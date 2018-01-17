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Как выбрать вкусный и качественный чай

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Чай пьют практически все: кому-то нравится вкус, кто-то верит в полезные свойства, кого-то он бодрит, а кого-то, наоборот, расслабляет.

123RF/ Ivan Zamurovic 

Купить его в наше время не проблема, — сложнее выбрать, какой, и где совершить покупку. Любой магазин, от ближайшего продуктового до гипермаркета, предлагает как минимум 5-7 сортов.

Однозначно не рекомендуем там покупать зеленый чай — его вкусовые свойства сильно ухудшаются со временем, а, значит, велика вероятность, что за время фасовки, доставки и продажи его аромат и вкус значительно ухудшились. Красный чай в китайской классификации (то, что у нас принято называть черным) и черный (пуэры) менее подвержены порче в связи с длительным хранением, поэтому если других вариантов нет — покупайте в супермаркете именно их.

Пакетик или рассыпной

Качественный чай может быть в любой расфасовке, главное, как его заваривать. Ни тот, ни другой не рекомендуется «передерживать» в чашке, или в заварочном чайнике. При длительном настаивании любой сорт даст много горечи и ни о каких нюансах вкуса уже речь идти не будет.

Специалисты рекомендуют заваривать чай в типоде, заварочном чайнике или специальном ситечке, и, настояв заварку положенное время, переливать в чашку (или извлекать емкость с заваркой, соответственно), — так вы не передержите напиток и сможете максимально насладиться его органолептическими свойствами.

Если сорт качественный, заварку можно заливать и сливать несколько раз — у специалистов это называется «проливами». Среднее количество проливов хорошего чая достигает 10.

123RF/ Valeriia Sviridova

На что обратить внимание в специализированных магазинах

Фактически в любом торговом центре сейчас есть чайная лавка или киоск, где чай можно понюхать и даже продегустировать. Безусловно, рекомендуем покупать чай именно в таких местах. Однако, не очень хорошо, если в магазине одновременно продаются чай, кофе, сладости, ароматизированные чаи — чай, особенно зеленый, моментально впитывает все запахи, а, значит, соседство с другими сильно-пахнущими продуктами испортит его натуральный вкус.

Если чай хранится на прилавке в стеклянной банке, это тоже должно вас насторожить — его свойства ухудшаются под воздействием солнечных лучей. Идеальное хранение для него — в плотно закрытой светонепроницаемой банке, в сухом и прохладном месте.

Очень часто в ассортименте магазинов присутствуют ароматизированные чаи. Безусловно, среди них есть исключения из правил, но чаще всего для изготовления этих сортов используется сырье не очень высокого качества и химические ароматизаторы для усиления запаха. Это относится даже к таким известным сортам как жасминовый, Earl Grey и молочный улун. Конечно, существуют их натуральные аналоги, но, как правило, стоимость этих сортов не менее 800-1000 рублей за 100 гр.

Советуем покупать натуральные чайные добавки отдельно — цветы жасмина, персика или чайной розы, и добавлять их в заварку по вкусу самостоятельно.

123RF/ Victoria Shibut

Существует огромное количество чайных сортов (более 1500 тысяч), а значит при покупке, важно и нужно ориентироваться, в первую очередь, на собственный вкус и предпочтения.

В каждый период жизни, время года или жизненной ситуации один и тот же сорт будет «звучать» для вас по-разному. Кроме этого чай — напиток плотно связанный с китайской философией, он учит прислушиваться к себе, помогает упорядочивать жизненное пространство и душевное состояние. Приятного чаепития!

Благодарим за помощь в подготовке материала экспертов компании «Торговый дом Сергеев и Ко».

0 Не нравится 0 Нравится 17.01.2018 Теги: чай заварка чайные традиции полезные советы

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Обсуждение 1  

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  • vitalikoc tomsk
    Пью только зелёный чай "Ява"-самый дешёвый. Он нужен мне для повышения давления крови. Я родился с пониженным давлением крови. По утрам( начал замечать с 5 лет) состояние ужасной вялости. Долго не могу прийти в себя, если не выхожу на кросс( 10 км). Но организм привыкает к чаю и кофеин не действует на меня. я бросаю пить чай на неделю.И не пью его, если не занимаюсь работой.
    		 17.01.18 04:04
         
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