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Погода на октябрь 2024 в Санкт-Петербурге

Погода на октябрь 2024 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на октябрь 2024.

Октябрь – это один из самых красочных и переменчивых месяцев. Планируя свои дела, очень важно учитывать все возможные капризы природы, чтобы не оказаться в очень сложном и неприятном положении. Клео.ру предлагает изучить прогнозы погоды на октябрь 2024 в Санкт-Петербурге и разобраться, к чему нужно готовиться в этом месяце.

Особенности погоды в Санкт-Петербурге в октябре

Октябрь в Санкт-Петербурге – это тот месяц, когда природа начинает по-настоящему готовиться к зиме. Погода становится более непредсказуемой и переменчивой. В течение одного дня можно и порадоваться солнцу, и попасть под сильный дождь. Вечернее время становится менее благоприятным для длительных прогулок.

С приходом октября в северной столице заметно холодает. Средняя температура достигает +8,7°C днем, а в ночное время показатели термометра снижаются до +4,1°C. Этот месяц считается одним из самых дождливых за осенний период. Норма осадков составляет 63 мм, и лишь каждый третий день октября не будет осадков. Температура воды тоже начинает стремительно падать: с +12°C до +7°C к концу месяца.

Статистические данные имеют особую ценность для синоптиков. Именно на основании показателей температуры за предыдущие годы составляются погодные модели, выявляются соответствия и аномалии. Эти данные являются ключевыми при составлении долгосрочных прогнозов. Анализ информации о температуре также помогает выявить максимальные отклонения от нормы. В предыдущие годы в октябре в Санкт-Петербурге фиксировались такие рекорды:

  • абсолютный максимум – +21°C (3 октября 1889 года);
  • абсолютный минимум – -12,9°C (29 октября 1920 года).

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, в октябре 2024 года ожидается небольшое похолодание. Средняя температура будет немного ниже нормы, но аномальные морозы будут маловероятными. Следует помнить, что долгосрочные прогнозы составлены на основе статистических данных, поэтому могут отличаться от реальной погоды в конкретные дни. Клео.ру рекомендует учитывать эту особенность при составлении планов на месяц и сверять их с актуальными предупреждениями от синоптиков.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Предлагаем подробнее разобраться, какую погоду следует ждать в октябре 2024 года в Санкт-Петербурге.

Прогноз погоды на начало октября

В первые дни октября в погоде не будет происходить явных изменений. Температура будет близка к сентябрьской. Главным отличием и сигналом о приближении зимы станут частые дожди и сильная облачность. На фоне высокой влажности погода будет ощущаться немного холоднее, чем есть на самом деле.

Средняя температура в Санкт-Петербурге в начале октября:

  • днем – +9,7°C;
  • ночью – 4,9°C.

В таблице показаны ожидания синоптиков по погоде на начало октября 2024 года в Санкт-Петербурге. При планировании дел следует учитывать, что долгосрочные прогнозы могут немного отличаться от реальной погоды в конкретные дни месяца. Рекомендуется следить за прогнозами метеорологов, так как октябрьская природа может преподносить немало неприятных сюрпризов.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+10

+4

Облачно

2

+11

+5

3

+11

+5

4

+11

+6

Осадки

5

+11

+5

Облачно

6

+11

+4

Осадки

7

+9

+4

8

+8

+6

9

+9

+7

10

+11

+8

11

+10

+3

12

+10

+4

Облачно

13

+10

+6

Осадки

14

+9

+6

Облачно

15

+8

+3

16

+6

+3

Осадки

Октябрь – это один из самых нестабильных месяцев, но наиболее очевидные изменения начнутся лишь во второй декаде. Рекомендуется заранее скорректировать свои планы в соответствии с прогнозами синоптиков.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Прогноз погоды на конец октября

Погодные изменения, указывающие на приближение зимы, станут более заметными во второй половине октября. Об этом начнет сигнализировать и температура: столбик термометра начнет стремительно падать, а в ночное время может достигать нулевой отметки. Собираясь на прогулку, стоит одеваться теплее и не забывать брать с собой зонт. Природа может удивить внезапным дождем.

Средняя температура в Санкт-Петербурге в начале октября:

  • днем – +4,5°C;
  • ночью – +0,7°C.

Прогноз погоды на этот период месяца представлен в таблице ниже. Синоптики предупреждают, что погода может меняться очень часто, и в течение суток можно застать сразу несколько значительных переходов.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+5

+3

Осадки

18

+7

+2

19

+6

+2

Облачно

20

+5

0

21

+4

0

Осадки

22

+2

-1

23

+1

-1

24

+3

-1

25

+4

-1

Солнечно

26

+4

0

Осадки

27

+4

0

28

+4

0

29

+5

+1

30

+7

+3

Солнечно

31

+7

+3

Осадки

Во второй половине октября влияние зимы будет ощущаться намного сильнее. Средняя температура воздуха снизится на 5,2°C в светлое время суток и на 4,2°C ночью, возможны заморозки. Такое похолодание будет ощущаться сильнее за счет влажной погоды.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз погоды на октябрь 2024 в Санкт-Петербурге. Ожидается, что осенний месяц будет более холодным, чем в прошлые годы, но без аномальных отклонений по температуре. Переменчивая погода может доставить немало проблем, поэтому стоит подготовиться к таким моментам заранее и всегда держать под рукой зонт.

26 августа 2024, 18:55
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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