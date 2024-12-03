Где в России самая красивая зима: маршруты по снежным городам

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В этой статье вы найдете подборку направлений, где можно не только насладиться красотой зимы, но и окунуться в атмосферу праздника, попробовать зимние развлечения и открыть для себя необычные активности.

Зима – отличное время, чтобы отправиться в путешествие по России и увидеть, как меняются города под снегом. Некоторые места зимой становятся особенно красивыми, предлагая своим гостям яркие зимние забавы, ледовые инсталляции и праздничное оформление. Вот несколько городов, куда стоит заглянуть, чтобы получить максимум зимнего настроения.

Великий Устюг: город Деда Мороза

Фото: соцсети/@go2travel.kzn
Этот город – официальный дом Деда Мороза. Главная достопримечательность – его резиденция, где вас ждут ледяные скульптуры, прогулки на санях и зимние развлечения для детей и взрослых. На главной площади города устраивают ярмарки и концерты, а сам Великий Устюг украшают иллюминацией, делая его еще более праздничным.

Что обязательно сделать:
– Посетить усадьбу Деда Мороза и покататься на тройках.
– Заглянуть в мастерскую, где делают сувениры изо льда.
– Сделать фото на фоне главной елки города.

Красноярск: ледовые скульптуры и виды на Енисей

Фото: соцсети/@go2travel.kzn
Красноярск зимой становится центром ледового искусства. На Енисее появляются настоящие шедевры изо льда, а в центре города открываются рождественские ярмарки. Здесь можно не только любоваться скульптурами, но и покататься на катке или попробовать местные горячие блюда на уличных фудкортах.

Что обязательно сделать:
– Прогуляться по набережной Енисея.
– Увидеть ледяной городок с подсветкой.
– Посетить национальный парк "Столбы" – зимой он выглядит особенно впечатляюще.

Суздаль: уютный старинный город

Фото: соцсети/@russkoepodvorie_suzdal
Зимой Суздаль превращается в идеальное место для спокойного отдыха. Здесь нет городской суеты, зато есть снежные пейзажи, старинные храмы и уютные улочки. Город славится катаниями на тройках и рождественскими ярмарками.

Что обязательно сделать:
– Прокатиться на лошадях по заснеженным улочкам.
– Посетить Музей деревянного зодчества.
– Попробовать медовуху и традиционные пироги на местной ярмарке.

Якутск: ледяные инсталляции и морозные пейзажи

Фото: соцсети/@tsarstvo_vechnoi_merzloty
Якутск – город, где зима действительно суровая, но невероятно красивая. Здесь проходят фестивали ледовых скульптур, а замерзшая река Лена становится местом для зимних прогулок. В городе также можно заглянуть в Музей вечной мерзлоты, где даже стены сделаны изо льда.

Что обязательно сделать:
– Увидеть ледяной городок на центральной площади.
– Сходить на экскурсию в Музей вечной мерзлоты.
– Принять участие в традиционных якутских зимних играх.

Казань: татарская кухня и развлечения

Фото: соцсети/@zhmannaКазань зимой радует своих гостей красочной иллюминацией и множеством развлечений. Кремль, украшенный гирляндами, и катки на главных площадях создают праздничную атмосферу. На ярмарках можно попробовать блюда татарской кухни и купить сувениры ручной работы.

Что обязательно сделать:
– Покататься на катке у Казанского Кремля.
– Посетить ледовые горки и рождественские ярмарки.
– Увидеть 35-метровую елку у "Чаши".

Санкт-Петербург: романтика зимы

Фото: соцсети/@podarochka
Зимний Петербург особенно привлекателен. Ледяные каналы, замерзшая Нева и главные достопримечательности в снегу создают впечатляющие виды. На площади у Исаакиевского собора часто устраивают выставки ледовых скульптур, а Дворцовая площадь становится центром праздничных мероприятий.

Что обязательно сделать:
– Прогуляться по Невскому проспекту и заглянуть на рождественскую ярмарку.
– Посетить каток на Дворцовой площади.
– Полюбоваться видом на замерзший Финский залив.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал о термальных источниках России.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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