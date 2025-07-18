Ваш организм в режиме тревоги: как распознать избыток кортизола

Вы можете не замечать выраженных изменений, но уровень гормона влияет на все, от кожи до психики.
Плохое пищеварение, подавленное настроение, постоянные простуды и лишний вес – лишь часть последствий, к которым приводит стабильно высокий уровень кортизола. Иммунолог и диетолог Алена Парецкая специально для читателей Клео.ру составила краткий гид, который поможет выявить проблему и сделать первые шаги к ее решению.
Что делает кортизол и почему его называют гормоном стресса
Этот гормон вырабатывают надпочечники. Кортизол поддерживает работу всех систем и органов тела. Базово это мощный инструмент выживания, необходимый для адаптации к триггерным ситуациям.
Его колебания заложены эволюцией, чтобы люди могли выживать в сложных условиях.
Представьте, что на вас напала собака. В этот момент организм включает режим "бей или беги". Кортизол резко повышается, увеличивая уровень сахара в крови, обеспечивая энергией мышцы, подавляя воспаление, чтобы рана не мешала бежать, и усиливая бдительность.
В повседневной жизни кортизол контролирует артериальное давление, участвует в обмене веществ, регулирует иммунную систему и даже влияет на циклы сна и бодрствования. Без него мы бы не могли эффективно функционировать. Проблема возникает, если есть дефицит или переизбыток гормона.
Симптомы повышенного кортизола
- Избыток веса: жир откладывается в основном в области лица ("лунообразное лицо"), шеи ("бычья шея"), живота.
- Повышенное артериальное давление.
- Нарушение сна: бессонница или чрезмерная сонливость.
- Мышечная слабость и истончение костей (остеопороз).
- Угревая сыпь и проблемы с кожей.
- Нарушения менструального цикла у женщин.
- Депрессия, тревожность, раздражительность.
- Замедленное заживление ран.
- Ухудшение памяти и концентрации.
- Частые инфекционные заболевания (сниженный иммунитет).
- Проблемы с пищеварением (изжога, запоры, диарея).
Чтобы убедиться, что уровень гормона высокий, сдают специальный анализ крови. Часто несколько раз в течение дня, потому что уровень кортизола колеблется в зависимости от времени суток.
Нормы зависят от лаборатории и метода исследования, поэтому ориентируйтесь на референсные значения, указанные в результатах анализа. Важно обсудить их с врачом. Только специалист даст правильную интерпретацию.
Почему кортизол повышен
Такое состояние называют синдромом гиперкортицизма. Причин несколько, в основном они связаны с образом жизни и анамнезом.
- Хронический стресс. Постоянное напряжение на работе, личные проблемы, негативные эмоции приводят к постоянной выработке кортизола. Организм не успевает восстанавливаться, и уровень гормона остается повышенным.
- Заболевания. Например, болезнь Кушинга (опухоль надпочечников или гипофиза), определенные аутоиммунные заболевания, и даже инфекционные процессы могут вызывать гиперкортицизм.
- Образ жизни. Недостаток сна, неправильное питание (избыток сахара и рафинированных углеводов), сидячий образ жизни, злоупотребление алкоголем и курение вызывают дисбаланс кортизола.
Последствия
- Проблемы с ЖКТ: изжога, язвенная болезнь, воспалительные заболевания кишечника.
- Снижение иммунитета: частые инфекции, медленное заживление ран.
- Проблемы с кожей: угревая сыпь, стрии (растяжки), сухость.
- Нарушения женского здоровья: сбои менструального цикла, бесплодие.
- Гормональный дисбаланс: некорректная работа щитовидной железы, проблемы с обменом веществ.
- Проблемы с психикой: депрессия, тревожность, расстройства сна.
Как решить проблему
Самолечение может быть опасно, обратитесь к врачу-эндокринологу. Он определит причину гиперкортицизма и назначит эффективное лечение.
Что можно изменить в образе жизни уже сейчас
- Управляйте стрессом. Делайте практики релаксации (йога, медитация), спите 7-8 часов в сутки, найдите хобби, чаще общайтесь с близкими.
- Питайтесь более здорово: исключите сахар, рафинированные углеводы, жирную пищу. Ешьте больше фруктов, овощей, нежирного белка.
- Регулярно занимайтесь спортом. Умеренное кардио (ходьба, бег, плавание) помогает снизить уровень кортизола.
- Откажитесь от вредных привычек: курения, злоупотребления алкоголем.