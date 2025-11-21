Капельницы красоты: что на самом деле дают инфузионные коктейли

Капельницы красоты снова стали трендом – впервые интерес к ним появился после пандемии, а в 2025 году они вышли в топ благодаря anti-age компоненту NAD+, который обещает омоложение на клеточном уровне. Этот препарат в России не сертифицирован, но в IV-практике востребованы и другие инфузии. Попросили Анастасию Гвоздеву, врача-косметолога клиники Total Charm, рассказать все детали – кому стоит попробовать процедуру, а кому лучше выбрать альтернативу.

Что такое "капельницы красоты" и какие проблемы они решают

Это актуальный интегративный подход к системному улучшению здоровья человека (IV-терапия). Специалист индивидуально подбирает состав в зависимости от данных анамнеза, на основании жалоб, по результатам лабораторных исследований. В коктейле – витамины, микроэлементы, антиоксиданты, лекарственные вещества.





IV-терапия – это не только про красоту, но и про поддержание органов и систем организма для нормального функционирования, защиту от негативного воздействия факторов окружающей среды, улучшение общего самочувствия и превентивную медицину.

Что обычно входит в состав и от чего зависит выбор компонентов

В состав к входит базовый раствор (чаще всего физиологический раствор хлорида натрия) и терапевтические активы.

Витамины группы B (В1, B3, B5,В6, В12), витамин С.

Макро/микроэлементы: магний, цинк, железо.

Антиоксиданты: глутатион, альфа-липоевая кислота, L-карнитин.

Гепатопротекторы.

Вещества, улучшающие сосудистый тонус.

Сегодня часто используют готовые растворы с комбинированным составом. Но лучшие результаты всегда дает индивидуальный подбор. Иногда в такие растворы добавляют компоненты, которые не усваиваются вместе.

Выбор протокола зависит от дефицита, на основании данных лабораторных обследований, сопутствующих заболеваний, лекарственных взаимодействий и целей терапии.

Результат наступает быстрее, чем от пероральной терапии, а эффект сохраняется дольше.

Как выбрать состав и сколько сеансов нужно

Как правило, у практикующих врачей есть собственные протоколы для решения конкретных задач. Например, при выявленных дефицитах актуальны инфузии витаминов, микро– и макроэлементов. Чтобы укрепить иммунитет, улучшить жизненный тонус, качество кожи, используют детоксицирующие, антиоксидантные компоненты, активаторы метаболизма, коферменты (гепатопротекторы, фосфолипиды, витамин С, глутатион, NAC, альфа-липоевая кислота, янтарная кислота, инозин).





Самая распространенная схема – 10 процедур раз в две недели. Но для некоторых протоколов (например, с препаратами железа) количество может быть меньше.

Не менее актуальны однократные детокс-процедуры после интоксикации, перенесенных болезней, хирургических манипуляций.

Эффект и скорость

Улучшение общего самочувствия – иногда сразу, так как увеличивается объем циркулирующей крови и появляется эффект от внутреннего кровотока веществ.

Коррекция дефицитов – через несколько дней или недель, это зависит от формы препарата, дозировки, скорости восполнения и исходных лабораторных показателей пациента.

Улучшение качества кожи, волос, ногтей – первые результаты можно увидеть через 4–8 недель, что соответствует циклу обновления клеток.

Сколько держится результат после курса

Это зависит от исходного состояния пациента, достигнутых результатов (объективная оценка при лабораторном подтверждении), наличия хронических заболеваний, образа жизни. Средней цифры нет – проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Когда IV-терапия действительно оправдана, а когда лучше выбрать альтернативу

Усвояемость компонентов в капельницах выше, чем тех, которые вы принимаете внутрь или наносите на кожу. Но возможности IV-терапии тоже ограничены: не у всех активных веществ и лекарственных средств есть инъекционная форма (то есть не все можно вводить в кровоток).

Когда IV-терапия действительно оправдана

Есть подтвержденный анализами дефицит, и пероральная форма приема препаратов неэффективна или невозможна.

Нужно быстрое восполнение (например, парентеральное железо при выраженной анемии, выраженная интоксикация).

Клинические состояния, где IV – стандарт лечения (например, обезвоживание).

В остальных случаях IV-терапия не необходимость, а возможность быстрого и стойкого восстановления.

Кому капельницы противопоказаны и почему важен скрининг

Инфузионную терапию нужно делать строго по назначению врача и с учетом всего анамнеза. Перед началом курса нужен базовый лабораторный скрининг – не только для выявления показаний к процедуре, но и чтобы оценить, есть ли противопоказания и риски.

Противопоказания:

декомпенсированная сердечная и почечная недостаточность;

хроническая болезнь почек;

беременность и лактация;

наличие аллергии на компоненты препарата;

инфекция кожи в месте пункции;

острые инфекционные заболевания.

Почему нельзя ставить инфузии "для профилактики"

Без консультации невозможно выявить риски (развитие аллергической реакции, хронических заболеваний и другие).

Нельзя оценить возможные лекарственные взаимодействия.

Нет контроля асептики во время процедуры и соответствия лекарственных препаратов стандартам.





Можно ли сочетать капельницы с аппаратами или инъекциями

Да, если для этого есть реальные показания. Но есть несколько важных нюансов.

Если у пациента имеются выявленные дефициты, врач может назначить курс капельниц заранее – чтобы подготовить организм и улучшить восстановление после косметологических процедур. В таких случаях инфузионная терапия – часть комплексного подхода.

При этом не рекомендуют совмещать в один день сложные, многокомпонентные протоколы IV-терапии и серьезные косметологические вмешательства. Это важно, чтобы корректно оценить возможные побочные реакции, если они появятся.