Что такое психосоматические боли и как от них избавиться

В медицине это явление называют психосоматикой: когда эмоции буквально отражаются в теле. Боль без подтвержденного диагноза не значит, что "все в голове". Психосоматические боли – реальные ощущения, возникающие из-за того, что тело реагирует на хронический стресс, тревогу или подавленные эмоции.

Исследования показывают: в состоянии тревоги активируется симпатическая нервная система – повышается уровень кортизола, мышцы напрягаются, сосуды сужаются, нарушается сон и организм хуже восстанавливается. Со временем он перестает отличать эмоциональную угрозу от физической, и человек начинает буквально "чувствовать стресс телом".





Почему появляются такие боли

Если организм испытывает хронический стресс, в нем выделяется много кортизола, который включает режим "бей или беги". Тонус мышц остается высоким, иммунная и пищеварительная системы работают с перебоями. Если к этому добавляется внутреннее напряжение – подавленный гнев, чувство вины, тревога – тело начинает выражать их через физическую боль.

Такую боль нельзя назвать надуманной: центры боли в мозге и нейроиммунные реакции реально активируются, хотя травмы или воспаления может не быть.

Какие болезни чаще всего провоцирует психосоматика

Психоэмоциональные факторы не только вызывают боль, но и усиливают течение многих хронических болезней.

Сердечно-сосудистые нарушения – гипертония, ишемическая болезнь сердца. Постоянное эмоциональное напряжение повышает риск сосудистых спазмов.

– гипертония, ишемическая болезнь сердца. Постоянное эмоциональное напряжение повышает риск сосудистых спазмов. Желудочно-кишечные расстройства – синдром раздраженного кишечника, гастриты, язвы. Уровень стресса напрямую влияет на тонус ЖКТ и здоровье микробиома.

– синдром раздраженного кишечника, гастриты, язвы. Уровень стресса напрямую влияет на тонус ЖКТ и здоровье микробиома. Метаболические нарушения – стресс ухудшает течение диабета 2-го типа.

– стресс ухудшает течение диабета 2-го типа. Кожные заболевания – псориаз, экзема, нейродермит. Стресс усиливает воспалительные реакции кожи и ухудшает течение текущих.

– псориаз, экзема, нейродермит. Стресс усиливает воспалительные реакции кожи и ухудшает течение текущих. Хронические боли и мигрени – возникает фибромиалгия, головная боль из-за сильного напряжения.

– возникает фибромиалгия, головная боль из-за сильного напряжения. Нарушения сна и усталость, дыхательные реакции (астма, одышка) также часто усиливаются под влиянием тревоги.





Как распознать психосоматическую боль

Если вы не понимаете причину боли, это не значит, что ее нет. По признакам ниже можно определить, что вы точно столкнулись с психосоматикой. Такая динамика – сигнал обратить внимание на психоэмоциональное состояние, а не только на физические показатели.

Симптом есть, но обследования не выявляют четкой патологии.

Боль усиливается при стрессе или эмоциональных перегрузках.

Боль сопровождается тревогой, бессонницей, раздражительностью, усталостью.

После отдыха или отпусков состояние улучшается, а при возвращении к напряженному ритму снова ухудшается.

Как избавиться от боли или снизить ее

Психосоматическая боль питается не только телом, но и эмоциями. Когда человек учится регулировать стресс, выстраивать границы и заботиться о себе, снижается уровень физиологического напряжения. Тело наконец получает возможность восстановиться.



