Погода на октябрь 2024 в Москве и Московской области

Середина осени – это один из самых контрастных погодных периодов в столице России. Погода меняется очень быстро, доставляя жителям и гостям города немало проблем. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и тщательно распланировать свой график дел, следует подготовиться заранее к таким переменам. Клео.ру предлагает разобраться, какую погоду прогнозируют синоптики на октябрь 2024 года в Москве и Московской области.

Погода в Москве и Московской области в октябре

Погодные условия в столичном регионе считаются самыми нестабильными в середине осени. Теплые дни часто сменяются резким похолоданием и наоборот. Но в целом наблюдается ощутимая тенденция на похолодание, возможен даже небольшой снег, предвещающий скорый приход зимы. Природные изменения виды даже невооруженным глазом: листва окончательно желтеет и опадает, а погода становится преимущественно облачной и дождливой.

В дневные часы средняя температура достигает +9°C, а в темное время суток воздух охлаждается до +3°C. Вероятность заморозков значительно возрастает, огородникам рекомендуется следить за предупреждениями синоптиков, чтобы успеть подготовить растения к зимнему периоду. Количество осадков незначительно выше по сравнению с сентябрем, средняя месячная норма составляет 70 мм. Почти половина дней осеннего месяца будет идти дождь, а солнечная погода станут очень редким явлением.

Используя данные за предыдущие периоды, синоптики находят закономерности и аномалии в погоды. На основе этой информации им удается строить относительно точные прогнозы на длительный период. Также такие сведения помогают специалистам находить максимальные температурные отклонения. В различные годы в октябре в Москве и Московской области фиксировались такие рекорды:

абсолютный максимум – +24°C (3 октября 1915 года);

абсолютный минимум – -20,3°C (31 октября 1920 года).

По информации, имеющейся в распоряжении синоптиков, эта осень будет более теплой. Ожидается небольшое отклонение выше температурных норм, но новые рекорды вряд ли зафиксированы. Клео.ру напоминает, что долгосрочные прогнозы могут немного отличаться от реальной температуры, так как не учитывают некоторые погодные факторы.





Предлагаем подробно разобраться в том, какой будет погода в столичном регионе в середине осени.

Прогноз погоды в Москве на начало октября 2024 года

По мере приближения зимы природные изменения будут ощущаться все сильнее. В начале месяца жителей и гостей столицы ждет относительно теплая и спокойная погода. Низкая температура будет сильно ощущаться лишь в ночное время. Солнечных дней будет очень мало даже в первой половине месяца. Влажность воздуха будет постепенно расти, создавая ощущения холода.

Средняя температура в начале октября:

днем – +9,4°C;

ночью – +4,5°C.

В таблице показан прогноз погоды на октябрь 2024 года в Москве и Московской области от синоптиков Гидрометцентр. При планировании дел на месяц следует помнить, что долгосрочные прогнозы основаны на информации предыдущих лет и могут не учитывать некоторые погодные изменения.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +9 +4 Облачно 2 +11 +5 3 +10 +5 4 +10 +4 Дождь 5 +10 +3 Облачно 6 +9 +4 Дождь 7 +9 +4 8 +7 +3 9 +9 +6 Облачно 10 +12 +8 Дождь 11 +9 +2 12 +9 +4 13 +11 +5 Облачно 14 +9 +6 15 +10 +7 Солнечно 16 +6 +2 Облачно

По сравнению с предыдущим месяцем, количество теплых дней значительно уменьшилось, а солнечная погода становится очень редким явлением. В дневное время температура остается относительно теплой, но ночью столбик термометра находится около нулевой отметки.





Прогноз погоды в Москве на конец октября 2024 года

Во второй половине осеннего месяца погода температура воздуха значительно снижается даже днем, в ночное время столбик термометра начинает переходить нулевую отметку. Дождливая погода совершенно не способствует мероприятиям на открытом пространстве. И даже в повседневных делах приходится все чаще брать с собой зонт и одеваться теплее даже по осенним меркам.

Средняя температура в конце октября:

днем – +3,3°C;

ночью – -0,7°C.

Ожидания синоптиков Гидрометцентра показаны в таблице ниже. Согласно этим прогнозам, во второй половине октября 2024 года жителей и гостей Москвы ожидает преимущественно дождливая и облачная погода.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +4 0 Облачно 18 +6 +2 19 +6 +2 20 +5 +1 Дождь 21 +4 0 22 +1 -4 23 -2 -2 Облачно 24 +1 -4 25 +2 2 26 +3 -3 Дождь 27 +2 -3 28 +2 -3 Облачно 29 +3 -2 30 +6 +1 31 +7 +2 Дождь

Во второй половине октября происходят очень ощутимые изменения. По сравнению с началом месяца, средняя температура воздуха снижается на 6,1°C днем и на 5,2°C ночью. Рекомендуется всегда иметь с собой зонт при выходе на улицу, даже если осадки не указаны в прогнозах. Октябрьская погода меняется быстро и может очень неприятно удивить, если не подготовиться к этому заранее.





Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на октябрь 2024 года в Москве и Московской области. Эксперты ожидают более теплый месяц, чем в предыдущие годы. Однако стоит помнить, что природа умеет сильно удивлять, а в октябре погодные перемены происходят особенно часто.