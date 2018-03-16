5 новых фильмов о любви этой весной

И даже если за окном весной еще не пахнет, мы уверены — в душе у вас давно цветут цветы и поют птицы. А за романтическим настроем отправляйтесь в кинотеатры. Какие фильмы выбрать — подскажем в нашей подборке.

«Редкая бабочка»

Жанр: драма

Режиссёр: Присцила Камерон

В ролях: Мелисса Джордж, Иван Лесли, Эд Оксенбульд

В кино с 8 марта

Одинокий отец живет с сыном-подростком. Отсутствие жены и матери в их жизни создаёт между ними дистанцию, которая выливается в замкнутость таких похожих мужчин разного возраста. Когда они встречают прекрасную Мелиссу Джордж, они оба в неё влюбляются. Каждый своей любовью: один видит в ней милую и добрую женщину, напоминающую ему мать, другой — привлекательную и обольстительную девушку. Соперничество за внимание Мелиссы лишь усугубляет отношения между отцом и сыном.

«Полночное солнце»

Жанр: мелодрама

Режиссер: Скотт Спир

В ролях: Белла Торн, Патрик Шварценеггер, Роб Риггл, Куинн Шепард

В кино с 22 марта

В детстве соседские дети считали ее вампиром. Обреченная на существование во мраке, дни, месяцы, годы она проводит в своей комнате с затемнёнными окнами, покидая дом лишь ночью, чтобы немного поиграть на гитаре и попеть сочиненные ею песни на ближайшей железнодорожной станции. Кэти юна, красива и талантлива, но она — заложница редкой болезни: её кожа не переносит солнечного света. Но её жизнь резко меняется, когда одной такой ночью после выпускного, когда все сверстники шумно праздновали окончание школы, она случайно встречает свою давнюю тайную любовь по имени Чарли. Нежная, яркая, чистая любовь озаряет одиноких подростков. Но что с ними будет, когда розовое крыло неминуемой зари коснется висков влюбленных?..

«За бортом»

Жанр: комедия

Режиссер: Боб Фишер, Роб Гринберг

В ролях: Эухенио Дербес, Анна Фэрис, Ева Лонгория

В кино с 12 апреля

Новый комедийный хит от сценариста «Мы — Миллеры» Боба Фишера, ремейк культовой американской комедии Гэрри Маршалла со звездой «Очень страшного кино», эксцентричной и характерной Анной Фэрис в главной роли.

Анна играет небогатую, но гордую Кэти, мать-одиночку, которая мечтает поступить учиться на медсестру, а пока подрабатывает, где только сможет, например, в клининговой компании.

Однажды она получает заказ на яхте избалованного сына известного мексиканского миллионера. Взбалмошный парень в исполнении самого популярного мексиканского актера, Эхуенио Дербеса, привыкший и так и сяк помыкать прислугой, хамит в лицо Кэти и требует от нее выполнять больше, чем она обязана. Но и Кэти палец в рот не клади.

Конфликт быстро заканчивается тем, что богач выкидывает за борт пылесос, за который бедняжке еще придется выплачивать кучу денег.

Карма настигает обидчика стремительно: падение с яхты, амнезия — и вот он уже муж Кэти, вынужденный жить типичной жизнью отца многодетного семейства. Оказалось, он умеет готовить самую вкусную пасту в мире! Тяжелый физический труд, хлопоты по дому, забота жене и детях на глазах меняют парня. Так она его сделала!

«Талли»

Жанр: комедия

Режиссер: Джейсон Райтман

В ролях: Маккензи Дэвис, Шарлиз Терон, Марк Дюпласс, Рон Ливингстон

В кино с 26 апреля

Талли? Это ночная няня, длинная, красивая, странноватая девчонка, чьи услуги оплачивает брат главной героини в подарок на рождение третьего ребёнка. Такая Мери Поппинс XXI века, которая врывается в нелегкую жизнь безумной многодетной семейки, чтобы те смогли перейти опасную зону жизни. Но измученная бессонными ночами, бесконечным бардаком и истериками детей мамашка, которую играет обладательница премии «Оскар», ради этой роли героически набравшая с десяток килограмм, красавица Шарлиз Терон, об этом не догадывается.

Экстравагантный характер Талли поначалу смущает ее, но скоро между ними возникают невероятные отношения, которые позволяют героине Шарлиз вновь начать наслаждаться жизнью. Но однажды она понимает, что Талли — вовсе не та, за кого себя выдает…

«Книжный клуб»

Жанр: комедия

Режиссер: Билл Холдермэн

В ролях: Дайан Китон, Джейн Фонда, Кэндис Берген, Мэри Стинберген, Энди Гарсиа

В кино с 17 мая

А что, если четыре состоятельных леди весьма зрелого возраста, создавшие в свое время книжный клуб для стимуляции работы мозга, однажды откроют книгу «50 оттенков серого»? Шок, улет, восторг и… новая жизнь! Непосредственности, раскрепощенности и непредсказуемости героинь, открывших для себя секреты сексуальной жизни, легко могли бы позавидовать и студентки!

Выдающиеся американские актрисы, немеркнущие звезды Голливуда — любимица Вуди Аллена и Френсиса Копполы Даян Китон и секс-икона всех времен и народов Джейн Фонда как всегда великолепны в этой смелой и умопомрачительной комедии о женщинах, возбужденных сумасшедшей историей миллиардера и журналистки. Но героини пошли дальше и написали следующую главу своей жизни, в том числе и в сексе — с верным мужем, любовником времён молодости или мужчиной с сайта знакомств. А что? Бурным потоком!