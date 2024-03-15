Всемирный день здоровья 2024 года: история и традиции праздника, популярные мероприятия

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Плов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаромПлов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаром Поздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое времяПоздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое время Эндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животеЭндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животе Алсу готовит план Б для мечтающей стать певицей дочериАлсу готовит план Б для мечтающей стать певицей дочери

Лента новостей

Четверг 14 марта

00:33Евгению Цыганову исполнилось 45 лет: вспоминаем самые яркие роли актера 00:08Всемирный день здоровья 2024 года: история и традиции праздника, популярные мероприятия 21:56"Основная опасность": Алла Пугачева оказалась связана с картой дьявола 19:40Ушел из жизни актер и каскадер из "Неуловимых мстителей" Виктор Жердев 18:02Получившая диагноз "рак кожи" супермодель Бринкли показала лицо после операции 17:03Цискаридзе назвал Большой и Мариинский театр самыми главными в мире 16:02Поргина прокомментировала новость о пополнении в семье 78-летнего Петросяна 15:37Райан Гослинг признался, что семья помогала ему готовить номер для "Оскара" 13:06Клара Новикова обрадовалась за ставшего отцом в третий раз Евгения Петросяна 12:02Павлу Воле — 45: звезда Comedy Club отмечает юбилей 10:39Светлаков публично признался, что ему очень не хватает Урганта на телевидении 10:21Известный психолог составила портреты кандидатов в президенты России 10:08Источник во дворце сообщил, что в браке Кейт Миддлтон назрели проблемы 09:41Шарлиз Терон ошарашила поклонников неожиданным известием о замужестве 09:03Благоприятные дни для маникюра в мае 2024 года 08:55Гагарина рассказала о важном событии, из-за которого она игнорирует новую "Фабрику звезд" 08:01Звезда "Дом-2" Тигран Салибеков рассекретил имя будущего ребенка 06:08Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы 04:50Благоприятные дни для операций в мае 2024 года 03:09Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета 00:02Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем 22:10Папарацци заметили, как Леонардо Ди Каприо мило флиртовал с молодой певицей 21:26Бывший муж уехавшей из России Пугачевой раскрыл доходы певицы во времена СССР 17:09Жена Петросяна опровергла слухи об обращении к суррогатной маме 17:04Загорелый экс-участник "Дома-2" Солнцев показал свою гладкую Пифочку 16:27Хирург Газимагомедова рассказала, к каким операциям могла прибегнуть певица Нюша 16:18"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой 15:30Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой 15:19Родившая в 19 лет актриса Ильюхина из "Ворониных" нарядила чадо на праздник 15:02Героиня шоу "4 свадьбы" сочла поведение других участниц "сплошным лицемерием" 14:27Дарья Пынзарь из "Дома-2" прилюдно ласкает мужа на пляже: фото 13:05Певица Алина Гросу вышла замуж во второй раз и показала фото со свадьбы 12:59Сотрудник Кузьминского кладбища сообщил о минувшем визите Пугачевой 12:31Женские духи в тренде 2024: ароматы, которые покорят ваше сердце 11:43Жена Евгения Петросяна удивила новостью о пополнении в семье 10:17Актер из "Бумажного дома" Морте перевоплотился в священника для нового проекта 09:56Пахмутова после смерти мужа назвала концерт на родине самой большой радостью 08:19Почему вы сомневаетесь в своих силах и обесцениваете успехи: разбираемся с синдромом самозванца 06:02Установки, которые мешают вам развиваться как личностно, так и профессионально 03:315 причин, которые мешают женщинам быть счастливыми 00:32Лопес и Аффлек удивили публику отсутствием на вручении премии "Оскар" 23:55Лунный календарь здоровья на май 2024 года 23:30"Муж пришел отравить": облапанная бородатым дружком Саша Черно предупредила всех 21:58"Меня прошибло током": рыдающая Подольская потеряла любимого мужчину 21:48Барзиков из "Дома-2" застал жену в постели с красавцем 19:18Ушла из жизни ставшая монахиней актриса Галина Яцкина 18:03Врачи диагностировали у внучки певицы Валерии пневмококковую инфекцию 17:10Сон во время беременности подсказал певице Джесси Джеймс Деккер имя будущего сына 16:09Page Six: в окружении Меган Маркл высмеяли Кейт Миддлтон за фотошоп на снимке 15:08Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва"
1370
800
true

Всемирный день здоровья 2024 года: история и традиции праздника, популярные мероприятия

Всемирный день здоровья 2024 года: история и традиции праздника, популярные мероприятия

7 апреля 2024 года отмечается Всемирный день здоровья. Узнайте о запланированных мероприятиях и о том, как вы можете присоединиться к празднованию и заботе о здоровье.

У людей, ведущих здоровый образ жизни, есть отличный способ подчеркнуть свои достижения. Специально для них проводится ежегодное мероприятие – праздник, предназначенный для тех, кто заботится о своем физическом благополучии. Всемирный день здоровья в 2024 году отмечают 7 апреля. Праздник направлен на то, чтобы уделить особое внимание соответствующей тематике – пользе здоровых привычек, питания, физической активности и другим вопросам. Клео.ру предлагает узнать побольше об истории и традициях этого праздника, а также о том, как его отмечать.

Когда и как появился праздник

Датой, с которой связано появление этого праздника, считается 7 апреля 1948 года. В этот день был подписан устав Всемирной организации здоровья (ВОЗ). Само же мероприятие стали отмечать спустя два года – Всемирный день здоровья возник 7 апреля 1950 года.

Тематика здоровья актуальна для человечества на протяжении многих столетий. Хотя со временем достижения в области медицины шагнули далеко вперед, все же остается немало нерешенных вопросов. Так, это связано с плохой экологией, отсутствием в некоторых странах доступных медицинских услуг. Для того, чтобы разбираться с проблемами в сфере здравоохранения, и была создана ВОЗ. Впоследствии, когда возник вопрос, какого числа организовать такое мероприятие как Всемирный день здоровья, датой был выбран именно день подписания устава ВОЗ. Праздник проходит под лозунгом «Здоровье для всех», в этот день затрагиваются вопросы, актуальные для всего человечества.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Мероприятия Всемирного дня здоровья

Мероприятия, которые проводятся в этот день, направлены на то, чтобы показать людям преимущества здорового образа жизни. Принято проводить флешмобы и конференции, посвященные данной тематике. Хорошей традицией стало проведение бесплатных консультаций в различных медучреждениях, возможность проверить уровень сахара в крови и артериальное давление. Также подобные обследования и рекомендации специалистов предусмотрены в мобильных медицинских центрах, которые с каждым годом завоевывают все большую популярность.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Глобальные мероприятия

Каждый год праздник посвящено тому, чтобы привлечь внимание каждого человека к проблемам здоровья, и 7 апреля 2024 года не является исключением в этом плане. Глобальные мероприятия в этот день организовываются на местном, региональном и международном уровне. К их числу относятся следующие:

  • проведение конференций, семинаров, публичных лекций. Подобные мероприятия зачастую проходят в библиотеках и образовательных учреждениях;
  • освещение актуальных проблем, связанных с здравоохранением, в социальных сетях и средствах массовой информации;
  • проведение агитации с помощью листовок, плакатов
  • работа волонтеров;
  • проведение спортивных мероприятий;
  • возможность получения в медучреждениях бесплатных консультаций специалистов;
  • организация уроков гимнастики, флешмобов, в которых могут быть задействованы знаменитости.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Мероприятия в России

Всевозможные мероприятия, посвященные тематике здравоохранения, проводятся в разных городах России. Они предусмотрены для школьников, студентов, молодых и пожилых людей. К числу популярных мероприятий относятся следующие:

  • спортивные соревнования по разным направлениям, например, волейболу или баскетболу;
  • организации туристических походов;
  • экологические акции, посвященные чистоте населенных пунктов;
  • проведение конкурсов рисунков, посвященных здоровому образу жизни;
  • лекции на определенные темы здравоохранения;
  • «Дни открытых дверей» в музеях спорта;
  • организация массовых фестивалей, посвященных темам здоровья.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как отметить Всемирный день здоровья

После того, как вы узнали об этом празднике, наверняка вам будет интересно узнать, как отметить Всемирный день здоровья. Этот день – прекрасный повод, чтобы пересмотреть свой образ жизни и ввести в него полезные привычки. Вы можете приобщиться к празднику, посетив массовые мероприятия. Также это отличный повод, чтобы получить бесплатные консультации и даже пройти обследования у квалифицированных медицинских специалистов. С этой целью можно отправиться в медучреждения, где проводятся подобные акции. Кроме того, вы можете провести тренировку в домашних условиях или посетив соответствующее мероприятие, подобрать полезное меню и освоить готовку новых для себя диетических блюд.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Всемирный день здоровья 2024 года – значимый праздник, который помогает привлечь внимание к проблемам здравоохранение и заставляет людей задуматься о собственном здоровье. Обязательно постарайтесь принять участие в мероприятиях, которые проводятся в этот день. Возможно, это станет толчком для того, чтобы изменить свой образ жизни в лучшую сторону.

15 марта 2024, 00:08
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

Пасхальные поделки своими руками: оригинальные и простые в исполнении идеи

Пасхальные поделки своими руками: оригинальные и простые в исполнении идеи
В этой статье вы найдете 5 простых и оригинальных идей для детей и взрослых.

Какого числа начинается Ураза-байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции

Какого числа начинается Ураза-байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции
Узнайте, когда отмечается праздник Ураза-байрам в 2024 году. В статье вы найдете точную дату начала и конца Рамадана.

Как отдыхаем в мае 2024 года: календарь праздников и выходных

Как отдыхаем в мае 2024 года: календарь праздников и выходных
Планируете отпуск или просто хотите узнать, как будем отдыхать в мае 2024 года? В этой статье вы найдете календарь праздников и выходных, а также советы по планированию отпуска.

День дочери в 2024 году: история и традиции

День дочери в 2024 году: история и традиции
День дочери — это прекрасный повод сказать своей любимой девочке, как сильно вы ее любите и цените. В статье вы найдете информацию о дате праздника в 2024 году, его истории и традициях, а также идеи для подарков и поздравлений.

Календарь мусульманских праздников на 2024 год

Календарь мусульманских праздников на 2024 год
В этой статье вы найдете полный календарь мусульманских праздников на 2024 год с их точными датами и описанием.

Лунный календарь рыболова на апрель 2024

Лунный календарь рыболова на апрель 2024
Лунный календарь рыболова на апрель 2024: удачные дни для улова и оптимальное время для рыбалки

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех