Всемирный день здоровья 2024 года: история и традиции праздника, популярные мероприятия

У людей, ведущих здоровый образ жизни, есть отличный способ подчеркнуть свои достижения. Специально для них проводится ежегодное мероприятие – праздник, предназначенный для тех, кто заботится о своем физическом благополучии. Всемирный день здоровья в 2024 году отмечают 7 апреля. Праздник направлен на то, чтобы уделить особое внимание соответствующей тематике – пользе здоровых привычек, питания, физической активности и другим вопросам. Клео.ру предлагает узнать побольше об истории и традициях этого праздника, а также о том, как его отмечать.

Когда и как появился праздник

Датой, с которой связано появление этого праздника, считается 7 апреля 1948 года. В этот день был подписан устав Всемирной организации здоровья (ВОЗ). Само же мероприятие стали отмечать спустя два года – Всемирный день здоровья возник 7 апреля 1950 года.

Тематика здоровья актуальна для человечества на протяжении многих столетий. Хотя со временем достижения в области медицины шагнули далеко вперед, все же остается немало нерешенных вопросов. Так, это связано с плохой экологией, отсутствием в некоторых странах доступных медицинских услуг. Для того, чтобы разбираться с проблемами в сфере здравоохранения, и была создана ВОЗ. Впоследствии, когда возник вопрос, какого числа организовать такое мероприятие как Всемирный день здоровья, датой был выбран именно день подписания устава ВОЗ. Праздник проходит под лозунгом «Здоровье для всех», в этот день затрагиваются вопросы, актуальные для всего человечества.





Мероприятия Всемирного дня здоровья

Мероприятия, которые проводятся в этот день, направлены на то, чтобы показать людям преимущества здорового образа жизни. Принято проводить флешмобы и конференции, посвященные данной тематике. Хорошей традицией стало проведение бесплатных консультаций в различных медучреждениях, возможность проверить уровень сахара в крови и артериальное давление. Также подобные обследования и рекомендации специалистов предусмотрены в мобильных медицинских центрах, которые с каждым годом завоевывают все большую популярность.





Глобальные мероприятия

Каждый год праздник посвящено тому, чтобы привлечь внимание каждого человека к проблемам здоровья, и 7 апреля 2024 года не является исключением в этом плане. Глобальные мероприятия в этот день организовываются на местном, региональном и международном уровне. К их числу относятся следующие:

проведение конференций, семинаров, публичных лекций. Подобные мероприятия зачастую проходят в библиотеках и образовательных учреждениях;

освещение актуальных проблем, связанных с здравоохранением, в социальных сетях и средствах массовой информации;

проведение агитации с помощью листовок, плакатов

работа волонтеров;

проведение спортивных мероприятий;

возможность получения в медучреждениях бесплатных консультаций специалистов;

организация уроков гимнастики, флешмобов, в которых могут быть задействованы знаменитости.





Мероприятия в России

Всевозможные мероприятия, посвященные тематике здравоохранения, проводятся в разных городах России. Они предусмотрены для школьников, студентов, молодых и пожилых людей. К числу популярных мероприятий относятся следующие:

спортивные соревнования по разным направлениям, например, волейболу или баскетболу;

организации туристических походов;

экологические акции, посвященные чистоте населенных пунктов;

проведение конкурсов рисунков, посвященных здоровому образу жизни;

лекции на определенные темы здравоохранения;

«Дни открытых дверей» в музеях спорта;

организация массовых фестивалей, посвященных темам здоровья.





Как отметить Всемирный день здоровья

После того, как вы узнали об этом празднике, наверняка вам будет интересно узнать, как отметить Всемирный день здоровья. Этот день – прекрасный повод, чтобы пересмотреть свой образ жизни и ввести в него полезные привычки. Вы можете приобщиться к празднику, посетив массовые мероприятия. Также это отличный повод, чтобы получить бесплатные консультации и даже пройти обследования у квалифицированных медицинских специалистов. С этой целью можно отправиться в медучреждения, где проводятся подобные акции. Кроме того, вы можете провести тренировку в домашних условиях или посетив соответствующее мероприятие, подобрать полезное меню и освоить готовку новых для себя диетических блюд.





Подведем итог

Всемирный день здоровья 2024 года – значимый праздник, который помогает привлечь внимание к проблемам здравоохранение и заставляет людей задуматься о собственном здоровье. Обязательно постарайтесь принять участие в мероприятиях, которые проводятся в этот день. Возможно, это станет толчком для того, чтобы изменить свой образ жизни в лучшую сторону.