Признаки и лечение дисбактериоза кишечника у женщин

Симптомы дисбактериоза у женщин можно определить по внешнему виду кожи. Кожа становится сухой, начинает шелушиться, на теле появляются различные виды сыпи. В статье Kleo.ru предлагает разобрать всю информацию по данному вопросу.





Что такое дисбактериоз кишечника у женщин?

У женщин дисбактериоз кишечника имеет довольно серьезные симптомы, при которых врач назначает соответствующее лечение. Работа кишечника осложняется воспалением, нарушением пищеварения и запорами. Симптомы, характерные для женщин, начинаются с кожных проявлений – сыпи, гнойничков и изменения цвета эпидермиса.

Пищеварение зависит от вырабатываемых ферментов и количества полезных бактерий в кишечной флоре. Полезные бактерии служат для предотвращения брожения и быстрого выведения остатков пищи из пищеварительной системы.

Увеличение количества условно-патогенных бактерий может привести к различным заболеваниям. Однако природа регулирует численность полезных и вредных бактерий таким образом, чтобы их популяции были саморегулирующимися. Роль полезных бактерий заключается в том, чтобы предотвращать рост вредных бактерий и поддерживать баланс микрофлоры кишечника. Когда функция полезных бактерий снижается, это создает условия для активного размножения патогенных микроорганизмов, тем самым нарушая баланс микрофлоры.





Симптомы дисбактериоза у женщин

Кожные симптомы являются лишь видимыми признаками начала заболевания. Помимо отклонений в строении эпидермиса, женщины могут испытывать симптомы, при которых сложно делать вид, что ничего страшного не происходит. Рассмотрим основные симптомы:

Урчание в животе и повышенное газообразование;

Тошнота, особенно на голодный желудок

Неприятный запах изо рта

Анорексия;

Частое чередование запоров и диареи;

Боль в животе перед дефекацией;

Частая головная боль, указывающая на общую интоксикацию;

Язвы на краях губ.

Нередко у женщины начинают выпадать волосы. Симптомы дисбактериоза кишечника у женщин варьируются в зависимости от общего состояния здоровья. К второстепенным симптомам можно отнести нарушение настроения, раздражительность и нежелание общаться с людьми. Также увеличивается количество влагалищных выделений с неприятным запахом и непрозрачным цветом.





Лечение бактериальных инфекций у женщин

Как правило, лечение долгое и сложное. Начальный этап лечения – правильное питание и диета:

Необходимо пересмотреть рацион, исключив из него продукты, создающие условия для развития патогенных микроорганизмов, и избегая продуктов, мешающих пищеварению.

Капуста в любом виде не должна присутствовать в рационе, так как она усиливает газообразование, а продукты, содержащие дрожжи и сахар, вызывают брожение.

Основу рациона должны составлять продукты, богатые клетчаткой (например, овощи, каши). Эти продукты создают условия для роста полезных бактерий в кишечнике.

Важным аспектом правильного питания является соблюдение регулярности приема пищи. Избегайте голодных диет, не переедайте и не перегружайте желудок. Пить 2 литра чистой воды в день.

Специальные лекарства выбирает врач только после тщательного обследования и сдачи анализов. Зачастую, это будет несколько препаратов одновременно, чтобы достичь наилучшего терапевтического эффекта.

Такой комплекс может включать в себя противомикробные, противогрибковые препараты применяются в сложных случаях бактериальных заболеваний. В зависимости от состояния пациента дополнительно будут назначаться слабительные или противодиарейные препараты. Если боли в животе сильные, назначаются противовоспалительные препараты. А для восстановления полезных бактерий назначаются пробиотики.





Заключение

Важно помнить, что самолечение противопоказано. Прием лекарств без контроля врача только усугубляет состояние. А также прием лекарств при дисбактериозе кишечника принесет женщине пользу, если она правильно питается и соблюдает предписанную врачом диету.

