Боль в шее: причины, профилактика и лечение

Боль в шее является распространенной и довольно неприятной проблемой, с которой сталкиваются многие люди. В этой статье мы рассмотрим причины боли в шее, способы ее предотвращения, узнаем, к какому врачу следует обратиться за медицинской помощью.

Причины боли в шее

Боль в шее появляется по многим причинам:

Неправильная поза при работе на компьютере или за рулем автомобиля.

Травма или повреждение шеи.

Остеохондроз.

Спазмы мышц в шее.

Синдром Туретта.

Переломы или вывихи позвоночника.

Как предотвратить боль в шее

Существуют несколько способов, которые помогут предотвратить боль в шее:

Следите за своей осанкой, особенно когда вы работаете на компьютере или сидите за рулем автомобиля.

Подбирайте подходящую высоту стула и монитор.

Регулярно делайте паузы и разминайте шею и плечи.

Делайте специальные упражнения для шеи и спины.

Используйте правильно подобранную подушку для сна.

К какому врачу обратиться за медицинской помощью

Если боль в шее не проходит и возникает регулярно, то нужно обратиться за медицинской помощью. Сначала стоит обратиться к врачу общей практики — терапевту, он уже направит к неврологу, ревматологу или травмотологу. К врачу следует обращаться в случаях, когда:

Боль в шее осложняется головной болью или головокружением.

Боль в шее ограничивает движения.

Боль в шее не проходит более нескольких дней.

Боль в шее появилась после травмы или ушиба.

Существуют другие симптомы, такие как онемение, слабость или потеря равновесия. Во всех эти случаях стоит идти к врачу.

Итоги

Боль в шее является довольно неприятной проблемой, но существует много способов ее предотвращения и лечения. Если вы столкнулись с болями в шее, не стесняйтесь обращаться за медицинской помощью. Хорошо выполненная диагностика и правильное лечение помогут избежать серьезных осложнений в будущем. Не игнорируйте боль в шее и следите за своим здоровьем!

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