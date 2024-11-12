Срочно на солнце: 5 признаков, что твоему организму не хватает витамина D

У жителей мегаполисов нехватка витамина D – обычное дело, ведь солнечные лучи пробиваются к нам через стекло офисов и квартир далеко не так, как хотелось бы. Это "солнечный" витамин, и без него наш организм может ощутить целый букет неприятных последствий. От настроения до иммунитета – витамин D важен для многих процессов в теле. Чем же чреват его дефицит? Давайте разбираться.

Почему нехватка витамина D – это проблема?

Если витамин D в дефиците, организм начинает "сбоить". Кости становятся более хрупкими, мышцы теряют силу, иммунитет ослабевает. Могут появиться и менее очевидные симптомы, например, постоянная усталость или упадок настроения. Важно знать основные признаки, чтобы вовремя отреагировать.

5 признаков, что твоему организму не хватает витамина D





Ты постоянно уставшая и чувствуешь себя без энергии

Встаешь утром с ощущением, что не выспалась? Витамин D поддерживает уровень энергии, а его недостаток может делать даже легкие будни изматывающими. Неприятные боли в спине и суставах

Если вдруг начала замечать дискомфорт в пояснице или странные боли в мышцах без видимых причин, это может быть связано с дефицитом витамина D. Он помогает кальцию лучше усваиваться, а без него наши кости и суставы страдают. Ты часто болеешь

Если простуды стали появляться слишком часто, особенно в зимний сезон, пора задуматься о витамине D. Без него иммунитет работает менее эффективно, и организм становится более уязвимым к вирусам. Хандра и плохое настроение стали частыми гостями

Ощущение подавленности, потеря интереса к привычным вещам – это может быть сигналом того, что в организме не хватает витамина D, который участвует в выработке серотонина, известного "гормона счастья". Волосы стали выпадать больше обычного, а ногти ломкими

Замечаешь, что волосы и ногти выглядят не лучшим образом? Состояние волос и ногтей может напрямую зависеть от витамина D, ведь он поддерживает нормальный обмен веществ.

Как восполнить недостаток витамина D?

Зимой, когда солнечных дней мало, есть смысл обратиться к продуктам с высоким содержанием витамина D. Лосось, тунец, яйца и молочные продукты помогут восполнить нехватку. Если этого недостаточно, посоветуйся с врачом насчет витаминных добавок.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал о выпадении волос и когда с этой проблемой стоит идти к врачу.