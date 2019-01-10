Эпидемия гриппа в 2019 году - какие меры нужно принять?

Ежегодный прогноз гриппу в 2019 году отличается от предыдущего сезона только названиями видов и количеством штаммов, предрекаемых к распространению Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на совместные усилия человечества, с вирусами гриппа все еще не удается справиться.

Пока вирусологи разрабатывают вакцины от уже известных штаммов, новый вид в очередной раз мутировавшего гриппа атакует население Земли. Некоторых успехов в его профилактике и лечении все же удалось достичь, но несмотря на это, грипп в 2019 году снова получает распространение, поэтому встретить его нужно во всеоружии.

Новая эпидемия гриппа в начале 2019 года в России

История медицины заполнена этапами грандиозных сражений с коварным вирусом, но, несмотря на это, около полумиллиона человек ежегодно умирает от перенесенного заболевания или его тяжелых осложнений. Прогноз, ежегодно составляемый ВОЗ, в 2019 году классифицирован по разным направлениям.

Вирусы гриппа занимают одно из ведущих мест:

Количество умерших от гриппа до того времени, как была введена вакцинация, достигало страшных цифр, а последняя пандемия унесла с планеты миллионы жизней. Прогноз гриппу на 2019 год не содержит предвестников тотального распространения, однако, и в наступившем году ожидается, что заболеет несколько миллионов человек. Разными вирусами гриппа в 2019 году в Российской Федерации переболеет, примерно 12% от общего количества заболевших. От этого не застрахованы даже те, кто прошел вакцинацию, потому что этот неизменный спутник человечества способен к быстрой мутации и иногда человек заражается от близких уже не тем штаммом, который поразил их в начале заболевания. Если исключить 12% заболевших гриппом (а это, по статистике, каждый пятый россиянин), то на долю других больных придутся аденовирус, энтеровирус, ротавирус или парагрипп. Зимняя эпидемия ОРВИ в 2019 году, как и в предыдущие годы, связана с холодами, ослаблением иммунитета или его отсутствием к определенной разновидности, пренебрежением прививками и мерами предосторожности, переохлаждением или пребыванием в местах постоянного скопления людей. В Москве Департамент здравоохранения уже сделал заявление о предстоящих атаках двух серотипов вирусов гриппа, хотя специалисты считают, что их может быть и больше, из-за постоянной миграции населения в столицу и обратно в регионы, отчего значительно возрастает риск появления новых штаммов. ВОЗ заявила о трех новых для России штаммах гриппа, прибытие которых ожидается в Восточном полушарии в 2019 году и о том, что человечество располагает средствами для вакцинации против относительно нового гриппа.

Столичный департамент здравоохранения, Российский Минздрав, Научно-исследовательский институт эпидемиологии и его Центр молекулярной диагностики, подтверждают полученные данные.

Можно делать только предположения о характере распространения и заболеваемости, но на основании статистических данных, в мире ожидается распространение 4 вирусов, а для России ВОЗ полагает вероятным приход трех из четырех прогнозируемых. По предположениям вирусологов, от них поможет комплексная вакцина, способная сработать сразу против трех видов.

Новые штаммы гриппа в 2019 году

На сегодняшний день науке известно более 2000 штаммов ортомиксовируса, его насчитывается несколько видов и родов, но для человечества пока представляют опасность первые три. Из них опасным, перманентно мутирующим и постоянно вызывающим эпидемии (практически каждые 2-3 года), является серотип А со всеми его штаммами, образованными в результате частых изменений в антигенной структуре.

Поэтому опасность представляют не те серотипы и штаммы, которыми успели уже переболеть россияне в предыдущие годы (это означает, что в крови у них уже присутствуют антитела, выработанные организмом в период прохождения более ранних эпидемий).

По-настоящему опасны именно новые штаммы гриппа и об их предупреждении следует вовремя позаботиться. Они поражают людей, которые включены в потенциальные группы риска – пожилых людей, у которых иммунная система ослаблена в силу возрастных трансформаций, детей, с еще несовершенным иммунитетом.

Опасности подвергаются и взрослые, недавно переболевшие какими-то заболеваниями, беременные женщины, естественная защита которых ослабляется природой для избегания реакции отторжения организмом плода (как инородного тела).

В 2019 году ожидаются и уже бывавшие в стране и относительно новые для россиян штаммы гриппа, представители двух самых неприятных серотипов опасного вируса:

Сингапур – ярко выраженный и специфический представитель первого серотипа (А), способный быстро мутировать и вызывать вспышки эпидемий. Симптомы гриппа Сингапур в 2019 году мало чем отличаются от уже перенесенной в 2016 году картины. Вполне вероятно, что многие люди проигнорируют заболевание, принимая его за банальную простуду, ОРЗ или ОРВИ, но это опасная ошибка. Потому что отсутствие в крови у тех, кто еще не болел этим штаммом, антител, и не позаботился об их формировании путем вакцинации, может привести к опасным осложнениям. Еще один представитель опасной первой группы – Мичиган, не непосредственный виновник, но прямой родственник свиного гриппа. Он отличается от других известных науке, способностью мгновенно развиваться и давать угрожающую картину (температурный скачок сразу достигает 41 градуса). При Мичигане отмечены случаи смертельного исхода, он способен быстро мутировать и мгновенно распространяться в семьях, где есть заболевшие. Гонконг в 2019 году для россиян – относительная новинка, которая тоже относится к первому типу и чревата опасным течением, появлением осложнений, а иногда и летальными исходами. Опасно не только проявление симптомов гриппа со стремительным развитием и внешней схожестью с простудными заболеваниями. Угрозу представляет возможность его передачи от птиц и животных, сложность в диагностировании и вероятные осложнения, проявляющиеся при отсутствии должного лечения. Представителями серотипа В в наступившем году могут стать Брисбейн, Колорадо, Пхукет и ВОЗ рекомендовала от заражения этими схожими между собой штаммами, комплексную прививку.

Считается, что многим россиянам помогут антитела, выработанные на почти аналогичные виды группы В– Викторию и Ямагата, но особенно надеяться на это не стоит. Неизвестно, какие трансформации пройдут все три разновидности, пока начнут свое шествие по территории, поразят множество людей.

Серотип В считается менее опасным в плане эпидемиологической активности и способности поражать человеческий организм с возможными последствиями, с этим лучше не шутить и предпринять своевременные меры профилактики.

Симптомы проявления гриппа

У каждого вируса есть свои специфические черты (это и дает возможность выделять на фоне общей эпидемиологической картинны). Однако есть и типичные, вводящие в заблуждение заболевшего человека, считающего болезнь обыкновенной простудой и не принимающего мер предосторожности.

Любая острая вирусная инфекция должна подвергаться немедленному лечению – во избежание возможных осложнений и для того, чтобы не заражать окружающих и не становиться потенциальным источником инфекции, будь то грипп, или ОРВИ, в 2019 году лучше позаботиться о собственном здоровье, пройти вакцинацию и позаботится о нормальном состоянии иммунитета.

На медицинских порталах можно посмотреть отличия ОРВИ от гриппа, представленные в виде таблицы:

Общие черты Отличительные особенности гриппа Дифференцирующие признаки других ОРВИ Возбудитель – вирус Вирус гриппа, штаммы разные Аденовирус, энтеровирус, парагрипп, ротавирус и т.д. Путь инфицирования Воздушно-капельный Через больного человека или предметы, находившиеся с ним в соприкосновении Скорость развития Стремительная, вплоть до возможности точно определить время активизации Скрытая или постепенная, проявляющаяся на протяжении нескольких дней Повышение температуры Свыше 38, иногда до 40-41, длительное время Только первая трехдневка, не выше 38⁰ Кашель Не всегда и в неспецифической форме Постоянный, переходящий с сухого на форму с отделением мокроты Насморк Только непродолжительная заложенность носовых ходов Постоянный, сопровождающийся чиханием Осложнения Вероятны во многих случаях Можно избежать, при правильном и своевременном лечении

Грипп у ребенка в 2019 году относится к числу вероятных негативных последствий пребывания в местах скопления народа, праздничных гуляниях, посещениях массовых мероприятий. Поэтому родители должны своевременно озаботиться созданием у малыша иммунитета против грозящей эпидемии.

Особенности лечения

Универсального лекарства против гриппа в медицине не существует, но это не повод отказываться от консультации специалиста, который и подскажет, как именно нужно лечиться. Только доктор может подобрать соответствующий противовирусный препарат, подсказать, нужно ли прибегать к госпитализации или можно ограничиться домашним постельным режимом, как облегчить симптоматические проявления присутствия патогенного агента в организме.

Профилактика для детей и взрослых

Особое внимание нужно уделить предупреждению заболевания. Это постоянное употребление витаминов, закаливание, свежий воздух, активный образ жизни, правильное питание и минимальное пребывание в больших скоплениях людей, где всегда существует вероятность заражения.

Препараты для повышения иммунитета

Прекрасная мера предосторожности, если уже началась эпидемия, и в близком окружении есть первые заболевшие. Самостоятельно назначать их не стоит, но после консультации с семейным врачом или терапевтом можно пропить Амизон, Кагоцел, Арбидол или другое средство для стимуляции иммунитета.

Народные средства

Существует способ профилактики простой коррекцией пищевых компонентов – в разгар эпидемии нужно есть чеснок и лук, непременно употреблять лимон, малину и смородину, пить травяные чаи, делать ингаляции из ароматических масел при малейших признаках простуды.

Вакцинация против гриппа

Непременно должна осуществляться ежегодно, и это обязательное требование для всех, кто не хочет подвергать опасности свое здоровье, здоровье дорогих и близких людей. В этом году Минздрав сообщил о наличии 62 млн профилактических прививок, которые помогут справиться с грядущей эпидемией в короткие сроки.