Термальные курорты России и ближнего зарубежья: куда отправиться за теплом зимой

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Рассказываем о термальных источниках и курортах, которые идеально подходят для зимнего отдыха.

Если зима вам кажется слишком холодной и серой, добавьте в нее немного жара – в прямом смысле. Горячие термальные источники отлично согревают, расслабляют тело и даже оздоравливают. Это идеальный вариант для тех, кто устал от обычных снежных отпусков или просто хочет сбежать от городских морозов. Рассказываем, где в России и за ее пределами найти лучшие термальные курорты, чем полезны горячие источники и как получить от поездки максимум удовольствия.

Почему термальные источники полезны для здоровья?

Термальные воды содержат минералы: кремний, серу, магний, радон и другие вещества. Эти элементы способны проникать через кожу, оказывая положительное влияние на организм.

  • Кожа. Кремний ускоряет регенерацию клеток, делает кожу более упругой, а сера помогает бороться с высыпаниями и воспалениями. После нескольких сеансов кожа становится мягкой, а цвет лица – более здоровым.

  • Суставы и мышцы. Теплая вода снимает мышечное напряжение, помогает при артрите и уменьшает боли после физических нагрузок.

  • Нервная система. Горячая вода действует как антистресс: расслабляет, улучшает сон и настроение.

Теперь о самых популярных направлениях, куда отправиться за этим зимним согревающим чудом.

Паратунка на Камчатке


Фото: freepik.comКамчатка известна своими природными термальными источниками, которые находятся прямо на фоне вулканических пейзажей. Одно из популярных мест – "Паратунка", где горячая вода насыщена кремнием и помогает восстановить кожу после морозов.

Что стоит знать?
Температура воды – около 40–50 градусов. Это помогает глубоко прогревать мышцы, особенно после длительных зимних прогулок. А кремний стимулирует выработку коллагена, так что эффект от поездки заметен не только на фото, но и в зеркале.

Белокуриха на Алтае

Этот курорт на Алтае знаменит своими радоновыми водами. Радон улучшает кровообращение, укрепляет сосуды и даже помогает при хронической усталости.

Совет:
Курорт подойдет тем, кто хочет не только полежать в теплой воде, но и заняться своим здоровьем. Здесь много программ по восстановлению – от лечебных ванн до массажа и термальных бассейнов.

Аушигер в горах Кавказа

На Кавказе зимой особенно атмосферно: вокруг снежные горы, а вы лежите в термальном бассейне под открытым небом. Аушигер, в Кабардино-Балкарии, славится своими сероводородными источниками, которые положительно влияют на кожу.

Особенность:
Сероводород стимулирует обменные процессы и ускоряет заживление микротрещин. После купания кожа становится увлажненной, мягкой и выглядит более свежей, даже если вы устали от зимы.

Кындыг: природные источники Абхазии

Фото: freepik.com

Если хочется уюта и тишины, выбирайте Абхазию. Зимой здесь особенно спокойно, а горячие источники в Кындыге предлагают полностью расслабиться.

Что важно знать?
Вода богата минералами, которые помогают снять мышечное напряжение. А местные грязевые процедуры прекрасно очищают кожу и даже улучшают состояние волос.

Памуккале в Турции

Этот курорт в Турции – один из самых известных в мире, и зимой он выглядит особенно сказочно. Горячая вода стекает по белоснежным террасам травертинов, создавая нереальную картину.

Чем полезен?
Вода содержит кальций и магний, которые укрепляют кости и помогают при заболеваниях суставов. После таких ванн чувствуешь себя как после SPA, только в десять раз лучше.

Как подготовиться к поездке?

  • Изучите противопоказания: термальные источники могут быть небезопасны для людей с: сердечно-сосудистыми заболеваниями (например, гипертонией в тяжелой форме или склонностью к тромбозам); открытыми ранами или кожными инфекциями; онкологическими заболеваниями; беременным женщинам (особенно на ранних сроках) тоже лучше проконсультироваться с врачом.

  • Не переусердствуйте. В термальной воде не стоит находиться больше 15–20 минут за раз, чтобы не перегружать организм.

  • Захватите уходовые средства. После купания кожа часто становится более восприимчивой, так что легкий крем или масло будут кстати.

Почему термальные курорты идеальны для зимы?

Фото: freepik.com

Горячая вода на морозе – это идеальное сочетание для тех, кто хочет и расслабиться, и поправить здоровье. Здесь нет толп туристов, как на пляжных курортах, зато есть возможность действительно восстановить силы. Выбирайте место по душе, и пусть эта зима станет для вас не только теплой, но и полезной.

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Елизавета Федорова

Редактор

 

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