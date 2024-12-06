Погода на февраль 2026 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на февраль 2026.
Санкт-Петербург привлекает туристов своими памятными местами, историческими зданиями и музеями в любое время года. Однако климат в северной столице часто бывает непредсказуемым, и даже зимой природа может преподнести неожиданные сюрпризы. Чтобы отдых и прогулки были комфортными, стоит заранее ознакомиться с прогнозами погоды на февраль 2026 года в Санкт-Петербурге. Информация от синоптиков Гидрометцентра поможет спланировать выходные, поездки и активные мероприятия.
Погода в Санкт-Петербурге в феврале
Февраль традиционно считается одним из самых холодных месяцев в России, но Санкт-Петербург в этом отношении отличается. Морозы в этот период года сохраняются, но влияние весны постепенно нарастает. Средняя дневная температура в феврале составляет около -2…-3°C, а ночные показатели держатся на уровне -7…-8°C. Во второй половине месяца воздух станет теплее, а в отдельные дни столбик термометра может превышать нулевую отметку.
С точки зрения осадков февраль считается одним из самых засушливых месяцев. Среднемесячная норма достигает 36 мм, уступая лидерство лишь марту. Световой день остается коротким – около 9 часов, однако наблюдается постепенное увеличение его продолжительности. Важно учитывать этот фактор при планировании прогулок и экскурсий.
Метеорологи тщательно фиксируют температурные показатели и изменения климата. Эта информация позволяет специалистам находить закономерности и составлять долгосрочные прогнозы. Также данные за предыдущие годы позволяют выявлять максимальные отклонения от нормы. В феврале в Санкт-Петербурге зафиксированы следующие рекорды:
- Самым теплым днем считается 27 февраля 1989 года. Столбик термометра достигал отметки +10,2°C.
- Самым холодным днем является 6 февраля 1956 года. В этот момент фиксировалась температура -35,2°C.
Синоптики предполагают, что в 2026 году погода будет в пределах средних значений с незначительными отклонениями: возможно небольшое потепление на 1-2°C. Новые рекорды маловероятны. Впрочем, зимняя погода Ленинградской области не отличается своим постоянством, поэтому стоит заранее готовиться к возможным перепадам и планировать дела с учетом таких особенностей.
Kleo.ru предлагает узнать, какая погода ожидается в Санкт-Петербурге в различные периоды февраля 2026 года.
Погода в Санкт-Петербурге на начало февраля 2026
Первая половина месяца полностью находится под влиянием зимы. Ожидается морозная, временами облачная погода с небольшими осадками и умеренным юго-западным ветром.
Средняя температура в первой половине месяца:
- Днем: -2,6°C.
- Ночью: -8,4°C.
В целом, погодные условия этого периода будут спокойными, а сила ветра – умеренной. Однако пока еще не стоит доставать из шкафа легкие куртки и обувь: ночи остаются предельно холодными, возможны резкие перепады температуры, сопровождаемые внезапными осадками.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
0
|
-4
|
Облачно
|
2
|
-1
|
-6
|
3
|
-2
|
-7
|
4
|
-3
|
-8
|
5
|
-5
|
-10
|
6
|
-4
|
-5
|
Небольшие осадки
|
7
|
-4
|
-5
|
8
|
-1
|
-5
|
Переменная облачность
|
9
|
-4
|
-8
|
10
|
0
|
-10
|
11
|
0
|
-6
|
Облачно
|
12
|
-2
|
-7
|
13
|
-2
|
-6
|
14
|
0
|
-5
|
Небольшие осадки
Для туристов и жителей города важно учитывать, что гололед и снег могут встречаться на дорогах и тротуарах. Планируя прогулку, лучше выбирать удобную обувь с противоскользящей подошвой. Для фотографов и любителей городской архитектуры февраль предоставляет особую атмосферу: заснеженные крыши, огни фонарей на фоне серого неба и короткий световой день создают уникальный визуальный эффект.
Погода в Санкт-Петербурге на конец февраля 2026
Во второй половине месяца ощущение приближающейся весны станет более заметным. Синоптики прогнозируют потепление, но при этом более ветреную погоду и частые, но кратковременные дожди. Из-за таких погодных условий прогулки и мероприятия под открытым небом могут стать не самым удачным решением. Важно учитывать прогнозы синоптиков, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
Средние показатели температуры во второй половине февраля:
- Днем: -1,1°C.
- Ночью: -6,8°C.
Ожидания синоптиков от погоды в Санкт-Петербурге во второй половине февраля 2026 года показаны в таблице ниже. Следует учитывать, что прогноз является предварительным. Он может немного отличаться от реальной погоды в отдельные дни месяца. При планировании дел на месяц рекомендуется учитывать только самые свежие данные от синоптиков.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
15
|
-2
|
-9
|
Небольшие осадки
|
16
|
-4
|
-12
|
Переменная облачность
|
17
|
-4
|
-6
|
Осадки
|
18
|
-3
|
-4
|
Переменная облачность
|
19
|
-1
|
-2
|
20
|
-3
|
-9
|
Облачно
|
21
|
-3
|
-8
|
Переменная облачность
|
22
|
0
|
-4
|
Осадки
|
23
|
1
|
-3
|
Облачно
|
24
|
1
|
-1
|
Солнечно
|
25
|
0
|
-4
|
Осадки
|
26
|
1
|
-3
|
27
|
0
|
-3
|
Солнечно
|
28
|
1
|
-8
|
Небольшие осадки
Изменения погоды во второй половине месяца будут достаточно заметными. В конце февраля в среднем в дневное время потеплеет на 1,5°C, а ночью столбик термометра будет показывать на 1,6°C больше. Погодные условия становятся менее стабильными, что требует особого внимания при планировании прогулок и поездок.
Подведем итог
Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды в Санкт-Петербурге на февраль 2026 года. Эксперты ожидают классическое завершение зимы в регионе – без аномальных температур и резких климатических перепадов. Впрочем, следует помнить о переменчивости природы. Регулярное отслеживание прогнозов и правильная подготовка помогут избежать любых неприятностей, связанных с непогодой.