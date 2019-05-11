Бодифлекс для похудения
Грир Чайлдерс из Америки изобрела совершенно новый способ борьбы с лишним весом – бодифлекс. Многие интересуются, насколько эффективен бодифлекс для похудения, каковы отзывы и результаты.
Дыхательная гимнастика бодифлекс
Бодифлекс представляет собой дыхательную гимнастику, занимаясь которой женщины могут сбросить лишний вес. Однако Грир Чайлдерс не изобретала это чудодейственное средство, а только немного его усовершенствовала. На самом деле этой методике уже больше нескольких десятилетий, и за этот период она смогла подтвердить свои уникальные свойства, поэтому бодифлекс для похудения обзавелся положительными отзывами и результатами с фото "до" и "после".
Сначала данная методика к похудению не имела никакого отношения. Она использовалась исключительно для того, чтобы быстро и качественно восстановить голосовые связки. Однако через некоторое время специалисты отметили, что эта методика воздействует также и на вес.
Поэтому с течением времени эту гимнастику стали рекомендовать людям, у которых есть предпосылки к ожирению, а также тем, у кого часто возникают проблемы с лишним весом.
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Отзывы врачей о методике бодифлекс
Медики в отношении данной методики сильно расходятся во мнениях. Некоторые утверждают, что такой эффект вполне объясним с точки зрения медицины и имеет исключительно положительную сторону, другие же относятся к данному явлению с большим скептицизмом.
Однако на практике было доказано, что при помощи данной методики происходит гипервентиляция легких. Именно благодаря этому обстоятельству жир постепенно сходит с боков и бедер. Как утверждают врачи, достаточно уделять всего 20 минут в день, чтобы уже через короткий промежуток времени почувствовать на себе результат.
Однако при этом необходимо соблюдать некоторые правила:
- Упражнения следует выполнять ежедневно и на пустой желудок. То есть заниматься гимнастикой будет эффективно в том случае, если вы будете делать упражнения спустя несколько часов после еды.
- Перед тем, как заниматься такой гимнастикой рекомендуется дополнительно изучить и освоить технику аэробного дыхания.
- Дыхание первые дни занятия гимнастикой следует задерживать на небольшой промежуток времени, а уже впоследствии постепенно увеличивать интервал.
- Необходимо, чтобы вы были полностью здоровы. Дело в том, что все упражнения производятся на выдохе, а это создает довольно большие нагрузки на глаза, сосуды и сердце. Имейте в виду, что в момент выдоха вы можете способствовать увеличению давления, однако после небольшой передышки ваш организм придет в норму.
- Исключите вредные привычки в процессе использования гимнастики. Это в значительной степени снизит эффективность применения методики.
- Обязательно проконсультируйтесь перед использованием гимнастики со специалистом.
Отзывы женщин, худеющих при помощи бодифлекса
Людмила, 38 лет. Магаданская область:
"Честно сказать, я не сразу впечатлилась от этой методики. Про нее говорили в свое время практически везде – по телевизору и в Интернете. Однако позднее ради любопытства мне захотелось попробовать. Мне давно рекомендовал эту методику врач вместо каждодневной утренней гимнастики. И знаете что? Мне очень помогло! Раньше жир буквально свисал с моих боков, а сейчас я чувствую себя очень легко".
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Мария, 30 лет. Воронеж:
"Я пользуюсь этой методикой уже в течение трех месяцев. Я изначально довольно скептично относилась к такого рода занятиям, но мне помогло, и я быстро втянулась. Методика просто супер, я искренне каждому рекомендую".
Нина, 28 лет. Саратов:
"Лишний вес меня мучил последние несколько лет. Но постоянно не хватало времени на то, чтобы заняться собой. А потом, когда мне это все уже окончательно надоело, я решила попробовать методику бодифлекс. Каждый день делала упражнения по 20 минут, но как таковых изменений я на себе не ощутила. Честно говоря, я не особенно верила в чудодейственность такого рода занятий. Хотя ради разнообразия все-таки попробовала. Мне к тому же не очень-то верится, что благодаря каким-то там вдохам-выдохам можно существенно изменить фигуру. Недавно заметила некоторые положительные изменения, буду продолжать заниматься".
Анна, 35 лет. Магнитогорск:
"Из-за того, что моя работа больше сидячая, у меня начал скапливаться жир. И это меня не очень-то радовало. Я не сторонница всяких там диет, поэтому решила попробовать программу бодифлекс. Уже на протяжении двух месяцев я каждое утро начинаю с этой дыхательной гимнастики. Сначала у меня прошли болевые ощущения в пояснице. А позднее у меня начал уменьшаться и вес. Брюки, которые сидели на мне «в облипку», начали с меня спадать, и кроме как с поясом я их уже не ношу. Думаю продолжать в том же духе, так как очень хочу сбросить еще парочку килограмм с боков. Никакого вреда от использования этих упражнений я не заметила. Поэтому буду продолжать и советовать всем своим знакомым!"
Бодифлекс для похудения дает хорошие результаты, о чем свидетельствую отзывы и фото "до" и "после".
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Мила / 11.05.19 01:57Разве можно благодаря каким-то дыхательным упражнениям настолько похудеть? Может, те, кто сбросили так много килограмм, вообще не ели, но я отказываюсь верить, что эта методика настолько помогает.
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Ольга / 11.05.19 01:56Слышала об этом из передачи по телевизору. Очень хочу попробовать! Я люблю всяческие упражнения, но не думала, что они способны настолько помочь снизить вес. Начну с завтрашнего дня, потому что не хочется откладывать работу над собой.
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Анна / 11.05.19 01:55Интересная штука, однако! Если это действительно работает, то я просто обязана это попробовать, поскольку уже давно страдаю от избытка веса. 20 минут в день на себя я уж как-нибудь найду.
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Яночка Першина Jano4ka / 06.07.12 23:43аля пилатес... правильно дышать - это уже полдела!
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Жулька Санкт-Петербург / 05.07.12 13:30Да, конечно с бодифлексом похудеть можно реально. Но в нем есть огромные подводные камни. Год назад я занималась бодифлексом. Похудела. НО у меня начались головокружения и появились носовые кровотечения. Пришлось бросить занятия и весить я стала еще больше, чем до начала занятий. ТАк что рекомендую проконсультироваться с врачем, прежде чем начинать занятия и как следует подумать.
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Mirra Столица, Украина / 05.07.12 07:20Практикую бодифлекс время от времени. книгу купила еще в 2005. если заниматься все время- реально помогает. это вопрос всех диет и методов похудения- главное сцепить зубы и делать. вопрос всегда в мотивации.
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Солничка Алматы, Казахстан / 04.07.12 19:01А я на Бодифлексе как раз с передачами с Мариной Корпан схуднула и колено оперированное восстановила. Мне нравится Бодифлекс. И если нужно избавиться от головной боли, я делаю 10-15 дыханий и все, долой цитрамон. Еще мне Бодитоник помог классно. Все подтянулось где надо за 1 месяц.
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Пимка / 04.07.12 15:45Майя Плисецкая сказала: "есть только одна диета - НЕ ЖРАТЬ" А если хотите поддержать и подтянуть форму - спорт вам в помощь (на выбор) А дыши/не дыши и будет тебе счастье....муть какая-то, извините
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Lime Лимассол, Кипр / 04.07.12 12:44больше топай, меньше лопай - другого не придумали ещё. А то мышите-не мышите)
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Чайк@ Урал, Интернет / 04.07.12 09:09Пробовала так заниматься и бросила: скуучно((( Поэтому насчет эффективности не знаю. А про вред читала и не раз.
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Черная овца на югах, Интернет / 04.07.12 07:02лучше йоги мне ничего не помогало. проверенное веками средство)
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аха / 04.07.12 00:21Да, кстати, у гимнастики есть ряд противопоказаний. Например, она категорически противопоказана на любых сроках беременности, при гипертонии, проблемах с сердцем и т.д. Мне кажется, в статье, написанной добросовестным тренером об этом должно быть сказано. Не упомянуть об этом, на мой взгляд, непрофессионально.
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аха / 04.07.12 00:16Занималась, результаты действительно есть. Много читала на эту тему и наткнулась на мнение, что очень вредно так надолго задерживать дыхание на выдохе. Получается не насыщение, а кислородное голодание. Были еще какие-то аргументы против данной гимнастики, к сожалению, не помню какие. В общем, гимнастика нравится, но сомнения относительно ее полезности есть.
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Fiordi / 04.07.12 02:30Скажите, пожалуйста, а это правда, что если раз начнешь, то заниматься надо пожизненно? Т. е. если бросить, потолстеешь еще больше, чем было? Я такое читала в отзывах в интернете. Сама пробовать боюсь, т. к. похудеть очень надо, но у меня хронические головные боли - наверняка от такой задержки дыхания ничего хорошего для них не будет...
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аха / 04.07.12 11:35Ну, чтобы форму поддерживать, нужно регулярно. Бросаешь - эффект пропадает. Не сказала бы, что еще больше толстеешь, но бока возвращаются )) Понравилось то, что эффект действительно есть. Даже за 1 неделю. И бодрость появляется. С головными болями, наверно, не стоит заниматься.
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елена киев / 27.07.12 16:59не правда! Я за 1,5 года вообще не поправилась, хотя и бросила
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