Погода в Сочи на февраль 2026 года

Курортная столица России зимой способна удивить не меньше, чем в высокий сезон. Даже в холодное время года Сочи остается популярным направлением, где можно совместить прогулки, отдых в горах и спокойный городской ритм. Однако комфорт поездки во многом зависит от погоды. Чтобы отпуск не превратился в череду неприятностей и несбывшихся ожиданий, к зимнему путешествию стоит подготовиться заранее. Рассмотрим, какая погода ожидается в Сочи в феврале 2026 года.

Особенности погоды в Сочи в феврале

Февраль считается самым прохладным месяцем года для большинства российских регионов, но климат Сочи заметно отличается. Здесь не бывает устойчивых морозов, однако ощущение зимы все равно присутствует. Температура воздуха в феврале обычно немного выше январских значений, но из-за высокой влажности погода воспринимается более холодной, чем можно увидеть на термометре. Именно сочетание умеренных температур, сырости и ветра формирует общее впечатление от этого месяца.

Осадки в феврале выпадают регулярно. Чаще всего это дожди, реже мокрый снег, который быстро тает. Затяжные пасмурные периоды могут сменяться короткими солнечными окнами, поэтому погода нередко выглядит переменчивой даже в течение одного дня. Такой ритм требует гибкого планирования: лучше заранее продумывать альтернативные варианты досуга, особенно если часть отпуска предполагается провести на открытом воздухе.

Морской отдых в это время года не актуален. Температура воды в Черном море держится в районе +7…+9°C, поэтому купание остается исключительно закаливающей практикой. Зато февраль традиционно считается удачным периодом для поездок в горы. Горнолыжные курорты Краснодарского края предлагают стабильный снежный покров, разнообразные трассы и развитую инфраструктуру, что делает их привлекательными как для новичков, так и для опытных любителей зимнего спорта.

Световой день в феврале постепенно увеличивается. К концу месяца его продолжительность достигает примерно 11 часов. Средняя дневная температура воздуха составляет около +10…+11°C, ночью показатели снижаются до +3…+4°C. Осадки остаются важным фактором: среднемесячная норма февраля составляет 132 мм.

Синоптики тщательно собирают, используют и хранят информацию о погоде. Метеорологи опираются на многолетние наблюдения, анализируя погодные тенденции и возможные отклонения. Исторические данные показывают, когда фиксировались максимальные отклонения температуры в Сочи:

Самым холодным днем, согласно историческим данным, считается 13 февраля 1911 года. Синоптики зафиксировали температуру на уровне -12,6°C.

В 2026 году, по мнению экспертов, серьезных отклонений от нормы не будет. Температура окажется в среднестатистических пределах с возможным потеплением на 1-2°C. Впрочем, февральская погода может серьезно удивить, поэтому важно планировать дела и мероприятия под открытым небом с учетом свежих прогнозов.





Kleo.ru предлагает узнать, какая погода ожидается в Сочи в различные периоды февраля 2026 года.

Какой будет погода в Сочи в начале февраля 2026 года

Первая половина февраля традиционно считается самой нестабильной частью месяца в отношении погоды. В это время часто идут дожди, возможны порывистые ветры. Из-за повышенной влажности и движения воздуха прохлада ощущается сильнее, особенно в утренние и вечерние часы. Такие условия не всегда подходят для продолжительных прогулок и насыщенной экскурсионной программы. Начало месяца больше располагает к спокойному отдыху, посещению кафе, спа-комплексов и закрытых достопримечательностей.

Средняя температура воздуха в первой половине февраля:

Днем : +10,8°C.

Ночью: +5,4°C.

Погодная обстановка в этот период может меняться достаточно быстро. Пасмурные и дождливые дни иногда чередуются с краткими прояснениями, однако устойчивого тепла ожидать не стоит. Kleo.ru рекомендует регулярно следить за прогнозами, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 12 6 Осадки 2 13 6 3 13 7 4 11 6 5 11 6 Небольшая облачность 6 11 8 Осадки 7 9 3 8 10 2 Небольшая облачность 9 11 5 10 10 5 11 11 6 Облачно 12 12 6 Небольшая облачность 13 8 5 14 9 5 Облачно

По оценкам синоптиков, первая половина месяца считается относительно неблагоприятной для активного отдыха на свежем воздухе. Даже в спокойные дни лучше не убирать теплые вещи далеко, особенно если в планах вечерние прогулки. Ночью температура может ощутимо снижаться, а ветер усиливать ощущение прохлады.





Какой будет погода в Сочи в конце февраля 2026 года

Во второй половине февраля постепенно ощущается сезонный сдвиг. Хотя зима еще не отступает полностью, погодные условия становятся более мягкими. Количество солнечных дней увеличится, погода будет менее ветреной, а общая атмосфера может восприниматься спокойнее и светлее. Температурный фон при этом остается стабильным. Существенного потепления, как правило, не происходит, и в отдельные дни показатели могут быть даже немного ниже, чем в начале месяца.

Средние показатели температуры во второй половине февраля:

Днем : +10,6°C.

Ночью: +4,8°C.

Осадки в этот период по-прежнему возможны, но чаще носят кратковременный характер. Это делает вторую половину месяца более подходящей для прогулок, поездок в горы и неспешного знакомства с городом. Многие туристы отмечают, что именно в это время город выглядит особенно уютным: без летней суеты, со свободными улицами и спокойным ритмом.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 15 10 5 Облачно 16 8 5 Осадки 17 8 3 18 9 5 Небольшая облачность 19 9 3 20 12 4 Осадки 21 9 2 22 10 4 Облачно 23 11 5 24 13 5 25 13 6 Осадки 26 11 6 27 13 8 Небольшая облачность 28 13 6

Несмотря на стабильные показатели, даже в конце февраля стоит учитывать переменчивость местного климата. Сезонное потепление будет незначительным: средняя температура воздуха поднимется на 0,2°C днем и на 0,6°C в ночное время. Легкая куртка, удобная обувь и альтернативный план на случай дождя позволят чувствовать себя уверенно при любой погоде.





Подведем итог

Синоптики подготовили прогноз погоды на февраль 2026 года и отмечают, что условия в Сочи будут близки к средним многолетним значениям. Возможны небольшие отклонения в пределах 1–2°C, но серьезных аномалий не ожидается. Зимний месяц подходит для горнолыжного отдыха и спокойных поездок, если заранее учитывать особенности погоды и быть готовым к ее переменам.