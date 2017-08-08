Коронованная особа: что нужно знать о зубных коронках

К сожалению, от разрушения и потери зубов не застрахован никто. В нашей стране долгое время полностью отсутствовала культура ухода за полостью рта, которая подразумевает чистку зубов утром и вечером щеткой, пастой и нитью и каждые полгода — профилактические визиты к стоматологу. Они нужны для того, чтобы заметить кариес на раннем этапе: в стадии пятна или поверхностного разрушения эмали. В этом случае возможно быстро пресечь процесс разрушения зуба и сохранить зуб надолго.

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В ходе регулярных приемов также выполняется профессиональная чистка полости рта, которая позволяет удалить зубной налет и зубные отложения (камни) и выявить скрытый кариес, который может начинаться под наддесневыми или поддесневыми отложениями.

Но не только небрежное отношение к уходу за полостью рта ведет к потере зубов. Среди причин их сильного разрушения — наследственные и хронические заболевания, которые, так или иначе, отражаются на состоянии полости рта, а именно может появиться пародонтоз, пародонтит. К разрушению зубов и их потере приводят всевозможные воспалительные процессы. В молодом возрасте часто лишаются зубов из-за травмы.

Разрушение зуба на 50% и более — это показание к его восстановлению коронкой. Дело в том, что если восстановить такой зуб пломбой, он может не выдержать жевательной нагрузки и сломаться сразу, либо постепенно разрушаться в течение некоторого времени. Искусственные коронки позволяют продлить срок службы зуба и сохранить здоровое состояние ротовой полости.

Сегодня существует большой выбор искусственных коронок, каждая из которых несет определенную функцию и имеет ряд плюсов и минусов. Обо всех тонкостях Клео рассказал Константин Шматов — стоматолог, имплантолог, хирург, глава Центра имплантологии и эстетической стоматологии Esthetic Classic Dent.

Временные коронки

Самая простая и дешевая коронка — пластмассовая. Как правило, такие коронки используются как временное решение в ожидании готовности постоянных. Их делают из смеси порошка-полимера с жидкостью-мономером. Такая коронка имеет очень короткий срок службы — максимум полгода, и вот почему. Поверхность пластмассы пористая. В эти поры забиваются микробы, остатки пищи, формируя налет, от которого невозможно избавиться. В результате создается бактериальная микрофлора, которая негативно влияет на мягкие ткани, раздражается и воспаляется десна. Кроме того, мономер, входящий в ее состав, постоянно мизерными дозами выделяется и в некоторых случаях вызывает раздражение десны и аллергические реакции.

Сегодня широко используется безмономерная пластмасса, которая поставляется в виде готовых акриловых блоков. На специальном фрезерном станке вытачиваются коронки нужной формы и размера. Они отличаются большей прочностью, надежностью, долговечностью, безопасностью, бывают достаточно эстетичны, не выделяют мономер. Но все равно это по-прежнему пористая пластмасса и временное решение, рассчитанное максимум на полтора года.

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Постоянные коронки

Самая простая коронка из постоянных — металлическая. Изготавливается она чаще всего из кобальтохромового или хромоникелевого сплава. Она может быть цельнолитая, если в лаборатории металл расплавили и залили в заготовленную форму, либо цельнофрезерованная, если из цельного блока выточили фрезером коронку нужной формы. Это относительно дешевые и очень прочные коронки, которые могут служить десятилетиями. Среди минусов таких коронок — полностью отсутствующая эстетика. Также есть риск возникновения аллергии на металл. При аллергии можно заменить коронки из этих сплавов золотосодержащими, но на практике сегодня таких коронок не выполняют из-за их высокой стоимости и сомнительной эстетики.

Самые, наверное, известные коронки — из металлокерамики. Это значит, что металлический колпачок из кобальтохромового или хромоникелевого сплава, который может быть отлит или фрезерован, покрывают слоями стоматологического фарфора. Они достаточно крепкие, прочные, долговечные и эстетичные.

Среди их минусов — вероятные сколы керамики при перегрузках. Постепенно, с течением длительного времени, может развиться реакция десны на каркас из неблагородного металла: десна немного оседает, оголяя шейку зуба.

Вместо кобальтохромового или хромоникелевого сплава можно использовать золотосодержащий. Такие коронки имеют ряд преимуществ и отличаются более высокой стоимостью. Так, металлокерамика на основе золотосодержащего сплава не дает реакцию оседания десны, ее можно устанавливать на «живые» зубы, тогда как металлокерамика на основе кобальтохрома или хромоникеля может быть установлена преимущественно на депульпированные. Также под коронкой на основе сплава с содержанием золота зуб сохраняется намного лучше.

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Металлокерамика — эстетичное и долговечное решение для жевательных зубов, так как их размеры и форма позволяют в большом объеме нанести фарфоровую массу на металлический колпачок. Передние зубы более узкие и в целом меньше жевательных, особенно если говорить о нижних центральных резцах. В этом случае нанести большой слой стоматологического фарфора на металлическую основу проблематично, а значит, и цветопередача таких коронок будет неточной, так как полностью замаскировать металл практически невозможно.

Безметалловые коронки

Коронки на основе диоксида циркония позволяют добиться большей эстетики. Этот материал белого цвета, поэтому и свет, проходя через фарфор, отражается иначе, чем от металлического колпачка в металлокерамике, и не дает темного оттенка. Здесь используют технологию, схожую с металлокерамикой: на колпачок из диоксида циркония наносят тонкими слоями керамическую массу. Послойное нанесение позволяет добиться идеального цвета и прозрачности эмали, повторяющей характеристики натурального зуба.

Но при протезировании жевательных зубов, особенно если у пациента наблюдается проблематичный (травмирующий) прикус или патологическая стираемость зубов, велик риск скола фарфоровой массы. В таком случае выполняют коронку анатомической формы целиком и полностью из диоксида циркония, а затем раскрашивают ее специальными красками, добиваясь естественных оттенков и переходов цвета. Их ставят только на дальние, жевательные зубы, эти небольшие отличия можно игнорировать, тем более что в ряду он выделяться не будет. А вот передние зубы таким способом не восстанавливают.

Сегодня большой популярностью пользуются коронки из керамики e-max на основе дисиликата лития. Они выпускаются в широкой цветовой гамме, а потому могут полностью повторить цвет и прозрачность натуральных зубов.

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Это очень прочный прессованный материал, который позволяет выполнять практически любые реставрации, на него не бывает аллергии и других нежелательных реакций. Его преимущества — долговечность, прочность, высокая эстетичность.

При правильном уходе на таких коронках не образуется налет, и их вид на протяжении всего срока эксплуатации будет таким же, как в первый день установки. Пожалуй, единственная «ложка дегтя» — достаточно высокая стоимость таких коронок.

P.S.: Бывало и такое

Еще одна категория коронок — штампованные. Они были дешевы, изготавливались из стали, покрывались напылением, либо на них наваривали пластмассу. За неимением ничего лучшего люди довольствовались ими. Но сегодня эти коронки признаны устаревшими Стоматологической Ассоциацией России (СтАР), которая призывает отказаться от них, потому что они обладают очень низкой точностью и неблагоприятно влияют на пародонт (ткани, окружающие зуб, и десны).

При этом в свое время были очень модны штампованные золотые коронки. Найти врача или стоматологию, где бы такие изготавливались и устанавливались, было очень сложно, да и стоимость их была высокой. Поэтому обладатели таких коронок могли в определенном смысле по праву гордиться своим приобретением.