Что такое психосоматические боли и как от них избавиться

Что-то болит, но обследования не помогают выявить причину? Вероятно, дело в сложной связи тела и психики. Рассказываем, как с этим работать.

В медицине это явление называют психосоматикой: когда эмоции буквально отражаются в теле. Боль без подтвержденного диагноза не значит, что "все в голове". Психосоматические боли – реальные ощущения, возникающие из-за того, что тело реагирует на хронический стресс, тревогу или подавленные эмоции.

Исследования показывают: в состоянии тревоги активируется симпатическая нервная система – повышается уровень кортизола, мышцы напрягаются, сосуды сужаются, нарушается сон и организм хуже восстанавливается. Со временем он перестает отличать эмоциональную угрозу от физической, и человек начинает буквально "чувствовать стресс телом".

Фото: Freepik.com

Почему появляются такие боли

Если организм испытывает хронический стресс, в нем выделяется много кортизола, который включает режим "бей или беги". Тонус мышц остается высоким, иммунная и пищеварительная системы работают с перебоями. Если к этому добавляется внутреннее напряжение – подавленный гнев, чувство вины, тревога – тело начинает выражать их через физическую боль.

Такую боль нельзя назвать надуманной: центры боли в мозге и нейроиммунные реакции реально активируются, хотя травмы или воспаления может не быть.

Какие болезни чаще всего провоцирует психосоматика

Психоэмоциональные факторы не только вызывают боль, но и усиливают течение многих хронических болезней.

  • Сердечно-сосудистые нарушения – гипертония, ишемическая болезнь сердца. Постоянное эмоциональное напряжение повышает риск сосудистых спазмов.
  • Желудочно-кишечные расстройства – синдром раздраженного кишечника, гастриты, язвы. Уровень стресса напрямую влияет на тонус ЖКТ и здоровье микробиома.
  • Метаболические нарушения – стресс ухудшает течение диабета 2-го типа.
  • Кожные заболевания – псориаз, экзема, нейродермит. Стресс усиливает воспалительные реакции кожи и ухудшает течение текущих.
  • Хронические боли и мигрени – возникает фибромиалгия, головная боль из-за сильного напряжения.
  • Нарушения сна и усталость, дыхательные реакции (астма, одышка) также часто усиливаются под влиянием тревоги.

Фото: Freepik.com

Как распознать психосоматическую боль

Если вы не понимаете причину боли, это не значит, что ее нет. По признакам ниже можно определить, что вы точно столкнулись с психосоматикой. Такая динамика – сигнал обратить внимание на психоэмоциональное состояние, а не только на физические показатели.

  • Симптом есть, но обследования не выявляют четкой патологии.
  • Боль усиливается при стрессе или эмоциональных перегрузках.
  • Боль сопровождается тревогой, бессонницей, раздражительностью, усталостью.
  • После отдыха или отпусков состояние улучшается, а при возвращении к напряженному ритму снова ухудшается.

Как избавиться от боли или снизить ее

Психосоматическая боль питается не только телом, но и эмоциями. Когда человек учится регулировать стресс, выстраивать границы и заботиться о себе, снижается уровень физиологического напряжения. Тело наконец получает возможность восстановиться.

Фото: Freepik.com

  1. Проверить физические причины. Первый шаг – все еще визит к врачу. Важно исключить возможные патологии.
  2. Психотерапия. Она помогает осознать связь между мыслями, чувствами и реакциями тела. Также помогает телесно-ориентированная терапия, которая дополнительно снимает физическое напряжение.
  3. Практики осознанности. Медитация, дыхательные упражнения, релаксация снижают активность стрессовых систем организма.
  4. Физическая активность. Умеренные регулярные тренировки и хороший сон помогают нормализовать работу нервной системы и снизить болевую чувствительность.
  5. Саморегуляция. Отслеживайте моменты, когда боль усиливается, – часто за этим стоит конкретное эмоциональное напряжение. Если убрать его причину, уйдут и физические симптомы.
  6. Практикуйте комплексный подход. Как и во всех сферах здоровья, лечить что-то одно не оптимально. В случае с психосоматикой хорошо помогает комплекс из работы с терапевтом или узкоспециализированным врачом, психологом, физиотерапевтом – совместная работа ускоряет эффект.
Дарья Сизова

Автор раздела «Здоровье»

 

