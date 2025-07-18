Ваш организм в режиме тревоги: как распознать избыток кортизола

Плохое пищеварение, подавленное настроение, постоянные простуды и лишний вес – лишь часть последствий, к которым приводит стабильно высокий уровень кортизола. Иммунолог и диетолог Алена Парецкая специально для читателей Клео.ру составила краткий гид, который поможет выявить проблему и сделать первые шаги к ее решению.





Что делает кортизол и почему его называют гормоном стресса

Этот гормон вырабатывают надпочечники. Кортизол поддерживает работу всех систем и органов тела. Базово это мощный инструмент выживания, необходимый для адаптации к триггерным ситуациям.

Его колебания заложены эволюцией, чтобы люди могли выживать в сложных условиях.

Представьте, что на вас напала собака. В этот момент организм включает режим "бей или беги". Кортизол резко повышается, увеличивая уровень сахара в крови, обеспечивая энергией мышцы, подавляя воспаление, чтобы рана не мешала бежать, и усиливая бдительность.

В повседневной жизни кортизол контролирует артериальное давление, участвует в обмене веществ, регулирует иммунную систему и даже влияет на циклы сна и бодрствования. Без него мы бы не могли эффективно функционировать. Проблема возникает, если есть дефицит или переизбыток гормона.





Симптомы повышенного кортизола

Избыток веса: жир откладывается в основном в области лица ("лунообразное лицо"), шеи ("бычья шея"), живота.

Повышенное артериальное давление.

Нарушение сна: бессонница или чрезмерная сонливость.

Мышечная слабость и истончение костей (остеопороз).

Угревая сыпь и проблемы с кожей.

Нарушения менструального цикла у женщин.

Депрессия, тревожность, раздражительность.

Замедленное заживление ран.

Ухудшение памяти и концентрации.

Частые инфекционные заболевания (сниженный иммунитет).

Проблемы с пищеварением (изжога, запоры, диарея).

Чтобы убедиться, что уровень гормона высокий, сдают специальный анализ крови. Часто несколько раз в течение дня, потому что уровень кортизола колеблется в зависимости от времени суток.

Нормы зависят от лаборатории и метода исследования, поэтому ориентируйтесь на референсные значения, указанные в результатах анализа. Важно обсудить их с врачом. Только специалист даст правильную интерпретацию.





Почему кортизол повышен

Такое состояние называют синдромом гиперкортицизма. Причин несколько, в основном они связаны с образом жизни и анамнезом.

Хронический стресс. Постоянное напряжение на работе, личные проблемы, негативные эмоции приводят к постоянной выработке кортизола. Организм не успевает восстанавливаться, и уровень гормона остается повышенным. Заболевания. Например, болезнь Кушинга (опухоль надпочечников или гипофиза), определенные аутоиммунные заболевания, и даже инфекционные процессы могут вызывать гиперкортицизм. Образ жизни. Недостаток сна, неправильное питание (избыток сахара и рафинированных углеводов), сидячий образ жизни, злоупотребление алкоголем и курение вызывают дисбаланс кортизола.

Последствия

Проблемы с ЖКТ : изжога, язвенная болезнь, воспалительные заболевания кишечника.

: изжога, язвенная болезнь, воспалительные заболевания кишечника. Снижение иммунитета : частые инфекции, медленное заживление ран.

: частые инфекции, медленное заживление ран. Проблемы с кожей : угревая сыпь, стрии (растяжки), сухость.

: угревая сыпь, стрии (растяжки), сухость. Нарушения женского здоровья : сбои менструального цикла, бесплодие.

: сбои менструального цикла, бесплодие. Гормональный дисбаланс : некорректная работа щитовидной железы, проблемы с обменом веществ.

: некорректная работа щитовидной железы, проблемы с обменом веществ. Проблемы с психикой: депрессия, тревожность, расстройства сна.

Как решить проблему

Самолечение может быть опасно, обратитесь к врачу-эндокринологу. Он определит причину гиперкортицизма и назначит эффективное лечение.





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