Детская гиперактивность - медицинский диагноз или особенность характера?

Спросили у специалиста, когда поведение ребенка вписывается в рамки нормы, а когда нужно бить тревогу.
Слово "гиперактивность" сегодня звучит слишком часто. Энергичный малыш, шумный ребенок в детском саду и даже школьник, которому сложно усидеть на уроке, автоматически попадают в эту категорию. Но гиперактивность – это не просто высокий уровень активности, а состояние, при котором нервная система ребенка работает не умеет "тормозить": переключать внимание, снижать эмоциональное возбуждение и регулировать импульсивные реакции. Попросили Алису Басееву, педиатра, детского нутрициолога и основателя Школы здорового ребенка и Академии детской нутрициологии, помочь разобраться в сложном вопросе – когда нужно обратиться к специалисту.
Как отличить возрастную подвижность от гиперактивности
Главная опасность не в самой подвижности, а в том, что ребенок оказывается в постоянном состоянии внутреннего напряжения. Ему сложно концентрироваться, трудно контролировать эмоции, он быстро истощается морально и физически. Такие дети чаще попадают в конфликтные ситуации, испытывают сложности с обучением, хуже адаптируются в саду и школе.
Если родители списывают это на "характер" или "возраст", ребенок может надолго остаться один на один с проблемой, которая в перспективе влияет на обучение, самооценку и эмоциональное здоровье.
Активность здорового ребенка
Главное отличие – она управляемая.
- Может остановиться по просьбе взрослого.
- Меняет поведение в зависимости от ситуации.
- Способен слышать и выполнять инструкции.
- Подвижность появляется вспышками, а после – отдых, сон или спокойная игра.
Признаки гиперактивности
- Ребенок не просто много двигается, он буквально "не умеет" останавливаться.
- Тело и мозг работают как будто в режиме постоянной тревоги: ему сложнее заснуть, соблюдать правила, сложно дождаться своей очереди или спокойно сидеть на занятии.
- Невозможность сфокусироваться.
- Импульсивные реакции и эмоциональные перепады.
В каком возрасте можно оценивать симптомы
Не раньше 5–6 лет, потому что до этого возраста нервная система еще формируется. Как правило, к первому классу гиперактивность смягчается, а внимание и самоконтроль начинают быстро созревать. Если этого не происходит, привычные "капризы" и "энергичность" могут говорить о состоянии, которое требует внимания родителей и специалистов.
Что нужно исключить перед тем, как говорить о гиперактивности
Перед тем как относить поведение ребенка к СДВГ, необходимо исключить состояния, которые обычно имеют схожие симптомы. Часто причина скрывается не в характере, а в простой физиологии.
- Дефициты железа и витаминов, особенно железодефицитную анемию. При недостатке кислорода клетки мозга начинают работать хуже, что может привести к невнимательности, импульсивности, раздражительности и нарушениям сна.
- Нейровоспаление, когда мозг буквально находится в состоянии "тумана": ребенок не слышит обращенную речь, ему сложнее воспринимать инструкции, он "не в контакте". Такой малыш не капризничает специально, сигнал между его организмом и мозгом работает недостаточно стабильно.
- Хронические инфекции и вирусы, которые при ослабленном иммунитете могут негативно влиять на развитие нервной системы.
- Стоит учитывать историю беременности, родов, падений, черепно-мозговых травм и операций – любой из этих факторов способен запускать нестабильность поведения.
Активность сама по себе не опасна, тревожными становятся только симптомы, которые не зависят от ситуации и сохраняются месяцами: проблемы со сном, частые истерики и агрессия, сложности в общении, задержки развития, деструктивное поведение или причинение вреда себе и окружающим.
Когда нужно обратиться к неврологу или детскому психологу
Проявления из списка ниже часто не связаны с "плохим характером" или воспитанием. Это способ ребенка справляться с внутренним дискомфортом, который он не может выразить иначе.
Диагноз СДВГ ставится только после исключения проблем со здоровьем. Родители не могут определить диагноз самостоятельно, нужна комплексная оценка специалистов.
- Ребенок не умеет расслабляться даже в спокойной обстановке.
- Малыш не осознает границы и последствия действий.
- Сильные трудности с адаптацией к саду или школе.
- Нарушены речь, моторика, внимание и навыки самообслуживания.
Что будет, если игнорировать СДВГ и гиперактивность
Ребенок, который так и не научился справляться со стрессом в дошкольном возрасте, потом сталкивается с рядом трудностей.
- Плохая адаптация в старших классах;
- сложности в общении с детьми и подростками;
- конфликтность или, наоборот, замкнутость;
- низкая самооценка и отсутствие уверенности;
- трудности с учебной концентрацией и взрослыми формами ответственности.
Если игнорировать проблемы, которые стоят за гиперактивностью, они накапливаются и проявляются позже в виде взрослых диагнозов: нарушения пищеварения, головные боли, проблемы со зрением, аутоиммунные реакции. Поэтому своевременная помощь ребенку должна восприниматься не как "борьба с его непослушанием", а как профилактика возникновения серьезных проблем в его взрослой жизни.
Какие методы помощи действительно работают: тактика для родителей
Самый эффективный подход – начинать не с таблеток, а с базовой поддержки нервной системы ребенка. Поведение – всегда следствие внутреннего состояния, и когда тело и мозг получают нужные условия, гиперактивность и импульсивность смягчаются естественным путем.
Гиперактивность – это язык ребенка, с помощью которого он как бы сообщает: "Мне тяжело. Мне нужна помощь". Задача взрослых – не подавить "непослушное" поведение, а разобраться в его причинах. Когда семья перестает воспринимать ребенка как "сложного" и начинает видеть за вспышками эмоций перегруженную нервную систему, меняется все: атмосфера в доме, отношения в семье и способность ребенка существовать во внешнем мире. И тогда ребенку намного легче вырасти уверенным, эмоционально устойчивым и счастливым человеком.
Что дает наибольший эффект
Когда все показатели из списка ниже налаживаются, симптомы СДВГ уменьшаются примерно у 60–80% детей. Если этих изменений недостаточно, специалисты подключают медицинские схемы лечения.
- Питание. Исключение пищевого мусора, избытка сахара и молочных продуктов, промышленных сладостей и глютена снижает воспаление и стабилизирует нервную систему. Чем чище рацион, тем устойчивее психика ребенка.
- Режим сна. Засыпание до 21:00 – один из самых сильных факторов восстановления нервной системы. Дети, которые ложатся поздно, объективно хуже развиваются и сильнее подвержены эмоциональным всплескам.
- Минимизация стресса в семье. Конфликты, крики и напряжение обнуляют любые попытки договориться. Когда ребенок слышит только громкие замечания родителей, он перестает воспринимать спокойную речь. Это всего лишь защитная реакция его нервной системы.
- Навыки эмоциональной регуляции. Детям важно не запрещать чувства, а показывать способы их безопасного выражения: топать ногами, бить подушку, громко кричать в нее, рисовать злость, рвать бумагу. Нужно научить выпускать свои эмоции экологично, а не подавлять их или направлять на других людей.
- Ограничение экранного времени. У детей с гиперактивностью гаджеты – сильный триггер перевозбуждения. Им безопасно пользоваться ими не более 30 минут спокойного контента в день.
- Физическая нагрузка. Спортивные секции, подвижные игры и длительные прогулки (2–3 часа в день) помогают сбросить накопленное напряжение и стабилизировать поведение.