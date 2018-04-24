Тибетская гормональная гимнастика для оздоровления и долгожительства была разработана тысячи лет назад. Но широкую популярность за пределами Китая она получила только в 80-х годах 20 века. Впервые упражнения были опубликованы в выпуске «Комсомольской правды».

В интервью рассказывалась история, как один работник с альтруистическими намерениями провел электричество в небольшую деревушку Тибета. В благодарность монахи обучили его оздоровительной гимнастике. Ежедневно затрачивая по 15 минут, мужчина даже в 85 выглядел и чувствовал себя на 40.

Эффект от гимнастики

Многие учения и практики из Тибета давно перестали быть тайной и подверглись тщательному изучению западными учеными. Но полного понимания всех принципов, на которых основаны простые, но эффективные целебные методики наука так и не достигла.

Но это не мешает медицинским специалистам подтверждать результаты от применения тибетской гормональной гимнастики для оздоровления и долгожительства:

Эндокринная система. Слово «гормональная» напрямую указывает на основной аспект действия упражнений. Регулярная практика помогает наладить работу желез в организме, что позитивно сказывается на всех процессах жизнедеятельности. Кровеносная и лимфатическая системы. Основные упражнения методики являются, по сути, самомассажем. Благодаря этому улучшается кровоснабжение органов, и предотвращается застой жидкостей в организме. Так ткани лучше питаются и быстрее избавляются от токсинов, что оказывает мощный омолаживающий и тонизирующий эффект. Опорно-двигательная система. Массаж и разминка конечностей помогает предотвратить утреннюю отечность и является отличной профилактикой возрастных изменений в суставах. Благодаря этому даже в старости человек сохраняет подвижность и чувствует себя моложе. Органы чувств. Первые упражнения методики полностью посвящены оздоровлению органов на голове. Слух и зрение ослабляются с возрастом медленнее. Также человек реже страдает от заболеваний верхних дыхательных путей.

Также важно учитывать, что основной эффект от гимнастики достигается за счет использования энергетических практик и массажа аккупунктурных точек.

Так оздоравливается организм в целом, а не только массируемые участки. Но полностью объяснить эффект этих действий наука пока не в состоянии.

10 упражнений долгожителей

Считается, что лучшим временем для гимнастики является раннее утро – до 6 часов. Поэтому для максимального эффекта желательно приучить себя просыпаться пораньше. Первые действия можно выполнять еще в кровати, но потом лучше перелечь на твердую поверхность:

Растираем руки. Вначале нужно увеличить приток энергии к ладоням. Для этого лежа на спине надо поднять руки. Потом надо потереть ладони друг о друга, как бы раскатывая колбаску из пластилина. Если с энергетикой все в порядке, кожа быстро потеплеет. Холодные ладони после растирания – повод обратить внимание на свое здоровье, но не причина, чтобы прерывать гимнастику. Оздоровление глаз. Основной энергетический канал выходит из центра ладони. Этой частью закрываем глаза и с периодичностью раз в секунду надавливаем 30 раз. Силу прикладывать необязательно. Затем надо оставить руки на пару минут на глазах, чтобы дополнительно напитать их энергией. Оздоровление ушей и вестибулярного аппарата. Закрываем центром ладоней ушные раковины, а пальцы кладем на затылок. Повторяем надавливания и напитку органов слуха энергией, как это делалось для глаз. Лимфодренаж лица и горла. Поджимаем пальцы, оставляя ладонь прикоткрытой, чтобы не перекрыть приток энергии от каналов рук. Большой палец ложится на мочку уха сзади, и костяшки опускаются на скулы. 30 раз надо провести кулаком от ушей к подбородку и назад. Избавление от морщин. Накладываем левую ладонь на правую. Пальцы выпрямлены. Руками проводим в нескольких сантиметрах надо лбом от одного виска к другому, а затем обратно. Повторяем 30 раз. Чтобы избавиться от морщин, руки можно прижимать к коже, дополняя биоэнергетическое воздействие обычным массажем. Оздоровление гипофиза и эпифиза. Вначале лучше подложить под голову подушку или валик, чтобы приподнять затылок. Затем руки вновь накладываем друг на друга. Необходимо водить ладонями над головой. Вначале 30 раз проводится линия от центра лба к затылку и обратно. Затем делается то же количество повторений, но руки двигаются от уха к уху через затылок. Дыхательное упражнение. Положив правую ладонь на горло, левой надо двигать над телом от щитовидной железы к пупку и обратно 30 раз. Эффект упражнения многократно усилится, если скоординировать движения ладони и дыхание, стараясь двигать только мышцами брюшного пресса. Оздоровление ЖКТ. Правая ладонь остается на горле. Левая кладется сверху. Затем обе руки спускаются к животу и делают 30 круговых движений по часовой стрелке. Борьба с отечностью. Этот этап важно проводить на твердой поверхности, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на позвоночник. Лежа на спине надо поднять руки и ноги перпендикулярно полу, насколько это возможно. Затем кисти и ступни вращаются 30 секунд в 1 сторону, а потом столько же в другую. После этого их надо повстряхивать вибрирующими движениями и опустить. Массаж. Сев, надо промассировать ступни, затем голени и бедра. Для скольжения можно использовать крем для тела или массажное/оливковое масло. Важно, чтобы все движения были неторопливыми и проводились в сторону таза, чтобы улучшить крово- и лимфоток. При наличии вздувшихся вен или повреждений на коже, эти участки трогать нельзя.

При правильном выполнении упражнений тибетская гормональная гимнастика для оздоровления и долгожительства окажет заметный эффект. Но почувствовать его получится только через некоторое время.

Когда это произойдет, во многом зависит от состояния организма и образа жизни человека. Болезни и вредные привычки отсрочат появление позитивных изменений. Ежедневная гимнастика, в свою очередь, поможет избавиться и оттого, и от другого.