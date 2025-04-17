Шум как яд: как городские звуки влияют на гормоны, сон и иммунитет

В современном городе мы привыкли к постоянному фоновому шуму: гул машин, сирены, стройки. Кажется, что со временем влияние шума на организм притупляется – многие уверяют: "я уже не слышу уличный гул". Однако медики предупреждают: шумовое загрязнение действует на тело исподтишка, словно медленный яд. Всемирная организация здравоохранения ставит хронический шум на второе место среди экологических угроз здоровью человека (после загрязнения воздуха), и доказано, что постоянный громкий шум связан с целым букетом проблем – от бессонницы и ухудшения концентрации до метаболических и сердечно-сосудистых нарушений.





Гормоны бьют тревогу

Резкий звук заставляет нас вздрогнуть – природа мгновенно включает режим "бей или беги". В ответ на шум-сигнал опасности надпочечники выбрасывают в кровь коктейль гормонов стресса: адреналин, норадреналин, кортизол. Сердце тут же бьется чаще, давление подскакивает. Причем такие всплески происходят даже если мы спим и, казалось бы, не слышим раздражитель. Исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения отмечают, что даже если человек не просыпается от шума, организм все равно выдает стресс-реакцию и сбой в работе гормонов во сне. Иными словами, тело остается "настороже", даже когда разум пытается отдыхать.





Украденный сон

Ночью шум оказывается особенно коварным. Даже если громкие звуки не разбудили вас полностью, они нарушают структуру сна. Из-за неожиданного шума человек может переходить в более поверхностную фазу или просыпаться на несколько секунд, не помня этого. Но наутро такие микропробуждения дают о себе знать: ощущается усталость, рассеянность, упадок сил. ВОЗ предупреждает, что ночной шум снижает восстановительную силу сна. Фрагментированный, беспокойный сон бьет по когнитивным функциям: страдает внимание, продуктивность и даже творческое мышление. Если же шум мешает спать регулярно, развивается хронический недосып со всеми вытекающими последствиями – от бессонницы до ослабленного иммунитета.





Иммунитет под ударом

Когда тело живет в условиях постоянного шумового стресса и недосыпа, ресурсы иммунной системы истощаются. Организм вырабатывает больше кортизола – гормона, который в хронически высоких дозах подавляет иммунную защиту. Ученые обнаружили, что постоянный городской шум может влиять на клетки иммунитета: уровень некоторых иммунных клеток и сигнальных молекул отклоняется от нормы. Проще говоря, человек, день зa днем подвергающийся раздражающему гулу, становится более уязвим для вирусов и воспалений, а болезни переносятся тяжелее. Неудивительно, что воздействие шума связывают и с повышенным риском серьезных заболеваний – например, сердечно-сосудистых расстройств. Ведь хронический стресс и ослабленный иммунитет играют в этом не последнюю роль.