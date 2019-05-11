Для чего нам нужен лецитин

Сложность назначения лецитина состоит в определении потребности организма в этом жироподобном веществе. Только после определения патологического состояния можно выяснять, как принимать необходимое организму соединение. И только врач может определить, для чего он нужен конкретному пациенту.

Для чего нужен лецитин человеку

Несмотря на то, что лецитин не вырабатывается в организме человека, он приносит несомненную пользу и участвует во многих процессах. Не зная, для чего он нужен, можно усомниться в необходимости этого уникального набора биологически активных соединений, но узнав, что это такое, придется согласиться с его жизненной незаменимостью.

Достаточно сказать, что лецитин в изобилии содержится в яичном желтке, откуда со временем на свет появляется цыпленок, и можно понять, что вещество участвует в процессе развития и роста клеток, их дифференциации по принадлежности к тому или иному органу.

Правда, некоторые исследователи и практики (например, небезызвестный широкой публике доктор Мясников), отрицает пользу этого природного комплекса и для чего он нужен, не понимает. Такие доктора считают, что польза лецитина сильно преувеличена, и что это просто на руку фармацевтическим компаниям, которые занимаются его производством и распространением. Имеет ли такое мнение право на существование, можно решить довольно просто, подробно рассмотрев, что это такое (например, материал, необходимый для восстановления структуры или строительства мембран у разных клеток). Главное знать для чего он нужен.

Лецитин в человеческом организме участвует в разных процессах, но когда пытаются объяснить дилетанту, что это такое – лецитин, сразу вспоминают о нескольких, самых важных.

Даже этих, хрестоматийных примеров, достаточно, чтобы наглядно пояснить, для чего он нужен:

лецитин – незаменимая составляющая процесса липидного обмена – он снижает вредный холестерин, придает ускорение расщеплению трудноусвояемых жировых оснований;

понять, для чего он нужен можно просто представив себе последствия отсутствия его достаточного количества в организме – сосуды, закупоренные холестериновыми бляшками и жировые отложения из сложных липидов, которые вряд ли пригодятся в организме;

представить себе, что это такое и насколько это важно для жизнеспособности человека, можно узнав, что он направляется для укрепления миокарда, это препятствует изменению их природной упругости на расслабленность, тем самым улучшая функциональность сердечно-сосудистой системы;

лецитин усиливает выработку инсулина, гормона поджелудочной железы и препятствует развитию его недостаточности – предупреждает развитие возрастного сахарного диабета.

Если этого объяснения недостаточно, что это такое могут легко объяснить косметологи и женщины, озабоченные проблемой старения. Известно, что утрата прежних способностей структурными мембранами клеток приводит к ухудшению визуализации внешности – морщинам, потере упругости и изменению цвета кожного покрова.

В косметологии его применяют, чтобы улучшить внешний вид и состояние кожи, придать волосам красивый блеск и прежний благополучный вид. При этом лецитин благотворно действует на женскую нервную систему, устраняет последствия стрессов, оптимизирует прохождение нервных импульсов через волокна нейронов, нормализуют периоды сна и бодрствования, предотвращает развитие столь частых у женщин депрессий.

Состав и полезные свойства лецитина

Лецитин – это функциональная консолидация жирных кислот с моно- и двойными связями, фосфорной кислоты, холина и глицеринового остатка. Для получения жирных кислот – стеариновой или пальмитиновой, организму приходится тратить много энергии, а линолевая и олеиновая нужны, но они редки.

В лецитине они неизменно присутствуют, так же, как и фосфолипиды. Они точно известны всем, у кого имеются проблемы с печенью, вызывающие необходимость в приеме гепатопротекторов.

В современной биохимии понятие лецитин и фосфолипид может быть тождественным, однако, что это такое и для чего он нужен, объяснить сложнее, чем в большинстве случаев применения фосфолипидов. Потому что рассматриваемый биокомплекс не ограничивается защитой печени.

У него намного шире сфера применения, но тонкости приема и назначения определяются не только насущной необходимостью, но и присутствующими в организме хроническими патологиями.

Полезных свойств у лецитина множество. Доказано, что при определенной дозировке он может снизить интенсивность и количество болевых приступов. Детям в грудном возрасте нужен для развития головного мозга и нервной системы. В младшем школьном возрасте он помогает избежать стрессов от усиленных нагрузок. Для чего он нужен ребенку в период полового созревания – и так ясно: регулируя синтез гормонов, лецитин позволяет избежать агрессивных эмоциональных всплесков.

Лецитин для здоровья печени

При болезнях важного органа лецитин выполняет сразу несколько важных функций, основная из них – стимуляция секреции желчи. При правильном образе жизни это позволяет избежать застойных явлений и предупредить развитие желчекаменной болезни.

Кроме этого, он оказывает на орган антиоксидантное действие и снабжает его строительным материалом для процессов саморегенерации.

Но и это еще не все – лецитин нормализует холестериновый обмен, уменьшает действие желчных кислот на клетки и регулирует процесс обмена токсичных соединений – трансформацию на менее токсичные, нейтрализацию действия, уменьшение или увеличение продукции. Как долго и в каком количестве его надо принимать – решается по отдельной субклинической картине.

Лецитин против холестерина

Биологически активные соединения обладают способностью выведения из организма вредного холестерина. Для пациентов с болезнью сердечно-сосудистой системы это означает повышение уровня хорошего холестерина, укрепляющего стенки сосудов и вывод атерогенного, обладающего способностью откладываться в виде склеротических бляшек.

Стимуляция липолиза и снижение концентрации в печени и кровеносном русле позволяет нормализовать артериальное давление и оказать существенную помощь при ИБС, портальной гипертензии и атеросклерозе. Как долго надо принимать, в каком количестве – решать терапевту или кардиологу.

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Польза соевого лецитина для здоровья

В здоровом состоянии он благотворно сказывается на внешнем виде, состоянии волос и кожи. Для женщин в климактерическом или подростковом периоде – стабилизирует нервную систему, оказывает умеренное антиоксидантное действие, участвует в гормональной регуляции, дает умеренный антидепрессивный эффект.

Играет важную роль в предупреждении новообразований в женской половой сфере и рака молочной железы. При беременности реализуется для роста плода, при лактации – стимулирует выработку молока и повышает его качество. Как долго надо принимать – решается по существующим показаниям и надобностям, но только человеком с медицинскими знаниями.

Симптомы нехватки лецитина в организме

Понять, для чего он нужен в организме можно по характерным проявлениям патологического характера. В зависимости от состояния здоровья, это могут быть перебои в работе сердца, неполадки с кишечником (расстройства пищеварения, усвоение жирной пищи, воспаления). У женщин может быть депрессия.

Общим характерным признаком является утомляемость, расстройства сна и отдыха, суставные боли. Нередкий симптом – снижение памяти и трудоспособности, концентрации внимания, аллергические проявления.

Как долго и часто принимать активную добавку – тоже решается на врачебном уровне.

В каких продуктах содержится

Продукты, в которых содержится активное соединение, могут быть противопоказаны при болезнях печени и желчного пузыря – яичные желтки, икра рыбы, печень крупного скота и горох не рекомендованы при опасных состояниях. Самый безопасный способ поднять концентрацию – есть каши, особенно гречку, овсянку и цельную пшеницу.

Вот почему рекомендуется цельнозерновой хлеб. Безопасные источники – подсолнечное масло и говядина.

Побочные действия и противопоказания

Отмечено, что к приему лецитина есть отдельные противопоказания. Люди, не знающие, что это такое и принимающие его бесконтрольно, могут навредить себе в период обострения ЖКБ, панкреатита. При длительном приеме полезного вещества и наличии у пациента заболеваний ЖКТ могут появиться продукты токсичного свойства от его метаболизма, поэтому иногда к приему лецитина делаются нейтрализующие добавки. Не исключены проявления аллергии или индивидуальной невосприимчивости. Любое лекарство может превратиться в яд, при некорректной дозировке.