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Как поймать максимальную скидку


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Обновляем гардероб с минимальными тратами – ШОК-Sale мастер-класс от KUPIVIP.RU

Как поймать максимальную скидку

Когда?

Только 21 и 22 марта 2017 года на KUPIVIP.RU пройдет тотальная распродажа ШОК-Sale. В период акции будут доступны более 1000 ведущих мировых и российских брендов: Armani, Baldinini, Fabi, Valentino, Gucci, Nina Ricci, Roberto Cavalli, Dolce&Gabbana, Fendi, Michael Kors, Karen Millen и многие другие.

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  • очки Dolce Gabanna
  • Очки versace
  • пальто-куртка Timberland
  • платье Juicy couture
  • Пуловер juicy_souture
 
 
 

Как?

Минимальный размер скидки составит 70%, максимальный – почти не ограничен: некоторые вещи от кутюр можно будет купить буквально по себестоимости.

Будьте первыми, чтобы найти лучшую цену! Подпишитесь на любимые бренды, чтобы первыми узнать о поступлении. Отсортируйте выбранные вещи по возрастанию цены, так вы увидите самые выгодные предложения первыми.

В распродаже будут участвовать все категории товаров: одежда и обувь для женщин, мужчин и детей, сумки и аксессуары, товары для дома и спорта, косметика и парфюмерия. Многие марки представят новые коллекции по максимально низким ценам, таким, какие не найти в других магазинах. Среди них Philippe Pleine, Madeleine, Liu Jo, Red Valentino.

Составьте примерный список вещей, которыми вы хотите освежить свой гардероб. Это сделает ваш поиск целенаправленным.

Пользуйтесь фильтрами, чтобы быстро найти ту самую вещь среди сотен тысяч товаров. Указанный размер, цвет, сезон или бренд помогут вам отсеять ненужные товары и выбирать только из тех, которые подходят именно вам.

Не знаете, что выбрать, но чего-то новенького хочется? ШОК-Sale дает шанс воплотить в жизнь самые смелые модные мечты! Например, стильное молодежное платье Juicy Couture можно будет приобрести всего за 2 790 руб. (обычная цена 11 390 руб.), яркая сумка Coccinelle будет стоить 5 450 руб. (обычная розничная цена 14 300 руб.), а цена роскошного мужского костюма Hugo Boss составит всего 19 990 руб. (обычная цена 35 600 руб.).


Публикуется на правах рекламы

 



0 Не нравится 0 Нравится 20.03.2017 Теги: скидка KupiVIP.ru

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