Погода на февраль 2026 в Санкт-Петербурге

 120

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на февраль 2026.

Санкт-Петербург привлекает туристов своими памятными местами, историческими зданиями и музеями в любое время года. Однако климат в северной столице часто бывает непредсказуемым, и даже зимой природа может преподнести неожиданные сюрпризы. Чтобы отдых и прогулки были комфортными, стоит заранее ознакомиться с прогнозами погоды на февраль 2026 года в Санкт-Петербурге. Информация от синоптиков Гидрометцентра поможет спланировать выходные, поездки и активные мероприятия.

Погода в Санкт-Петербурге в феврале

Февраль традиционно считается одним из самых холодных месяцев в России, но Санкт-Петербург в этом отношении отличается. Морозы в этот период года сохраняются, но влияние весны постепенно нарастает. Средняя дневная температура в феврале составляет около -2…-3°C, а ночные показатели держатся на уровне -7…-8°C. Во второй половине месяца воздух станет теплее, а в отдельные дни столбик термометра может превышать нулевую отметку.

С точки зрения осадков февраль считается одним из самых засушливых месяцев. Среднемесячная норма достигает 36 мм, уступая лидерство лишь марту. Световой день остается коротким – около 9 часов, однако наблюдается постепенное увеличение его продолжительности. Важно учитывать этот фактор при планировании прогулок и экскурсий.

Метеорологи тщательно фиксируют температурные показатели и изменения климата. Эта информация позволяет специалистам находить закономерности и составлять долгосрочные прогнозы. Также данные за предыдущие годы позволяют выявлять максимальные отклонения от нормы. В феврале в Санкт-Петербурге зафиксированы следующие рекорды:

  • Самым теплым днем считается 27 февраля 1989 года. Столбик термометра достигал отметки +10,2°C.
  • Самым холодным днем является 6 февраля 1956 года. В этот момент фиксировалась температура -35,2°C.

Синоптики предполагают, что в 2026 году погода будет в пределах средних значений с незначительными отклонениями: возможно небольшое потепление на 1-2°C. Новые рекорды маловероятны. Впрочем, зимняя погода Ленинградской области не отличается своим постоянством, поэтому стоит заранее готовиться к возможным перепадам и планировать дела с учетом таких особенностей.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Kleo.ru предлагает узнать, какая погода ожидается в Санкт-Петербурге в различные периоды февраля 2026 года.

Погода в Санкт-Петербурге на начало февраля 2026

Первая половина месяца полностью находится под влиянием зимы. Ожидается морозная, временами облачная погода с небольшими осадками и умеренным юго-западным ветром.

Средняя температура в первой половине месяца:

  • Днем: -2,6°C.
  • Ночью: -8,4°C.

В целом, погодные условия этого периода будут спокойными, а сила ветра – умеренной. Однако пока еще не стоит доставать из шкафа легкие куртки и обувь: ночи остаются предельно холодными, возможны резкие перепады температуры, сопровождаемые внезапными осадками.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

0

-4

Облачно

2

-1

-6

3

-2

-7

4

-3

-8

5

-5

-10

6

-4

-5

Небольшие осадки

7

-4

-5

8

-1

-5

Переменная облачность

9

-4

-8

10

0

-10

11

0

-6

Облачно

12

-2

-7

13

-2

-6

14

0

-5

Небольшие осадки

Для туристов и жителей города важно учитывать, что гололед и снег могут встречаться на дорогах и тротуарах. Планируя прогулку, лучше выбирать удобную обувь с противоскользящей подошвой. Для фотографов и любителей городской архитектуры февраль предоставляет особую атмосферу: заснеженные крыши, огни фонарей на фоне серого неба и короткий световой день создают уникальный визуальный эффект.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Санкт-Петербурге на конец февраля 2026

Во второй половине месяца ощущение приближающейся весны станет более заметным. Синоптики прогнозируют потепление, но при этом более ветреную погоду и частые, но кратковременные дожди. Из-за таких погодных условий прогулки и мероприятия под открытым небом могут стать не самым удачным решением. Важно учитывать прогнозы синоптиков, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Средние показатели температуры во второй половине февраля:

  • Днем: -1,1°C.
  • Ночью: -6,8°C.

Ожидания синоптиков от погоды в Санкт-Петербурге во второй половине февраля 2026 года показаны в таблице ниже. Следует учитывать, что прогноз является предварительным. Он может немного отличаться от реальной погоды в отдельные дни месяца. При планировании дел на месяц рекомендуется учитывать только самые свежие данные от синоптиков.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

15

-2

-9

Небольшие осадки

16

-4

-12

Переменная облачность

17

-4

-6

Осадки

18

-3

-4

Переменная облачность

19

-1

-2

20

-3

-9

Облачно

21

-3

-8

Переменная облачность

22

0

-4

Осадки

23

1

-3

Облачно

24

1

-1

Солнечно

25

0

-4

Осадки

26

1

-3

27

0

-3

Солнечно

28

1

-8

Небольшие осадки

Изменения погоды во второй половине месяца будут достаточно заметными. В конце февраля в среднем в дневное время потеплеет на 1,5°C, а ночью столбик термометра будет показывать на 1,6°C больше. Погодные условия становятся менее стабильными, что требует особого внимания при планировании прогулок и поездок.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды в Санкт-Петербурге на февраль 2026 года. Эксперты ожидают классическое завершение зимы в регионе – без аномальных температур и резких климатических перепадов. Впрочем, следует помнить о переменчивости природы. Регулярное отслеживание прогнозов и правильная подготовка помогут избежать любых неприятностей, связанных с непогодой.

Ульяна Володская

Журналист

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.