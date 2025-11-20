Детская гиперактивность - медицинский диагноз или особенность характера?

Слово "гиперактивность" сегодня звучит слишком часто. Энергичный малыш, шумный ребенок в детском саду и даже школьник, которому сложно усидеть на уроке, автоматически попадают в эту категорию. Но гиперактивность – это не просто высокий уровень активности, а состояние, при котором нервная система ребенка работает не умеет "тормозить": переключать внимание, снижать эмоциональное возбуждение и регулировать импульсивные реакции. Попросили Алису Басееву, педиатра, детского нутрициолога и основателя Школы здорового ребенка и Академии детской нутрициологии, помочь разобраться в сложном вопросе – когда нужно обратиться к специалисту.

Как отличить возрастную подвижность от гиперактивности

Главная опасность не в самой подвижности, а в том, что ребенок оказывается в постоянном состоянии внутреннего напряжения. Ему сложно концентрироваться, трудно контролировать эмоции, он быстро истощается морально и физически. Такие дети чаще попадают в конфликтные ситуации, испытывают сложности с обучением, хуже адаптируются в саду и школе.

Если родители списывают это на "характер" или "возраст", ребенок может надолго остаться один на один с проблемой, которая в перспективе влияет на обучение, самооценку и эмоциональное здоровье.





Активность здорового ребенка

Главное отличие – она управляемая.

Может остановиться по просьбе взрослого.

Меняет поведение в зависимости от ситуации.

Способен слышать и выполнять инструкции.

Подвижность появляется вспышками, а после – отдых, сон или спокойная игра.

Признаки гиперактивности

Ребенок не просто много двигается, он буквально "не умеет" останавливаться.

Тело и мозг работают как будто в режиме постоянной тревоги: ему сложнее заснуть, соблюдать правила, сложно дождаться своей очереди или спокойно сидеть на занятии.

Невозможность сфокусироваться.

Импульсивные реакции и эмоциональные перепады.

В каком возрасте можно оценивать симптомы

Не раньше 5–6 лет, потому что до этого возраста нервная система еще формируется. Как правило, к первому классу гиперактивность смягчается, а внимание и самоконтроль начинают быстро созревать. Если этого не происходит, привычные "капризы" и "энергичность" могут говорить о состоянии, которое требует внимания родителей и специалистов.

Что нужно исключить перед тем, как говорить о гиперактивности

Перед тем как относить поведение ребенка к СДВГ, необходимо исключить состояния, которые обычно имеют схожие симптомы. Часто причина скрывается не в характере, а в простой физиологии.

Дефициты железа и витаминов, особенно железодефицитную анемию. При недостатке кислорода клетки мозга начинают работать хуже, что может привести к невнимательности, импульсивности, раздражительности и нарушениям сна. Нейровоспаление, когда мозг буквально находится в состоянии "тумана": ребенок не слышит обращенную речь, ему сложнее воспринимать инструкции, он "не в контакте". Такой малыш не капризничает специально, сигнал между его организмом и мозгом работает недостаточно стабильно. Хронические инфекции и вирусы, которые при ослабленном иммунитете могут негативно влиять на развитие нервной системы. Стоит учитывать историю беременности, родов, падений, черепно-мозговых травм и операций – любой из этих факторов способен запускать нестабильность поведения.

Активность сама по себе не опасна, тревожными становятся только симптомы, которые не зависят от ситуации и сохраняются месяцами: проблемы со сном, частые истерики и агрессия, сложности в общении, задержки развития, деструктивное поведение или причинение вреда себе и окружающим.





Когда нужно обратиться к неврологу или детскому психологу

Проявления из списка ниже часто не связаны с "плохим характером" или воспитанием. Это способ ребенка справляться с внутренним дискомфортом, который он не может выразить иначе.

Диагноз СДВГ ставится только после исключения проблем со здоровьем. Родители не могут определить диагноз самостоятельно, нужна комплексная оценка специалистов.

Ребенок не умеет расслабляться даже в спокойной обстановке.

Малыш не осознает границы и последствия действий.

Сильные трудности с адаптацией к саду или школе.

Нарушены речь, моторика, внимание и навыки самообслуживания.

Что будет, если игнорировать СДВГ и гиперактивность

Ребенок, который так и не научился справляться со стрессом в дошкольном возрасте, потом сталкивается с рядом трудностей.

Плохая адаптация в старших классах;

сложности в общении с детьми и подростками;

конфликтность или, наоборот, замкнутость;

низкая самооценка и отсутствие уверенности;

трудности с учебной концентрацией и взрослыми формами ответственности.

Если игнорировать проблемы, которые стоят за гиперактивностью, они накапливаются и проявляются позже в виде взрослых диагнозов: нарушения пищеварения, головные боли, проблемы со зрением, аутоиммунные реакции. Поэтому своевременная помощь ребенку должна восприниматься не как "борьба с его непослушанием", а как профилактика возникновения серьезных проблем в его взрослой жизни.

Какие методы помощи действительно работают: тактика для родителей

Самый эффективный подход – начинать не с таблеток, а с базовой поддержки нервной системы ребенка. Поведение – всегда следствие внутреннего состояния, и когда тело и мозг получают нужные условия, гиперактивность и импульсивность смягчаются естественным путем.

Гиперактивность – это язык ребенка, с помощью которого он как бы сообщает: "Мне тяжело. Мне нужна помощь". Задача взрослых – не подавить "непослушное" поведение, а разобраться в его причинах. Когда семья перестает воспринимать ребенка как "сложного" и начинает видеть за вспышками эмоций перегруженную нервную систему, меняется все: атмосфера в доме, отношения в семье и способность ребенка существовать во внешнем мире. И тогда ребенку намного легче вырасти уверенным, эмоционально устойчивым и счастливым человеком.





Что дает наибольший эффект

Когда все показатели из списка ниже налаживаются, симптомы СДВГ уменьшаются примерно у 60–80% детей. Если этих изменений недостаточно, специалисты подключают медицинские схемы лечения.