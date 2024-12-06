Погода на февраль 2026 в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург привлекает туристов своими памятными местами, историческими зданиями и музеями в любое время года. Однако климат в северной столице часто бывает непредсказуемым, и даже зимой природа может преподнести неожиданные сюрпризы. Чтобы отдых и прогулки были комфортными, стоит заранее ознакомиться с прогнозами погоды на февраль 2026 года в Санкт-Петербурге. Информация от синоптиков Гидрометцентра поможет спланировать выходные, поездки и активные мероприятия.

Погода в Санкт-Петербурге в феврале

Февраль традиционно считается одним из самых холодных месяцев в России, но Санкт-Петербург в этом отношении отличается. Морозы в этот период года сохраняются, но влияние весны постепенно нарастает. Средняя дневная температура в феврале составляет около -2…-3°C, а ночные показатели держатся на уровне -7…-8°C. Во второй половине месяца воздух станет теплее, а в отдельные дни столбик термометра может превышать нулевую отметку.

С точки зрения осадков февраль считается одним из самых засушливых месяцев. Среднемесячная норма достигает 36 мм, уступая лидерство лишь марту. Световой день остается коротким – около 9 часов, однако наблюдается постепенное увеличение его продолжительности. Важно учитывать этот фактор при планировании прогулок и экскурсий.

Метеорологи тщательно фиксируют температурные показатели и изменения климата. Эта информация позволяет специалистам находить закономерности и составлять долгосрочные прогнозы. Также данные за предыдущие годы позволяют выявлять максимальные отклонения от нормы. В феврале в Санкт-Петербурге зафиксированы следующие рекорды:

Самым теплым днем считается 27 февраля 1989 года. Столбик термометра достигал отметки +10,2°C.

считается 27 февраля 1989 года. Столбик термометра достигал отметки +10,2°C. Самым холодным днем является 6 февраля 1956 года. В этот момент фиксировалась температура -35,2°C.

Синоптики предполагают, что в 2026 году погода будет в пределах средних значений с незначительными отклонениями: возможно небольшое потепление на 1-2°C. Новые рекорды маловероятны. Впрочем, зимняя погода Ленинградской области не отличается своим постоянством, поэтому стоит заранее готовиться к возможным перепадам и планировать дела с учетом таких особенностей.





Kleo.ru предлагает узнать, какая погода ожидается в Санкт-Петербурге в различные периоды февраля 2026 года.

Погода в Санкт-Петербурге на начало февраля 2026

Первая половина месяца полностью находится под влиянием зимы. Ожидается морозная, временами облачная погода с небольшими осадками и умеренным юго-западным ветром.

Средняя температура в первой половине месяца:

Днем : -2,6°C.

: -2,6°C. Ночью: -8,4°C.

В целом, погодные условия этого периода будут спокойными, а сила ветра – умеренной. Однако пока еще не стоит доставать из шкафа легкие куртки и обувь: ночи остаются предельно холодными, возможны резкие перепады температуры, сопровождаемые внезапными осадками.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 0 -4 Облачно 2 -1 -6 3 -2 -7 4 -3 -8 5 -5 -10 6 -4 -5 Небольшие осадки 7 -4 -5 8 -1 -5 Переменная облачность 9 -4 -8 10 0 -10 11 0 -6 Облачно 12 -2 -7 13 -2 -6 14 0 -5 Небольшие осадки

Для туристов и жителей города важно учитывать, что гололед и снег могут встречаться на дорогах и тротуарах. Планируя прогулку, лучше выбирать удобную обувь с противоскользящей подошвой. Для фотографов и любителей городской архитектуры февраль предоставляет особую атмосферу: заснеженные крыши, огни фонарей на фоне серого неба и короткий световой день создают уникальный визуальный эффект.





Погода в Санкт-Петербурге на конец февраля 2026

Во второй половине месяца ощущение приближающейся весны станет более заметным. Синоптики прогнозируют потепление, но при этом более ветреную погоду и частые, но кратковременные дожди. Из-за таких погодных условий прогулки и мероприятия под открытым небом могут стать не самым удачным решением. Важно учитывать прогнозы синоптиков, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Средние показатели температуры во второй половине февраля:

Днем : -1,1°C.

: -1,1°C. Ночью: -6,8°C.

Ожидания синоптиков от погоды в Санкт-Петербурге во второй половине февраля 2026 года показаны в таблице ниже. Следует учитывать, что прогноз является предварительным. Он может немного отличаться от реальной погоды в отдельные дни месяца. При планировании дел на месяц рекомендуется учитывать только самые свежие данные от синоптиков.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 15 -2 -9 Небольшие осадки 16 -4 -12 Переменная облачность 17 -4 -6 Осадки 18 -3 -4 Переменная облачность 19 -1 -2 20 -3 -9 Облачно 21 -3 -8 Переменная облачность 22 0 -4 Осадки 23 1 -3 Облачно 24 1 -1 Солнечно 25 0 -4 Осадки 26 1 -3 27 0 -3 Солнечно 28 1 -8 Небольшие осадки

Изменения погоды во второй половине месяца будут достаточно заметными. В конце февраля в среднем в дневное время потеплеет на 1,5°C, а ночью столбик термометра будет показывать на 1,6°C больше. Погодные условия становятся менее стабильными, что требует особого внимания при планировании прогулок и поездок.





Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды в Санкт-Петербурге на февраль 2026 года. Эксперты ожидают классическое завершение зимы в регионе – без аномальных температур и резких климатических перепадов. Впрочем, следует помнить о переменчивости природы. Регулярное отслеживание прогнозов и правильная подготовка помогут избежать любых неприятностей, связанных с непогодой.