Когда тревожность отключает тело: как не потерять контакт

В современном ритме жизни легко утратить контакт с собственным телом – мы все чаще "живем в голове", в дедлайнах, диалогах и тревогах. Некоторые называют это "десоматизацией", однако с научной точки зрения это не совсем верно. Настоящая десоматизация – состояние куда более глубокое, чем просто привычка игнорировать усталость. Разберемся, что это такое на самом деле, почему тревожность может быть первым звоночком – и как вовремя восстановить связь с телом.





Что такое десоматизация?

Термин десоматизация был введен в клиническую психологию и психоанализ для описания стойкого нарушения восприятия телесных ощущений. В отличие от соматизации (гиперфокус на телесных симптомах), десоматизация означает отчуждение от тела, неспособность чувствовать боль, голод, напряжение, сексуальное возбуждение или даже базовое ощущение себя в теле.

Это состояние чаще всего встречается при:

алекситимии – когда человек не может распознавать и называть свои эмоции;

посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) – когда тело как бы "отключается", чтобы защитить психику;

деперсонализации – ощущении, что тело чужое или "не мое".

Исследование (Frewen & Lanius, 2006) показало, что у людей с травматическим опытом десоматизация может быть способом защиты – блокировкой телесной чувствительности ради выживания. Однако при длительном течении это становится источником серьезных психосоматических и психических нарушений.





А как же тревожность и "жизнь в голове"?

Многие путают десоматизацию с более распространённым явлением – когнитивной перегрузкой и сниженной телесной осознанностью. Да, тревожный человек часто:

игнорирует сигналы голода или усталости,

не может "остановиться" и почувствовать тело,

напрягает мышцы, не осознавая этого.

Но это не десоматизация в строгом смысле, а скорее функциональное снижение чувствительности, которое обратимо и связано с образом жизни. Такое состояние называют "частичной телесной диссоциацией" или телесным отчуждением.

Есть ли гендерные различия?

Исследования показывают, что алекситимия и десоматизация несколько чаще встречаются у мужчин. Это может быть связано с культурной установкой "не показывать чувства". Женщины, напротив, чаще жалуются на телесный дискомфорт, но при этом могут быть более телесно чувствительны. Тем не менее, тревожность и перегрузка могут приводить к телесному "отключению" у всех, вне зависимости от пола.

Как восстановить контакт с телом

Для большинства людей, испытывающих тревожность и "отрыв от тела", речь идёт не о патологическом расстройстве, а о сниженной телесной осознанности. Но именно она может со временем перерасти в глубокий дисбаланс, если не уделять ей внимания. Вот что поможет сохранить или восстановить связь:





Ежедневные телесные "чек-ины" – короткие паузы, когда вы задаете себе вопросы: Где я чувствую напряжение? Как дышу? Есть ли голод?

– короткие паузы, когда вы задаете себе вопросы: Где я чувствую напряжение? Как дышу? Есть ли голод? Физическая активность (но не через силу): танцы, йога, плавание, цигун. Всё, что помогает "проживать" тело, а не просто нагружать его.

(но не через силу): танцы, йога, плавание, цигун. Всё, что помогает "проживать" тело, а не просто нагружать его. Дыхательные практики: медленное осознанное дыхание помогает переключиться с мыслей на телесные ощущения.

медленное осознанное дыхание помогает переключиться с мыслей на телесные ощущения. Работа с психотерапевтом, особенно в рамках телесно-ориентированных подходов, если отчуждение от тела выраженное и сохраняется длительное время.

Не каждая тревожность и забывчивость о теле – это десоматизация. Но если вы чувствуете, что вообще перестали ощущать себя, что тело – просто средство "переносить мозг", стоит остановиться. Настоящее здоровье – это не только ментальное благополучие, но и способность жить в теле, а не отдельно от него.