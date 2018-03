Словарь шопоголика: общение с продавцами за границей

Шопинг — такая же достойная часть путешествия за границу, как осмотр каких-нибудь важных руин и дегустация местных деликатесов. В конце концов, футболка от независимого дизайнера из Лондона в качестве сувенира куда интереснее магнитика с Биг-Беном. Бывалые путешественники и шопоголики из онлайн-школы английского языка Skyeng рассказывают, какие фразы на английском вам потребуются для инспекции заграничных бутиков и моллов.

Кадр из фильма «Секс в большом городе»

Showroom или drugstore?

Прежде чем отправляться за покупками, нужно узнать, куда идти и чего там ожидать.

Конечно, для путешественника, у которого в запасе всего пара дней, удобнее всего торговый центр — shopping center или mall. Слово mall употребляется чаще, но вообще-то оба понятия обозначают одно и то же — гигантский магазин, в котором представлены сотни известных марок. Тут же работают салоны красоты, кафе, кинозалы и прочие увеселения.

Если ваша цель — охота на нечто уникальное и неповторимое, тогда имеет смысл поискать showroom — маленький магазин независимой марки, нередко совмещенный с мастерской. Впрочем, иногда этим словом называют и магазины для профессиональных закупщиков, где они подбирают товар, но вряд ли вы сможете случайно забрести в такое место. В профессиональные шоурумы приходят по записи и людей с улицы там нет.

Если ваша цель — потратить поменьше и накупить побольше, ищите outlet или retail park. Оба слова означают торговые центры, где можно купить вещи известных брендов с весьма существенными скидками. Outlet может напоминать обычный торговый центр или мини-городок из бутиков, а retail park представляет собой нечто вроде гигантского гаража без изысков. Располагаются такие магазины если не за городской чертой, то на окраине, где земля подешевле.

Косметическими новинками можно разжиться не только в соответствующих магазинах, но и в аптеках. Но не во всяких. Если видите над аптекой надпись pharmacy, проходите мимо — так называют классические аптеки, где продают рецептурные лекарства. А вот в drugstore можно купить не только таблетки от головы и сироп от кашля, но и косметику, парфюмерию, всевозможные штучки для ванн, предметы личной гигиены и сладости.

Dreamstime.com/Jovanmandic

Полезные фразы для шопинга

Разумеется, скупить половину весенне-летней коллекции можно и молча, но все равно иногда приходится общаться с продавцами.

Вот несколько полезных фраз для шоппинга в Англии, Америке да и любой другой стране, где английский в ходу больше, чем русский:

Could you help me, please? — Не могли бы вы мне помочь?

Excuse me, could I ask you something? — Прошу прощение, могу я у вас кое-что спросить?

How much is this / How much does it cost? — Сколько это стоит?

Do you have this in large / small? — У вас есть размер побольше/поменьше?

Have you got this in red/blue/black? — У вас есть такой же, только красный/синий/черный?

May I try this on, please? — Могу я это примерить?

Where is a fitting room / a cash desk? — Где примерочная/касса?

This is not my size — Это не мой размер

Can you bring me one size up/down please? — Вы не могли бы принести на один размер больше/меньше, пожалуйста?

These shoes are too tight — Эти туфли слишком тесные

It’s not quite what I wanted — Это не совсем то, что я хотела

How does it fit? — Хорошо сидит?

It seems to fit well — Кажется, это сидит хорошо

I’ll have it, please — Я это возьму.

123RF/prostooleh

I'm just browsing, thanks. — Я просто смотрю, спасибо

Is this on sale? — Это продается со скидкой?

Can I bring this back if it does not fit? ­— Могу я вернуть это, если не подойдет?

I’d like to pay in cash/credit card — Я хочу оплатить наличными/картой

Could you wrap it, please? — Не могли бы вы это завернуть?

Вы наверняка заметили, сколько в этих стандартных фразах слов вежливости — thanks (спасибо), please (пожалуйста) и excuse me (извините). Это происходит не столько от излишка хороших манер, сколько из стилистических норм английского языка. В англоговорящих странах эти слова используются намного чаще, чем в России. Поэтому лишнее please в разговоре с продавцом никогда не повредит.