сердце:

  • Стресс и тревога.
  • Физические упражнения или интенсивная физическая нагрузка.
  • Перенесенные болезни сердца или инфаркт.
  • Повышенное артериальное давление и другие заболевания сердца.

Итог

Если у вас возникли боли в сердце, необходимо принимать меры по успокоению и контролю состояния. Если это не помогает, то необходимо обратиться к врачу для получения профессиональной помощи.  

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, так как это может усугубить ваше состояние. Помните, что правильное и своевременное лечение снижает риски развития серьезных заболеваний сердца.

 

Настя Ромашова

 

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