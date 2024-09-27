Простуда или аллергия осенью? Как отличить?

Сезонные заболевания – распространенные явления, с которыми может столкнуться каждый. Зачастую понять их причины сложно, поскольку они имеют весьма схожие симптомы. Так, например, если с наступлением прохладной погоды у вас наблюдается заложенность носа, насморк, вы захотите знать, как осенью отличить аллергию от простуды. Характерные признаки ОРВИ свойственны как для того, так и для другого заболевания. Чтобы разобраться, с какой именно проблемой вы столкнулись, ознакомьтесь в этой статье Клео.ру, где мы постарались дать исчерпывающие ответы.

Основные различия между простудой и аллергией осенью

Выделения из носа, слезотечение, общая слабость и ухудшение самочувствия – это то, что сопровождает и то, и другое явление. Как понять, возникла у вас простуда или аллергия, помогут такие отличительные признаки:

Отсутствие температуры. Острая респираторная вирусная инфекция или простуда у большинства людей сопровождается повышением температуры тела, которая может достигать 39 градусов и даже выше. При этом симптомы развиваются и усиливаются постепенно. Если же у вас возникла аллергия, такое явление наблюдаться не будет. Температура тела останется на прежнем уровне. Исключение составляют дети младшего дошкольного возраста, у которых может наблюдаться незначительное повышение до 37 градусов.

Усиление выделений из носа – это один из основных симптомов простуды и аллергии осенью. Для определения причины явления важно понимать, когда оно происходит. Если насморк усиливается при выходе на улице, речь идет об аллергии. При простуде не имеет значения, где именно находится человек: на улице или в помещении. Усиление насморка происходит преимущественно к вечеру.

Цвет выделений из носа. При аллергической реакции они будут водянистыми и прозрачными. При ОРВИ цвет выделений может меняться, как и текстура. Они могут становиться более густыми и приобретать зеленоватый или желтый оттенок.





Основные симптомы простуды

Простуда возникает вследствие попадания в организм респираторной инфекции. Данное явление развивается в результате того, что иммунитет человека ослабевает. Помимо выделений из носа характерными симптомами простуды являются общая слабость, головная боль, кашель, повышение температуры тела. Последнее может быть как незначительным, так и достигать уровня 39 градусов и выше.





Основные симптомы аллергии

Прозрачные выделения из носа – лишь один из характерных признаков аллергической реакции. Насморк зачастую сопровождается постоянным чиханием. К другим характерным симптомам относится конъюнктивит, сопровождающийся слезотечением, отечность век, покраснение и зуд кожи. Если подобные явления у вас наблюдаются не первый год, а сопровождаются сезонностью (примерно в одно и то же время осенью), то велика вероятность, что вы имеете дело именно с аллергией. Также стоит обращать внимание на наследственность. В случае, если подобной проблемой страдали ваши мать или отец, существует вероятность в 30%, что она передалась вам. Если же аллергики оба родителя, то риск увеличивается до 70%. В этом случае при определении того, столкнулись ли вы с аллергией или простудой, высока вероятность, что это именно первая разновидность заболевания.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как осенью отличить аллергию от простуды, на какие симптомы стоит обращать внимание, чтобы определить, с каким именно заболеванием вам пришлось столкнуться. Помните, что своевременная диагностика поможет подобрать правильное лечение, благодаря чему вам удастся эффективно справиться с проблемой.