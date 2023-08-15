Погода на июль 2023 в Санкт-Петербурге

Синоптиками Гидрометцентра составлен прогноз погоды на июль 2023 в Санкт-Петербурге. Эксперты сообщают, какие сюрпризы приготовила природа жителям и гостям северной столицы России.

Погода в Санкт-Петербурге в июле 2023 года

Июль считается одним из самых жарких месяцев в году в большинстве регионов страны. Эта участь не обошла и Санкт-Петербург. Погода будет уже не такой комфортной для прогулок и экскурсий, как в предыдущие месяцы. Определенные сложности представляет и большое количество туристов, решивших воочию застать местное уникальное явление – белые ночи.

Согласно составленным прогнозам, температура окажется немного выше среднемесячных значений в предыдущие годы. Причиной этому является относительно солнечная и сухая погода. Дождливых дней будет аномально мало.

Синоптики тщательно собирают и фиксируют информацию о погоде и температурных изменениях во всех регионах страны. Статистические данные помогают строить долгосрочные прогнозы с высокой точностью, а также определять, в какие годы была максимальная и минимальная температура в июле.

Абсолютный температурный максимум был 28 июля 2010 года – +35.3°C. До минимальных значений столбик термометра опускался 21 июля 1968 года – +4.9C°.

Согласно расчетам экспертов Гидрометцентра, в июле 2023 года погодные условия будут немного выше средних значений. Напомним, что долгосрочные прогнозы строятся на основе статистических данных и не могут учитывать некоторые погодные сюрпризы.

Температура в июле будет равномерной в течение всего месяца, и ощутимой разницы между первой и второй половиной июля 2023 года не будет. Синоптический прогноз сообщает, к какой погоде следует готовиться жителям и гостям города во втором месяце лета.

Читайте также: Погода на июль 2023 в Москве и Московской области

Погода в Санкт-Петербурге на начало месяца

Середина лета будет ощутимо жаркой для Санкт-Петербурга. Синоптики уверены, что в 2023 году среднемесячные показатели будут выше на 1-2°C. И хоть такие значения кажутся незначительными, но погода будет ощущаться, как жаркая.

Средние значения температуры:

днем – +23.5°C;

ночью – +18.1°C.

Предварительный прогноз основан на статистических данных и дает общее понимание о том, какая погода будет в июле 2023 года в СПб. Более точная информация об изменениях климатических условий появится незадолго до ожидаемой даты, когда появятся дополнительные необходимые данные.

Дата Температура, C° Погода Дневная Ночная 1 +23 +17 Солнечно 2 +24 +17 Небольшая облачность 3 +23 +18 Солнечно 4 +24 +18 Небольшая облачность 5 +22 +17 Осадки 6 +23 +18 Небольшая облачность 7 +23 +18 8 +24 +19 9 +24 +19 10 +24 +18 Облачно 11 +24 +18 Солнечно 12 +24 +18 13 +24 +19 14 +24 +19 15 +23 +18 Облачно 16 +23 +18

Первая половина июля отличается более сухой погодой. Осадки будут чрезвычайно редкими и малочисленными. Приятная температура в вечернее время и уникальные природные явления в этом регионе создают отличные условия для прогулок.

Погода в Санкт-Петербурге на конец месяца

​

Вторая половина месяца будет более дождливой, но это не окажет существенного влияния на температуру. Тем не менее осадки могут испортить впечатление от пеших прогулок или просмотра достопримечательностей города.

Средние значения температуры:

днем – +23.8°C;

ночью – +18.4°C.

Эксперты составили ориентировочные прогнозы погоды на июль 2023 года в Санкт-Петербурге. Эта информация представлена в таблице ниже.

Дата Температура, C° Погода Дневная Ночная 17 +23 +17 Солнечно 18 +23 +18 Осадки 19 +24 +19 Солнечно 20 +24 +19 Облачно 21 +24 +19 Небольшая облачность 22 +24 +18 23 +22 +17 Осадки 24 +22 +17 25 +24 +19 Облачно 26 +26 +20 Солнечно 27 +25 +19 Облачно 28 +26 +20 29 +24 +19 Солнечно 30 +23 +18 Осадки 31 +23 +18

Количество дождливых дней существенно возрастет по сравнению с первой половиной месяца. Однако легкие осадки, о которых предупреждают синоптики, не окажут большого влияния на общую температуру. Наоборот, средние значения возрастут на 0.3°C днем и в ночное время.

Читайте также: Магнитные бури в июле 2023 года

Подведем итог

Согласно синоптическим прогнозам на июль 2023 года, в Санкт-Петербурге ожидается теплая и сухая погода. Количество осадков будет незначительным и не сможет повлиять на общую температуру.

Фото Клео.ру