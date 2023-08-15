Коллаборация бренда TECNO и художника Сергея IMAN представлена в арт-пространстве «Хлебозавод»

Инновационный бренд смартфонов и умных устройств TECNO объявил о создании визуальной 3D-инсталляции в арт-центре «Хлебозавод» в Москве. Событие приурочено к выходу передового флагманского смартфона PHANTOM V Fold со складным экраном.

В основе инсталляции лежит идея о комплексности личности. Раз за разом жизнь ставит человека перед необходимостью заново переизобретать себя в различных ситуациях. Слоганом «Всё сложится по-новому» компания хочет показать, что это не обязательно негативный процесс. Исследуя новые грани своего «я», можно отойти от устоявшихся шаблонов, выйти за рамки принятого и отдаться творчеству. Это лозунг для тех, кто верит в будущее, для художников по духу и призванию, которые воспринимают свою личность как холст.

Инсталляция отражает эту идею: увидеть рисунок полностью можно лишь с одной точки. В зависимости от перемещения зрителя рисунок будет меняться — так же, как меняется человек. "Это — наша попытка порассуждать о том, как мы воспринимаем искусство и как сами, будучи зрителем, участвуем в создании произведения", - говорят создатели инсталляции.

Эта же философия вдохновила TECNO на создание нового смартфона. PHANTOM V Fold дает своему пользователю возможность выстраивать взаимодействие со смартфоном с нуля, ориентируясь на свои потребности, а не на предыдущий опыт использования смартфонов. Огромный экран и сверхчеткие камеры открывают новые возможности для реализации даже самых невероятных целей.

TECNO не впервые выстраивает со своими пользователями диалог об их внутренних переживаниях. В этот раз в центре внимания оказалась идея о многогранности человеческой личности и необходимости принятия всех своих сторон. Инсталляция выполнена в коллаборации со стрит-арт художником Сергеем IMAN. Композиция была установлена в арт-пространстве "Хлебозавод" 2 мая и сопровождалась креативным перформанс-шоу – Сергей раскрасил фигуру непосредственно после ее установки. Посмотреть арт-объект можно в любое время со 2 мая по 1 июня.

Кроме того, для тех, кто желает получить премиальный PHANTOM V Fold бесплатно, TECNO проводит конкурс. Чтобы принять в нём участие, нужно подписаться на официальную группу бренда ВКонтакте и разместить на своей странице ВКонтакте собственную фотографию на фоне инсталляции с хэштэгом #TECNO_всесложится. Имя победителя будет опубликовано в официальной группе TECNO ВКонтакте 10 июня.

Флагманский смартфон PHANTOM V Fold – первый складной смартфон от бренда TECNO. Благодаря передовой технологии бренда, складка на основном 7.9-дюймовом AMOLED 2K+ экране практически не заметна. В качестве внешнего экрана установлен 6.4-дюймовый AMOLED-дисплей. В разложенном виде смартфон может заменить планшет. PHANTOM V Fold оснащён основной камерой с разрешением 50 Мп и апертурой f/1.85, а также портретной камерой 50 Мп с 2х оптическим зумом. Съемка видео доступна в формате 4К 60 FPS. Основную камеру можно использовать для создания фронтальных снимков с выведением картинки на внешний экран.

Смартфон оснащен внутренней памятью 512 Гб + 12 Гб ОЗУ. В смартфоне установлен высокопроизводительный восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9000+. Специально для новой модели TECNO представил оболочку HiOS Fold 13, разработанную под раскладные смартфоны. Пользователь может работать параллельно в двух приложениях и закреплять любимые пары, чтобы в дальнейшем запускать их одним нажатием. Специально для работы с V Fold было адаптировано 2000 популярных приложений. Емкий аккумулятор на 5000 мАч обеспечит сутки автономной работы, а быстрая зарядка 45 Вт полностью восполняет объем за час.

Фото: пресс-служба Tecno