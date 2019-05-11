Грир Чайлдерс из Америки изобрела совершенно новый способ борьбы с лишним весом – бодифлекс. Многие интересуются, насколько эффективен бодифлекс для похудения, каковы отзывы и результаты.

Дыхательная гимнастика бодифлекс

Бодифлекс представляет собой дыхательную гимнастику, занимаясь которой женщины могут сбросить лишний вес. Однако Грир Чайлдерс не изобретала это чудодейственное средство, а только немного его усовершенствовала. На самом деле этой методике уже больше нескольких десятилетий, и за этот период она смогла подтвердить свои уникальные свойства, поэтому бодифлекс для похудения обзавелся положительными отзывами и результатами с фото "до" и "после".

Сначала данная методика к похудению не имела никакого отношения. Она использовалась исключительно для того, чтобы быстро и качественно восстановить голосовые связки. Однако через некоторое время специалисты отметили, что эта методика воздействует также и на вес.

Поэтому с течением времени эту гимнастику стали рекомендовать людям, у которых есть предпосылки к ожирению, а также тем, у кого часто возникают проблемы с лишним весом.

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Отзывы врачей о методике бодифлекс

Медики в отношении данной методики сильно расходятся во мнениях. Некоторые утверждают, что такой эффект вполне объясним с точки зрения медицины и имеет исключительно положительную сторону, другие же относятся к данному явлению с большим скептицизмом.

Однако на практике было доказано, что при помощи данной методики происходит гипервентиляция легких. Именно благодаря этому обстоятельству жир постепенно сходит с боков и бедер. Как утверждают врачи, достаточно уделять всего 20 минут в день, чтобы уже через короткий промежуток времени почувствовать на себе результат.

Однако при этом необходимо соблюдать некоторые правила:

Упражнения следует выполнять ежедневно и на пустой желудок. То есть заниматься гимнастикой будет эффективно в том случае, если вы будете делать упражнения спустя несколько часов после еды. Перед тем, как заниматься такой гимнастикой рекомендуется дополнительно изучить и освоить технику аэробного дыхания. Дыхание первые дни занятия гимнастикой следует задерживать на небольшой промежуток времени, а уже впоследствии постепенно увеличивать интервал. Необходимо, чтобы вы были полностью здоровы. Дело в том, что все упражнения производятся на выдохе, а это создает довольно большие нагрузки на глаза, сосуды и сердце. Имейте в виду, что в момент выдоха вы можете способствовать увеличению давления, однако после небольшой передышки ваш организм придет в норму. Исключите вредные привычки в процессе использования гимнастики. Это в значительной степени снизит эффективность применения методики. Обязательно проконсультируйтесь перед использованием гимнастики со специалистом.

Отзывы женщин, худеющих при помощи бодифлекса

Людмила, 38 лет. Магаданская область:

"Честно сказать, я не сразу впечатлилась от этой методики. Про нее говорили в свое время практически везде – по телевизору и в Интернете. Однако позднее ради любопытства мне захотелось попробовать. Мне давно рекомендовал эту методику врач вместо каждодневной утренней гимнастики. И знаете что? Мне очень помогло! Раньше жир буквально свисал с моих боков, а сейчас я чувствую себя очень легко".

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Мария, 30 лет. Воронеж:

"Я пользуюсь этой методикой уже в течение трех месяцев. Я изначально довольно скептично относилась к такого рода занятиям, но мне помогло, и я быстро втянулась. Методика просто супер, я искренне каждому рекомендую".

Нина, 28 лет. Саратов:

"Лишний вес меня мучил последние несколько лет. Но постоянно не хватало времени на то, чтобы заняться собой. А потом, когда мне это все уже окончательно надоело, я решила попробовать методику бодифлекс. Каждый день делала упражнения по 20 минут, но как таковых изменений я на себе не ощутила. Честно говоря, я не особенно верила в чудодейственность такого рода занятий. Хотя ради разнообразия все-таки попробовала. Мне к тому же не очень-то верится, что благодаря каким-то там вдохам-выдохам можно существенно изменить фигуру. Недавно заметила некоторые положительные изменения, буду продолжать заниматься".

Анна, 35 лет. Магнитогорск:

"Из-за того, что моя работа больше сидячая, у меня начал скапливаться жир. И это меня не очень-то радовало. Я не сторонница всяких там диет, поэтому решила попробовать программу бодифлекс. Уже на протяжении двух месяцев я каждое утро начинаю с этой дыхательной гимнастики. Сначала у меня прошли болевые ощущения в пояснице. А позднее у меня начал уменьшаться и вес. Брюки, которые сидели на мне «в облипку», начали с меня спадать, и кроме как с поясом я их уже не ношу. Думаю продолжать в том же духе, так как очень хочу сбросить еще парочку килограмм с боков. Никакого вреда от использования этих упражнений я не заметила. Поэтому буду продолжать и советовать всем своим знакомым!"

Бодифлекс для похудения дает хорошие результаты, о чем свидетельствую отзывы и фото "до" и "после".