Чем опасны вейпы: влияние на организм и риски

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Еще несколько лет назад казалось, что альтернатива сигаретам найдена! Те, кто не мог отказаться от курения совсем, перешли на вейпы. Но так ли они безобидны?

С 1 марта 2025 года в России запрещена продажа смесей для вейпов несовершеннолетним. Но не исключено, что борьба с электронными сигаретами продолжится: время от времени появляются законопроекты, которые предусматривают их полный запрет. Так какую опасность они представляют для организма? 

Что такое вейп

Вейп, который также называют электронной сигаретой, – это система, которая позволяет получить аэрозоль, вдыхаемый пользователем. Если в сигарете горит табак и мы вдыхаем дым и продукты горения, то в вейпе наполнителем является специальная жидкость. 

В электронной сигарете есть мундштук, батарея, нагревательный элемент (парогенератор) и картридж с жидкостью. Вейп активируется нажатием на кнопку, жидкость нагревается, и человек вдыхает не дым, а пар. Устройства делятся на стики (небольшие, компактные, ими легко пользоваться) и моды (позволяют выбирать мощность и температуру нагрева жидкости). Также вейпы делятся на одноразовые и многоразовые, предполагающие смены картриджа с жидкостью и аккумулятора. 

Изначально вейпы придумали для того, чтобы избавляться от привычки к курению, однако в итоге они сформировали другую привычку – "парение" (ударение на первый слог). И вот тут начинаются нюансы, не разобравшись в которых вы так и будете думать, что вейп является безопасной альтернативой сигарете. 

В составе жидкостей для вейпов обычно бывает никотин

Жидкость для парения имеет сложный состав. Обычно в число ингредиентов входят: 

  • глицерин; 

  • пропиленгликоль;

  • ароматические добавки; 

  • ... никотин. 

Последнего компонента может не быть, но вы не можете быть на 100% уверены в том, что "курите" безникотиновую жидкость. Если в жидкости есть никотин, то к вейпу разовьется абсолютно такое же привыкание, как к сигарете. 

Другие компоненты жидкости для вейпа могут представлять опасность

Строго говоря, и пропиленгликоль, и глицерин используются, например, в парфюмерно-косметической продукции. Если они качественные и хорошо очищены, то, скорее всего, большого вреда организму не нанесут. Но на пропиленгликоль может быть индивидуальная реакция, вплоть до утраты обоняния и развития хронических заболеваний легких. А при вдыхании глицерина вполне могут возникнуть такие неприятные ощущения как сухость во рту, кашель, воспаление горла. 

Но это если по отдельности. Опасность представляет именно смесь этих компонентов, к тому же нагретая. В результате реакции возникают формальдегид и акролеин, а эти вещества являются канцерогенами. 

Вейпы особенно опасны для подростков

Врачи отмечают, что ароматизаторы, которые содержатся в жидкостях для вейпов, а также тяжелые металлы в их составе попадают в организм и оказывают влияние на эндокринную систему. Это особенно опасно в подростковом возрасте, когда идет бурная гормональная перестройка организма. Из-за действия компонентов жидкостей вейпов выработка гормонов может усилиться, а организм пока не адаптирован к такой нагрузке. 

Наталья Мещерякова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пульмонологии ИНОПР РНИМУ им. Н.И. Пирогова, отмечает, что в подростковом возрасте гораздо быстрее развивается никотиновая зависимость. Если подросток будет "вейпить", пребывая в уверенности, что это безвредно, он и сам не заметит, как уже не сможет без этого обходиться. При вдыхании пара из вейпа токсичные вещества достигают самых мелких бронхов, и это очень опасно. 

Вейпы влияют на сердечно-сосудистую систему

Если в составе жидкости есть никотин, то он стимулирует работу сердца. Пульс учащается, соответственно, растет и артериальное давление. Это плохо само по себе. Однако есть еще один момент. В составе вейп-жидкостей используется синтетический никотин, и одно время считалось, что он не приводит к повышению уровня холестерина в крови и отложению его на стенках сосудов. Последние исследования, результаты которых опубликованы в иностранных источниках, опровергли это: уровень "плохого" холестерина у поклонников вейпов выше, чем у тех, кто не курит. А это повышает риск инфарктов и инсультов. 

Болезнь вейпов

Наталья Мещерякова подчеркивает, что уже ставят диагнозы, связанные именно с вейпами. Болезнь вейпов (electronic– cigarette of vaipung product use associated kung injury, EVALI) связана с повреждением легких после альтернативного курения. У пациента повышается температура, он жалуется на озноб, одышку, могут быть боли в животе, рвота, боли в грудной клетке. Все это связано с попаданием в самые мелкие разделы бронхов компонентов жидкости. 

Так как симптомы EVALI не специфические, врачи могут потратить некоторое время на постановку диагноза. А человек в это время будет продолжать пользоваться вейпом, пребывая в уверенности, что у него, к примеру, ОРВИ. В мире уже проведены исследования, которые установили связь между действием токсичных веществ, входящих в состав курительных смесей, с ухудшением состояния дыхательной системы. Известно также, что в результате может развиться фиброз легких, а это может привести к летальному исходу. 

Как понять, что со мной что-то не так

Если вы все-таки поклонник вейпов, то лучше знать тревожные признаки, которые нельзя оставлять без внимания. Повышенное слюноотделение и сухость во рту обычно говорят о том, что в ваш организм попали тяжелые металлы. Головные боли, головокружения, ухудшение памяти, "эмоциональные качели" могут быть следствием воздействия на ваш организм курительной жидкости. 

А есть ли плюсы? 

По сравнению с сигаретами вейпы все же имеют ряд преимуществ. Во-первых, вы не вдыхаете дым и продукты горения. Да, пар от вейпа тоже имеет высокую температуру, но дым и сажа все-таки вреднее. К тому же в вейпе нет как такового сгорания. 

Во-вторых, хотя в том паре, который образуется в вейпе, есть канцерогены, в сигаретном дыму их больше. Но все же получается, что безопасного курения не существует, мы просто снижаем степень опасности, которой добровольно подвергаем свой организм. 

Елена Минушкина

Редактор раздела «Здоровье»

 

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