Календарь цветения для аллергиков 2019 в Москве

Аллергия - заболевание, с которым бороться не просто. Любой аллерген может вызвать реакцию организма, которая приведет к развитию ринита, дерматита и даже астмы. Именно поэтому важно обращать внимание на календарь цветения для аллергиков в 2019 году, находящихся в Москве.

Растения аллергены

Нахождение в мегаполисе влияет отрицательно на организм в целом и способствует развитию поражения слизистой бронхов, носа, глаз. В некоторых случаях аллергия поражает даже кожу. Как правило, патология формируется в результате чувствительности организма на пыльцу цветущих растений.

Многие растения вызывают неблагоприятные реакции организма на внешнюю среду.

Среди растений вызывающих аллергию выделяют:

береза;

акация;

черемуха;

пшеница;

амброзия;

полынь;

тополь;

ольха.

Пыльца переносится ветром, из-за чего нет ни одного района в городе, где мог бы находиться аллергик.

Обратите внимание! Учитывая то, что в Москве плохая экологическая среда, у аллергенов усиливаются неблагоприятные свойства.

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Важное значение уделяется и региону. Например в Крыму большая часть территорий степь. Тут большое количество трав по сравнению в Центральным регионом России. Но несмотря на это, жители живущие там чаще мучаются от аллергии на сосну, кипарис. На Кавказе активизируется чувствительность к хвойным растениям, каштану и даже дубу.

Именно поэтому, если человек знает о реакции своего организма на аллергены, у него всегда под рукой должен быть календарь, ориентируясь на который можно заранее принять меры по блокированию аллергической реакции.

Обратите внимание! Аллергия, независимо от того, каким образом она проявляется не должны быть оставлена без внимания. Она требуется лечения, чтобы в последующем не перейти в хронические заболевания.

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Что такое календарь цветения

Календарь - график, который формируется на основании изучений цветения растений. В нем есть вся актуальная информация о том, когда появляется пыльца в воздухе, ее концентрация. Предварительно он составляется на год, а затем периодически пополняется и меняется в связи с тем, что и растения могут зацвести в разное время.

В некоторых городах есть собственные исследовательские станции. В этом случае изменения можно наблюдать каждый день.

Исследования проводятся при использовании специального оборудования, которое может отследить растения, несущие на себе максимальную опасность для человека страдающего заболеванием.

Преимущества использования календаря:

информация, содержащаяся в календаре, поможет предупредить обострение заболевания;

можно спланировать применение препаратов;

при неясных причинах появления реакции организма, можно обратиться к календарю и после сдать пробу на реакцию.

В случае если планируется поездка в другой город, то можно воспользоваться календарем того населенного пункта, чтобы подобрать наиболее благоприятное время поездки.

Обратите внимание: чтобы знать время цветения растений, требуется выбирать тот календарь, который имеет непосредственное отношение к региону проживания.

Календарь цветения для аллергиков 2019 в Москве и Московской области

Изменение в графике возможно, но ориентируясь на него, можно обезопасить себя от реакции организма на цветение растений.

Название растения март апрель май июнь июль август ольха + береза + + лещина + ива + + полынь + + + злаковые + + тополь + + клен + + ясень + + дуб +

Именно в указанный период, растения начинают цветение, а после испускают вещества, которые неблагоприятно влияют на аллергика.

Просмотрев информацию в календаре, человек имеет возможность обезопасить себя от развития реакции организма. Можно заранее начать употреблять препараты, блокирующие развитие реакции.

Как бороться с аллергией на пыльцу

Бороться с реакцией организма на пыльцу необходимо комплексно. Главное с чего требуется начать - ограничить контакт с пыльцой. Для этого необходимо:

снизить время нахождения на улице;

чтобы в дом не поступали молекулы пыльцы, необходимо завесить мокрой марлей форточки, двери на балкон;

в комнате должна проводится регулярная влажная уборка;

после того, как человек пришел с улицы, обязательно нужно принять душ, чтобы смыть остатки пыльцы, попавшей на кожу при передвижении;

диетическое питание - убрать из рациона мед, семечки, любой продукт, вызывающий реакцию.

Конечно, в летний период времени в Москве и Московской области достаточно сложно находиться в помещении с закрытыми окнами. В этом случае можно использовать кондиционер, ионизатор воздуха, а также специальные очистители воздуха, которые избавят дом от вредных частиц пыльцы.

При выходе на улицу можно пользоваться маской, использовать носовые фильтры. Они защитят организм от аллергенов.

В качестве препаратов для борьбы с аллергической реакцией, назначаются антигистамины.

Изучите календарь цветения для аллергиков 2019 года в Москве, и берегите свое здоровье.