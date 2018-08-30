Как без таблеток сбить быстро температуру

Все мы болеем. А уж осенне-зимний период и вовсе не обходится без простудных заболеваний с повышением температуры до запредельных показателей. Загрязненная экология и слабый иммунитет тому виной. Потому и медикаментозные химические препараты лишний раз принимать не хочется.

Так как же можно сбить температуру в домашних условиях быстро без таблеток? Вековая практика оставила нам массу описанных и передаваемых из уст в уста рецептов и способов, как бороться с высокой температурой. Рассмотрим несколько вариантов.

Влажные обтирания

Разведите в прохладной воде уксус. Попробуйте на вкус, раствор должен быть кисловатым. Смочите полотенце или простыню. Слегка отожмите и укутайтесь в нее. По мере высыхания ткани температура будет снижаться.

Подобную процедуру можно проводить несколько раз до окончательного урегулирования температурной нормы.

Теплое питье

Так при высокой температуре наблюдается обезвоживание, то обильное теплое питье поможет вам восполнить недостаток влаги в организме. Пейте много. Чай с лимоном, отвар ромашки, мед с горячим молоком, компот, в конце концов.

Еще одним замечательным способом, который даст ответ на вопрос – как сбить температуру в домашних условиях быстро и без таблеток, является банальная клизма.

Необходима прохладная (не холодная!) вода и медицинская груша. Организм при температуре освобождается от каловых масс и теряет драгоценную влагу. Вот тут вы и поможете своему организму восполнить водный баланс, заодно удалите продукты распада микробов из вашего кишечника.

Способ достаточно быстро действенный, хватит одной процедуры. Идеально, совмещать его с тем же обильным питьем.

Использование компрессов и прохладные ванны

Для того чтобы сбить температуру быстро и без таблеток можно применить старый добрый и незаслуженно забытый компресс. Махровое полотенце небольшого размера намочите в холодной воде, слегка отожмите и положите на лоб, в подмышечные впадины, в паховую область и подколенную часть.

Меняйте полотенца на холодные по мере их нагревания. Температура спадает в течение получаса.

Прохладные ванны – это тоже хороший вариант для тех, кто не знает, как сбить температуру в домашних условиях быстро без таблеток. Наполните ванну прохладной, но не холодной водой и лежите в ней пока не надоест. Можно добавить раствор морской соли или отвар ромашки, или тысячелистника.

Процедуру можно проводить несчетное количество раз, Такие ванны прекрасно снижают температуру. И не забываем пить, все время.

Для этого выберите более комфортный для вас напиток из перечисленных и пейте. Чай с лимоном еще никому не вредил, кроме аллергиков.

Траволечение в борьбе с температурой

Прекрасно снимают температуру отвары различных трав. Для этой цели самыми подходящими являются:

шалфей;

тысячелистник;

ромашка.

Заваривать их нужно в фарфоровой, стеклянной посуде на водяной бане. Для этого возьмите 2–3 ложки мелко нарезанной травы (можно смеси трав), залейте стаканом кипятка и кипятите на водяной бане 10-15 минут. Можно использовать термос.

Траву заливаете кипятком в термосе на час. Затем для питья этот отвар нужно процедить и разбавить 1:3 теплой водой. Можно добавить мед, если у вас не наблюдается аллергических реакций.

Кроме указанных выше трав, отвар которых поможет при температуре, можно использовать:

малину;

липовый цвет;

клюкву;

ежевику;

мать-и-мачеху;

подорожник;

кору липы или лещины;

почки тополя;

сосновые почки (настойку).

С таким списком вы не останетесь беспомощным даже если вы находитесь вдали от цивилизации.

Проблема – как сбить температуру в домашних условиях быстро и без таблеток сразу отпадет. Единственно, позаботиться о наличии лекарственного сырья нужно заранее. Тем более что хранить его несложно, а применять легко.

Травы завариваются все по одному принципу:

2-3 ложки измельченного сырья заливаются стаканом кипятка;

выдерживаются на водяной бане 8-10 минут;

процеживаются и разбавляются в пропорции одна часть отвара на три части воды.

А вот с настойками из коры и почек придется повозиться. Один из многочисленных плюсов заключается в том, что они потом всегда будут под рукой:

Сперва 1 кг сосновых почек и 0.5 кг корней малины нужно уложить слоями в трехлитровой банке, поливая медом и посыпая сахаром (потребуется 500 г меда и 1 кг сахара). После этого надо долить 1 стакан кипяченой горячей воды и дать настояться в течение суток. Затем следует пропарить на водяной бане часов 6-7, постоянно следя за тем, чтобы вода не выкипела (можно доливать понемногу кипятка). Затем настаиваем отвар в темном месте еще двое суток. После отжимаем из этого сырья сок, процеживаем и сливаем в емкость из темного стекла. Принимают это средство по 1 столовой ложке перед едой.

Это средство можно хранить длительное время. Особенно хорошо оно помогает при гриппе и вирусных заболеваниях. Лекарство снимает температуру, озноб, ломоту в суставах. Поэтому заготовить такое средство не грех, будучи здоровым и хранить впрок.

Малину, ежевику, клюкву можно засушить или заморозить. Они прекрасно регулируют температуру и поднимают иммунитет к простудным заболеваниям. Поэтому заготовка впрок тоже не станет напрасной тратой времени.

Даже просто попить зимой чай с ароматом малины будет, кстати не только для иммунитета, но и для настроения.

При высокой температуре неплохо зарекомендовал себя лимон. А если его смешать с медом и имбирем, вообще получается энергетическая смесь. Она поможет не только снизить высокую температуру, но и побороть вирусы, одолевшие ваш организм.