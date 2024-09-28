Одна грудь больше другой: как эстетическая хирургия поможет избавиться от асимметрии

Эстетическая хирургия груди который год входит в пятерку часто выполняемых операций в мире. Около 1.9 млн. оперативных вмешательств по увеличению груди и чуть больше 900 тысяч операций по подтяжке груди (мастопексии) было выполнено в мире за 2023 год. Одной из частых причин по обращению к пластическому хирургу является – асимметрия молочных желез. В моей практике она стоит на 3 месте среди всех жалоб, уступая таким жалобам, как: опущение груди и недостаточный объем молочных желез. В данной статье мы подробно разберем какие бывают асимметрии груди и как их скорректировать при помощи пластической хирургии.





В области молочных желез существуют 3 основные вида асимметрии:

- асимметрия сосково-ареолярных комплексов,

- асимметрия объема молочных желез,

- асимметрия подгрудных складок.

Асимметрия сосково-ареолярных комплексов

Лидер по жалобам среди всех асимметрий молочных желез. Данный тип асимметрий может заключаться в разном положении ареол справа и слева (одна выше другой или одна "смотрит" более кнаружи, чем другая), также различают асимметрию размеров ареол и их формы.

Лечение

Достаточно просто корректируется при помощи периареолярной мастопексии.

Асимметрия объема молочных желез





С данной жалобой за консультативной помощью обращаются намного реже. Чаще всего это обнаруживается на самой консультации, когда девушка обращается по другой проблеме (опущение груди, недостаточный объем и т. п.). Заключается в разном объеме груди, когда одна грудь больше или меньше другой.

Лечение

Напрямую зависит от других жалоб и выбора основной операции. Корректируется при помощи установки имплантов разного объема (в случае увеличивающей маммопластики) или резекции большей по объему молочной железы (в случае если выполняется "якорная" подтяжка груди или редукционная маммопластика (уменьшение молочных желез)).

Асимметрия подгрудных (субмаммарных) складок

Также как и асимметрия объема, чаще всего обнаруживается на консультации. Проявляется в разном расположении подгрудных складок, а следовательно и самих молочных желез на передней грудной стенке (одна подгрудная складка может быть выше или ниже другой).

Лечение

Чаще всего коррекция происходит при выполнении других видов маммопластики (увеличение, подтяжка, уменьшение груди). Коррекция заключается в занижении вышележащей подгрудной складки до уровня противоположной и фиксации в новом положении.

Костные асимметрии

Также существуют асимметрии связанные не с анатомией молочных желез, а с изменением костных структур организма. Это деформации/асимметрии грудной клетки и сколиоз. Асимметрии грудной клетки в некоторых случаях можно скорректировать при помощи использования разных по форме и объему силиконовых имплантов, а также дополнительном применении липофилинга (операции по пересадке собственного жира), но зачастую пластические хирурги не в силах бороться с костными асимметриями, предупреждая пациенток заранее об их наличии, если они имеются.