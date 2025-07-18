Ваш организм в режиме тревоги: как распознать избыток кортизола

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Вы можете не замечать выраженных изменений, но уровень гормона влияет на все, от кожи до психики.

Плохое пищеварение, подавленное настроение, постоянные простуды и лишний вес – лишь часть последствий, к которым приводит стабильно высокий уровень кортизола. Иммунолог и диетолог Алена Парецкая специально для читателей Клео.ру составила краткий гид, который поможет выявить проблему и сделать первые шаги к ее решению.

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Что делает кортизол и почему его называют гормоном стресса

Этот гормон вырабатывают надпочечники. Кортизол поддерживает работу всех систем и органов тела. Базово это мощный инструмент выживания, необходимый для адаптации к триггерным ситуациям.

Его колебания заложены эволюцией, чтобы люди могли выживать в сложных условиях.

Представьте, что на вас напала собака. В этот момент организм включает режим "бей или беги". Кортизол резко повышается, увеличивая уровень сахара в крови, обеспечивая энергией мышцы, подавляя воспаление, чтобы рана не мешала бежать, и усиливая бдительность.

В повседневной жизни кортизол контролирует артериальное давление, участвует в обмене веществ, регулирует иммунную систему и даже влияет на циклы сна и бодрствования. Без него мы бы не могли эффективно функционировать. Проблема возникает, если есть дефицит или переизбыток гормона.

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Симптомы повышенного кортизола

  • Избыток веса: жир откладывается в основном в области лица ("лунообразное лицо"), шеи ("бычья шея"), живота.
  • Повышенное артериальное давление.
  • Нарушение сна: бессонница или чрезмерная сонливость.
  • Мышечная слабость и истончение костей (остеопороз).
  • Угревая сыпь и проблемы с кожей.
  • Нарушения менструального цикла у женщин.
  • Депрессия, тревожность, раздражительность.
  • Замедленное заживление ран.
  • Ухудшение памяти и концентрации.
  • Частые инфекционные заболевания (сниженный иммунитет).
  • Проблемы с пищеварением (изжога, запоры, диарея).

Чтобы убедиться, что уровень гормона высокий, сдают специальный анализ крови. Часто несколько раз в течение дня, потому что уровень кортизола колеблется в зависимости от времени суток.

Нормы зависят от лаборатории и метода исследования, поэтому ориентируйтесь на референсные значения, указанные в результатах анализа. Важно обсудить их с врачом. Только специалист даст правильную интерпретацию.

Фото: Freepik.com

Почему кортизол повышен

Такое состояние называют синдромом гиперкортицизма. Причин несколько, в основном они связаны с образом жизни и анамнезом.

  1. Хронический стресс. Постоянное напряжение на работе, личные проблемы, негативные эмоции приводят к постоянной выработке кортизола. Организм не успевает восстанавливаться, и уровень гормона остается повышенным.
  2. Заболевания. Например, болезнь Кушинга (опухоль надпочечников или гипофиза), определенные аутоиммунные заболевания, и даже инфекционные процессы могут вызывать гиперкортицизм.
  3. Образ жизни. Недостаток сна, неправильное питание (избыток сахара и рафинированных углеводов), сидячий образ жизни, злоупотребление алкоголем и курение вызывают дисбаланс кортизола.

Последствия

  • Проблемы с ЖКТ: изжога, язвенная болезнь, воспалительные заболевания кишечника.
  • Снижение иммунитета: частые инфекции, медленное заживление ран.
  • Проблемы с кожей: угревая сыпь, стрии (растяжки), сухость.
  • Нарушения женского здоровья: сбои менструального цикла, бесплодие.
  • Гормональный дисбаланс: некорректная работа щитовидной железы, проблемы с обменом веществ.
  • Проблемы с психикой: депрессия, тревожность, расстройства сна.

Как решить проблему

Самолечение может быть опасно, обратитесь к врачу-эндокринологу. Он определит причину гиперкортицизма и назначит эффективное лечение.

Фото: Freepik.com

Что можно изменить в образе жизни уже сейчас

  • Управляйте стрессом. Делайте практики релаксации (йога, медитация), спите 7-8 часов в сутки, найдите хобби, чаще общайтесь с близкими.
  • Питайтесь более здорово: исключите сахар, рафинированные углеводы, жирную пищу. Ешьте больше фруктов, овощей, нежирного белка.
  • Регулярно занимайтесь спортом. Умеренное кардио (ходьба, бег, плавание) помогает снизить уровень кортизола.
  • Откажитесь от вредных привычек: курения, злоупотребления алкоголем.
Дарья Сизова

Автор раздела «Здоровье»

 

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