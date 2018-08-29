Как посадить малину осенью: пошаговая инструкция

Перед многими дачниками встают вопросы, как посадить малину и в какое время года это правильнее сделать. Специалисты считают, что лучше этот процесс осуществлять осенью, так как низкая температура и частые дожди способствуют комфортному укоренению саженцев. И уже в следующем сезоне можно будет лакомиться спелыми ягодами.

Естественно, для этого надо учитывать множество тонкостей, без которых невозможен хороший урожай. Соблюсти все нюансы поможет пошаговое руководство.

От чего зависит выбор сезона

Выбирая осень, подразумеваются центральные и южные районы страны, на севере из-за ранних морозов, саженцы не успеют прижиться.

Преимущества такой посадки:

Низкая температура и высокая влажность, отсутствие прямых, палящих лучей солнца. Именно в этот период кустарник развивает корень, весной же все силы уходят на листву. Поэтому уменьшается поступление минеральных веществ и влаги. Осенью у садоводов больше свободного времени для этой процедуры, есть возможность неторопливо приготовить место для выращивания малины. В это время года стоимость саженцев гораздо ниже, чем весной.

Зная эти факты, каждый огородник может сам выбрать удобное время года.

Выбор места

Урожайность кустарника, напрямую зависит от сегмента, на котором он растет. Для малины это должна быть солнечная зона, укрытая от порывистых, холодных ветров. Выбрав тенистую площадь, получим длинные побеги с верхним цветением.

Следовательно, завязка ягод задерживается и при ранних заморозках, можно потерять весь урожай.

Отличное решение выбрать место возле забора или стены дома, это защитит малину от неблагоприятных условий погоды. Перед посадкой почву необходимо хорошенько удобрить золой и прошлогодним навозом.

Очень важно избежать затопления данного участка, в идеале желательно, чтобы на нем ранее не росли другие садовые культуры, особенно картофель.

Какие саженцы покупать

Выбирать лучше молодое растение, не старше одного года, с придаточными почками на корнях. Именно они позволят малине разрастись. А также возможно, осенью выкопать взрослый куст и разделить его на несколько маленьких.

Для этого надо выбрать саженец с диаметром ствола, больше 1 см и со здоровыми и сильно развитыми корнями. Их высота должна превышать 40 см. Уже после побеги подрезают, практически наполовину.

Более наглядно увидеть, как посадить малину, можно на фото, сопровождающих пошаговое руководство.

Как распределить

Различают несколько способов размещения кустарника:

Траншея, представляет полосу шириной полметра и глубиной около 50 см. Между собой растения высаживают на расстоянии 40 см. Следующий ряд будет через полтора метра. Гнездовая посадка включает копку ям, размером 40x50. В одну лунку помещаем сразу 3-4 саженца, на расстоянии 1,5 м. Каждый садовод сам принимает решение, какую схему выбрать. Эксперты рекомендуют, остановит свой выбор на траншейном способе, потому что он обеспечивает быстрое разрастание и дружное созревание кустарника. Достоинство же ямочной посадки в экономии площади. На небольшом участке можно разместить много саженцев.

Располагать ряды с малиной лучше с юга на север, тогда плоды будут созревать равномерно.

Последовательность действий

Для получения обильного урожая, необходимо четко соблюсти все, рекомендуемы правила. Пошаговое руководство поможет более подробно узнать, как правильно посадить малину, а когда это делать осенью или весной, каждый дачник решает сам.

Что включает в себя процесс:

Перекапываем землю, выбранным способом и убираем сорняки, добавляем перегнившие листья и древесную золу. Можно использовать органическое удобрение суперфосфат, которое поможет саженцу быстрее нарастить корни. Перед посадкой, замочить побеги на сутки в эмульсии, состоящей из глины и коровьих лепешек. Такое средство не только форсирует протекание привыкания, но и защищает от вредителей. При высаживании кустарника надо выпрямлять корни, так, чтобы они находились параллельно к поверхности земли. Затем засыпать грунт и тщательно его утрамбовать, избавляясь от пузырьков воздуха. После этого малину обильно поливают, как минимум 8 литров воды на один куст. Следующий этап, мульчирование, для которого используют сухую траву или торф. Они помогут дольше сохранить влажность почвы, защитят малину от вымерзания и избавят от появления сорняков. Ну и наконец, обрезаем побеги, примерно наполовину.

Если на приусадебном участке близко находятся грунтовые воды, следует выложить дно лунки прутьями или керамзитом, чтобы создать дренажный слой и засыпать его землей.

Благодаря таким подробным инструкциям, даже неопытный дачник сможет правильно посадить малину и уже в следующем году радоваться обильному урожаю.